Superato l’esame di Stato, la domanda che arriva subito dopo è quasi sempre la stessa: quanto mi costa iscrivermi all’albo, e cosa devo pagare oltre alla quota che vedo pubblicizzata sul sito del mio Ordine regionale? Chi si ferma alla prima cifra trovata online spesso resta sorpreso al momento di preparare il bonifico.

Risposta diretta: iscriversi all’albo degli assistenti sociali costa, il primo anno, indicativamente tra 250 e 350 euro: tassa di concessione governativa (168 euro), marca da bollo (16 euro) e quota dell’Ordine regionale, variabile da regione a regione. Dal secondo anno si paga solo la quota annuale, in genere tra 140 e 170 euro.

Le voci di spesa, una per una

Il totale che si legge nei commenti sui forum di categoria cambia sempre un po’, e il motivo è semplice: si sommano voci diverse, gestite da enti diversi, e chi scrive spesso ne dimentica una. Vale la pena separarle con ordine, perché sono proprio queste differenze a generare confusione.

La tassa di concessione governativa è un importo fisso su tutto il territorio nazionale, dovuto per l’iscrizione a qualunque albo professionale regolamentato, non solo quello degli assistenti sociali: 168 euro, versati con bollettino o F24, secondo le istruzioni che l’Ordine regionale fornisce al momento della domanda [FONTE: Agenzia delle Entrate / Ordine regionale di competenza].

La marca da bollo da 16 euro va allegata alla domanda di iscrizione (fisicamente o in formato digitale, a seconda che la pratica sia cartacea o via PEC). Piccola cosa, ma è la prima voce che salta quando si prepara il plico in fretta: capita spesso che l’Ordine restituisca la domanda perché manca, con conseguente ritardo di settimane sulla data di iscrizione effettiva.

La quota di iscrizione all’Ordine regionale è dove le cose si differenziano davvero. Alcuni Ordini applicano una tariffa una tantum riservata ai neoiscritti — l’Ordine di Piemonte e Valle d’Aosta, ad esempio, la fissa a 71 euro, importo invariato dal 2019 [FONTE: OAS Piemonte e Valle d’Aosta, oaspiemonte.org]. Altri, come l’Ordine dell’Emilia-Romagna, non prevedono una tassa di primo ingresso separata ma applicano per il primo anno una quota annuale ridotta rispetto agli iscritti già presenti a ruolo: 156 euro contro i 166 euro ordinari per il 2026 [FONTE: OASER, oaser.it].

La quota annuale: quanto pesa il Consiglio Nazionale

Dal secondo anno in poi si paga “solo” la quota annuale, ma anche qui il totale non è uguale ovunque. Ogni Consiglio regionale fissa la propria parte, a cui si somma una quota di competenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine (CNOAS), stabilita con delibera e non fissa negli anni: in alcuni periodi è stata di 32 euro, in altri — come nella comunicazione OASER per il 2026 — sale a 45 euro [FONTE: CNOAS, cnoas.org; OASER, oaser.it]. Su questo punto le fonti non sono allineate tra loro, ed è normale: la delibera CNOAS viene aggiornata periodicamente e ogni Ordine regionale la recepisce con tempi propri, quindi l’unico modo per avere la cifra esatta dell’anno in corso è controllare la comunicazione ufficiale del proprio Ordine, di solito pubblicata tra gennaio e marzo.

Per farsi un’idea degli ordini di grandezza, alcuni esempi raccolti da comunicazioni ufficiali recenti:

Piemonte e Valle d’Aosta, 2026: 157 euro per il singolo professionista, 314 euro per le società tra professionisti [FONTE: OAS Piemonte, oaspiemonte.org].

Emilia-Romagna, 2026: 166 euro per gli iscritti già a ruolo, 156 euro per i neoiscritti [FONTE: OASER, oaser.it].

Campania, quota storica: 140 euro complessivi, di cui 37 al CNOAS e 103 all’Ordine regionale [FONTE: CROAS Campania, ordineascampania.it — dato riferito ad anni precedenti, da verificare per l’importo corrente].

Il messaggio che portano a casa questi tre numeri è che non esiste “la” quota nazionale degli assistenti sociali: esiste una forbice, di solito tra 140 e 170 euro l’anno, che dipende dalla regione di iscrizione e dall’anno di riferimento.

Prima dell’albo c’è l’esame di Stato, e anche quello ha un costo

Chi sta ancora completando il percorso spesso fa il conto al contrario e dimentica che la spesa comincia prima dell’iscrizione all’albo vera e propria. La tassa per sostenere l’esame di Stato è di 49,58 euro, importo soggetto a eventuali adeguamenti. A questa si aggiunge un contributo di iscrizione fissato autonomamente da ogni università che ospita la sessione d’esame — importo che varia da ateneo ad ateneo e che conviene verificare direttamente sul bando pubblicato dall’università prescelta, perché la forbice tra un ateneo e l’altro può essere significativa.

