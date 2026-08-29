Chi si iscrive a Servizio Sociale sente parlare spesso di “professione della cura” e molto meno spesso di numeri concreti. Poi arriva il primo colloquio, o il primo bando di concorso, e la domanda diventa urgente.

In Italia un assistente sociale guadagna in media tra 1.300 e 1.800 euro netti al mese, con un ingresso nel pubblico che parte intorno ai 1.450-1.600 euro (CCNL Funzioni Locali, categoria D1, aggiornato al rinnovo 2022-2024) e punte oltre i 2.000 euro per chi ha anzianità, incarichi di coordinamento o la qualifica di funzionario. Nel privato le cifre di partenza sono più basse, spesso sotto i 1.300 euro, ma crescono con i turni e le indennità.

Il problema, quando si cerca questa risposta online, è che le fonti non raccontano tutte la stessa storia: c’è chi mette la media nazionale a 1.350 euro netti e chi la alza fino a 1.800, e la differenza dipende quasi sempre da cosa viene incluso nel conto — tredicesima, indennità, part-time o meno.

Nel pubblico: Comuni, ASL, il CCNL Funzioni Locali

La maggior parte degli assistenti sociali italiani lavora per un ente pubblico — Comune, ambito territoriale, ASL — inquadrata nel CCNL Funzioni Locali, categoria D. Sul contratto 2019-2021 lo stipendio tabellare di ingresso (D1) era di 22.135 euro lordi l’anno. A questo si aggiungono l’indennità di comparto (circa 623 euro annui) e, dove prevista, un’indennità professionale specifica di circa 500 euro: il totale lordo si avvicinava ai 26.500-27.000 euro annui, che in busta paga diventavano grosso modo 1.420-1.500 euro netti al mese, su 13 mensilità.

Da segnalare per chi legge nel 2026: il nuovo CCNL Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 è stato sottoscritto a fine 2025 e porta per la categoria D un aumento tabellare stimato tra i 140 e i 160 euro lordi al mese, con arretrati riconosciuti per gli anni pregressi (cislfp.it; leggioggi.it). Le fonti disponibili online non riportano ancora, in modo uniforme, la tabella completa aggiornata voce per voce: per questo qui restiamo sull’ordine di grandezza — un netto mensile di ingresso oggi più vicino ai 1.500-1.600 euro che ai 1.420 di prima — e per la cifra esatta applicabile al proprio caso conviene guardare il cedolino o chiedere all’ufficio personale dell’ente, visto che i tempi di recepimento dell’aumento variano da Comune a Comune.

Con gli scatti di anzianità (i passaggi da D1 a D2, D3, D4, ciascuno da 1.100 a quasi 3.800 euro lordi annui in più) e con qualche anno di servizio, si arriva tranquillamente a un netto di 1.600-1.700 euro. Un caso concreto: un concorso pubblicato di recente per il Comune di Roma indicava una retribuzione di partenza attorno ai 1.844 euro mensili (lavorofacile.info) — una cifra più alta della media proprio perché comprensiva di indennità specifiche di quell’ente, che non tutti i Comuni riconoscono allo stesso modo.

Chi invece ha la laurea magistrale (LM-87) ed è iscritto alla sezione A dell’Albo può accedere al profilo di funzionario, area EQ del contratto: qui il tabellare di base resta simile, ma un incarico di elevata qualificazione — tipicamente responsabile di servizio o di ufficio — aggiunge da 5.000 a 14.000 euro lordi annui. È la strada che porta più stabilmente sopra i 2.000 euro netti al mese, ma richiede quasi sempre anni di anzianità e un concorso interno o un incarico fiduciario, non è automatica.

Un dettaglio che chi è alle prime armi sottovaluta: l’orario contrattuale nel pubblico è di 36 ore settimanali, non 40. Sembra un dettaglio da poco, ma nel calcolo del netto orario cambia le cose, soprattutto quando si confrontano offerte diverse.

Nel privato: cooperative sociali, RSA, consultori convenzionati

Il settore privato — soprattutto le cooperative sociali che gestiscono servizi in appalto per i Comuni — applica generalmente il CCNL Cooperative Sociali. Qui la figura dell’assistente sociale rientra nel livello D2, con un minimo tabellare di 1.727,83 euro lordi al mese (dequo.it), su 14 mensilità (la quattordicesima, dal 2025, vale il 50% di una mensilità piena). Tradotto in netto, si parla realisticamente di 1.250-1.400 euro per un neoassunto full time, cifra che nella pratica scende ulteriormente quando il contratto è part-time — situazione tutt’altro che rara in questo settore.

Qui la forbice è più larga che nel pubblico. Ho visto colleghe entrare a 1.000-1.050 euro netti con un part-time a 30 ore in una cooperativa di piccole dimensioni, e altre arrivare a 1.800-2.000 euro netti con ruoli di coordinamento in strutture più grandi o con appalti stabili da anni. La variabile che pesa di più, in questo caso, non è tanto l’esperienza quanto la solidità dell’ente appaltante e la continuità del servizio: una cooperativa che vince appalti annuali e li perde regolarmente fatica a offrire stabilità economica, a prescindere dalla bravura di chi ci lavora.