Un dettaglio che molti sottovalutano: il contributo universitario si paga anche se poi, per qualunque motivo, l’esame non viene sostenuto o non viene superato al primo tentativo. Non è un rimborso automatico, e ripresentarsi alla sessione successiva significa pagare di nuovo.

Quanto costa il primo anno, in totale

Mettendo insieme le voci obbligatorie — tassa di concessione governativa, marca da bollo e quota (una tantum o annuale ridotta) dell’Ordine regionale — il primo anno di iscrizione si aggira, a seconda della regione, tra 250 e 350 euro. Non è un numero fisso perché, come visto sopra, la componente regionale cambia. In alcune regioni chi si iscrive a metà anno ha diritto a un pro-rata sulla quota annuale: un dettaglio che non tutti gli Ordini pubblicizzano allo stesso modo, e che quindi conviene chiedere esplicitamente in segreteria prima di fare il bonifico.

L’assicurazione professionale: la voce che in pratica sorprende di più

Qui entriamo in un terreno dove la teoria e la pratica non sempre coincidono nel modo in cui il neoiscritto se lo aspetta. La polizza di responsabilità civile professionale è obbligatoria per chi esercita la professione in forma libero-professionale (partita IVA, consulenze, incarichi autonomi), mentre resta facoltativa per chi lavora esclusivamente come dipendente, dato che in quel caso la copertura RC è normalmente in capo al datore di lavoro. Diversi Ordini regionali, tra cui quello di Piemonte e Valle d’Aosta, mettono a disposizione una convenzione con una compagnia assicurativa (nel caso specifico, Reale Mutua) a cui aderire su base volontaria [FONTE: OAS Piemonte, oaspiemonte.org].

Il costo della polizza non è uno standard nazionale — dipende dal massimale scelto, dall’attività svolta e dalla compagnia — quindi qui non do una cifra: chi lavora in libera professione dovrebbe preventivarla come voce di spesa a sé, distinta dalla quota d’iscrizione, perché nella pratica capita spesso che i neoiscritti la considerino “un’eventualità” e se ne accorgano solo al momento in cui un committente pubblico la richiede come requisito per l’incarico.

Cosa succede se non si paga la quota annuale

Il pagamento va effettuato di norma entro il 31 marzo, tramite il sistema PagoPA (dal 2020 è il canale unico per la maggior parte degli Ordini, non più bonifico diretto), con avviso che arriva via PEC intestata all’iscritto. Il mancato pagamento protratto — secondo le regole deontologiche vigenti presso diversi Ordini — può portare alla sospensione dall’albo dopo due anni di morosità, con tutto ciò che comporta in termini di continuità dell’attività professionale e di copertura assicurativa collegata all’iscrizione [FONTE: comunicazioni ufficiali degli Ordini regionali, es. OAS Piemonte].

Questo è un punto su cui conviene essere onesti: la procedura esatta di sollecito, i tempi e le eventuali more variano da Ordine a Ordine, quindi la fonte affidabile resta sempre il regolamento pubblicato dal proprio Consiglio regionale, non un forum o un articolo generico.

Domande frequenti

Quanto costa iscriversi per la prima volta all’albo degli assistenti sociali? Il primo anno, tra tassa di concessione governativa (168 euro), marca da bollo (16 euro) e quota dell’Ordine regionale, il totale si aggira di solito tra 250 e 350 euro, a seconda della regione di iscrizione.

La quota annuale è uguale in tutta Italia? No. Ogni Consiglio regionale fissa la propria parte della quota, a cui si aggiunge la componente di competenza del CNOAS. Nel 2026 gli importi rilevati vanno indicativamente da circa 140 a 170 euro l’anno.

L’assicurazione professionale è obbligatoria? Sì, ma solo per chi esercita in forma libero-professionale. Chi lavora come dipendente è di norma coperto dall’assicurazione del proprio datore di lavoro, quindi la polizza personale resta facoltativa.

Cosa succede se dimentico di pagare la quota annuale entro la scadenza? Dipende dal regolamento dell’Ordine regionale, ma la maggior parte prevede solleciti seguiti, in caso di morosità prolungata, dalla sospensione dall’albo dopo due anni di mancato pagamento.

Il costo dell’esame di Stato è compreso nella quota di iscrizione all’albo? No, sono due voci distinte. La tassa d’esame (49,58 euro più il contributo dell’ateneo) si paga prima, per sostenere l’esame; la tassa di concessione governativa e la quota dell’Ordine si pagano dopo, per l’iscrizione vera e propria all’albo.

Un’ultima cosa

I numeri di questo articolo sono presi da comunicazioni ufficiali di alcuni Ordini regionali e possono essere già stati aggiornati nel momento in cui lo leggi: prima di preparare un bonifico, la mossa giusta resta sempre controllare la pagina “quota annuale” o “iscrizione” pubblicata dal proprio Ordine regionale, o scrivere direttamente in segreteria.

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