Libera professione e incarichi occasionali

Meno battuta, ma reale: la libera professione, spesso in parallelo a un impiego dipendente part-time. Le consulenze private (relazione sociale, supporto alla genitorialità, mediazione) si pagano in genere tra 200 e 500 euro a prestazione, secondo il tariffario indicativo dell’Ordine. Gli incarichi più stabili — penso alle consulenze tecniche per i tribunali (CTU, CTP) — possono valere tra 25.000 e 30.000 euro lordi l’anno se ci si riesce a costruire un bacino di incarichi continuativo, cosa che nella pratica richiede diversi anni per consolidarsi e una rete di conoscenza con i giudici tutelari o il tribunale dei minori del proprio territorio.

Cosa fa davvero la differenza sullo stipendio

L’esperienza conta, ma non linearmente. Le stime più citate parlano di 1.200-1.400 euro netti sotto i 5 anni di carriera, 1.500-1.800 tra 5 e 10 anni, e 2.000-2.300 oltre i 10 anni o in ruoli di coordinamento (money.it). Ma un altro studio colloca la media generale più in basso, a 1.350 euro netti, con un minimo di 850 per chi ha meno di 3 anni di servizio (laleggepertutti.it). Su questo punto le fonti proprio non si allineano, e la ragione più probabile è che mescolano campioni diversi — pubblico e privato, tempo pieno e part-time, aree geografiche diverse — senza sempre dichiararlo con chiarezza.

Quello che invece torna in modo coerente in tutte le fonti è che pesa più il tipo di contratto che il titolo di studio. Un tempo determinato part-time in una cooperativa del Sud e un tempo indeterminato pieno in un Comune del Nord possono avere uno scarto di 700-800 euro netti al mese pur essendo, sulla carta, la stessa professione. Chi cerca lavoro in questo campo dovrebbe guardare più al tipo di contratto e all’ente specifico che alla categoria astratta “assistente sociale”: due annunci con lo stesso titolo possono nascondere condizioni molto diverse.

Un altro elemento che nella pratica sorprende molti neolaureati: l’ambito di intervento specifico (tutela minori, dipendenze, adozioni, area anziani) di norma non cambia lo stipendio base, ma può portare indennità di rischio o di reperibilità in alcuni enti — non ovunque, e non in modo uniforme, quindi va verificato caso per caso nel bando o nel contratto specifico prima di firmare.

Domande frequenti

Quanto guadagna un assistente sociale neoassunto nel pubblico? Di solito tra 1.450 e 1.600 euro netti al mese, categoria D1 del CCNL Funzioni Locali dopo il rinnovo 2022-2024, su 13 mensilità. Con indennità aggiuntive specifiche dell’ente si può arrivare anche vicino ai 1.800 euro.

Conviene di più il pubblico o il privato? Sul lungo periodo il pubblico offre stabilità e progressione più prevedibile con gli scatti di anzianità. Il privato può pagare bene in ruoli di coordinamento, ma la retribuzione dipende molto dalla solidità della cooperativa e dagli appalti in corso.

Serve la laurea magistrale per guadagnare di più? Aiuta ad accedere al profilo di funzionario e a incarichi di elevata qualificazione, che aggiungono qualche migliaio di euro lordi l’anno. Ma da sola non basta: serve quasi sempre anche l’anzianità o un concorso interno superato.

È vero che lo stipendio varia molto tra Nord e Sud? Le tabelle CCNL sono nazionali e uguali su tutto il territorio, ma le indennità aggiuntive decise dai singoli enti (i cosiddetti fondi accessori) sono spesso più generose al Nord e nelle grandi città, quindi in pratica la differenza netta esiste.

Quanto si guadagna con la libera professione? Le consulenze private vanno indicativamente da 200 a 500 euro a prestazione. Chi riesce a costruirsi incarichi stabili, ad esempio come CTU per i tribunali, può arrivare a 25.000-30.000 euro lordi l’anno, ma serve tempo per costruire quel tipo di rete professionale.

Per cifre aggiornate al momento in cui si legge, meglio verificare sempre sul portale ARAN per il CCNL Funzioni Locali e sul testo del CCNL Cooperative Sociali in vigore, oltre al bando specifico dell’ente che offre la posizione: le tabelle contrattuali cambiano con i rinnovi, e uno scarto di uno o due anni può fare la differenza di qualche centinaio di euro.

Un pensiero in più

Se c’è una cosa che questi numeri non raccontano da soli è quanto la stabilità del contratto pesi, nella vita reale, più della cifra assoluta in busta paga: un netto più basso ma continuativo, con ferie e malattia pagate, spesso vale più di un netto più alto ma legato a un appalto che può saltare l’anno dopo.

Fonti principali usate: piattaformaconcorsi.it, money.it, dequo.it, laleggepertutti.it, cislfp.it, leggioggi.it, lavorofacile.info.