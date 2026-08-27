Ci sono famiglie che vivono con il terrore che un giorno suoni il campanello e qualcuno porti via i figli. È una paura che gira molto nei gruppi Facebook di genitori separati, ed è anche il motivo per cui su questo tema circolano più leggende che informazioni corrette.

Un minore allontanato dalla famiglia non finisce in un “orfanotrofio” nel senso vecchio del termine: viene collocato in una comunità educativa o familiare, affidato a parenti disponibili, oppure a una famiglia affidataria già valutata idonea. La destinazione dipende dall’età, dai motivi e dalla disponibilità sul territorio, e la decisione finale spetta sempre al tribunale per i minorenni, non all’assistente sociale.

L’assistente sociale non decide da sola (e questo la gente fatica a crederlo)

Qui casca spesso il primo equivoco. Chi lavora nei servizi sociali territoriali riceve segnalazioni, fa colloqui, scrive relazioni, propone un progetto per il minore — ma la firma sotto un provvedimento di allontanamento non è mai sua, salvo il caso limite dell’urgenza estrema di cui parliamo tra poco. La relazione dell’assistente sociale arriva al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni, che valuta le carte, sente le parti quando previsto, e solo a quel punto dispone la misura.

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Nella pratica capita spesso che questo passaggio venga saltato nel racconto che le persone si fanno tra loro: si dice “l’assistente sociale mi ha tolto il figlio”, quando in realtà ha aperto un fascicolo che un giudice ha poi deciso di seguire. Non è una differenza da poco, perché cambia anche dove si può fare ricorso — non contro il servizio sociale, ma contro il decreto del tribunale.

C’è un’eccezione reale, ed è quella che genera più ansia: l’articolo 403 del codice civile, il cosiddetto allontanamento d’urgenza.

Come funziona l’allontanamento d’urgenza (art. 403 c.c.)

Dopo la riforma della giustizia minorile, la procedura è stata riscritta con tempi più stringenti e più garanzie procedurali rispetto al passato — un cambiamento arrivato proprio perché in passato capitava che i provvedimenti d’urgenza restassero in vigore per mesi senza un controllo giudiziale tempestivo. Oggi, quando c’è abbandono morale o materiale del minore, o un pregiudizio grave e attuale alla sua incolumità psicofisica, la sequenza è più o meno questa:

il sindaco (o chi ne fa le veci, tipicamente su impulso dei servizi sociali o delle forze dell’ordine) emette un provvedimento che colloca il minore in un luogo sicuro;

entro 24 ore il provvedimento va comunicato al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni;

il PM ha 72 ore per decidere se chiedere la convalida al giudice;

il tribunale fissa l’udienza entro 15 giorni, con un curatore speciale nominato per il minore.

Se questi passaggi non vengono rispettati nei tempi, il provvedimento perde efficacia — è proprio questa la garanzia che, nella riforma, si è voluta rafforzare. Un dettaglio che molti sottovalutano: l’allontanamento d’urgenza è pensato per situazioni di pericolo immediato, non per litigi tra genitori separati o conflitti sull’affidamento condiviso, per quanto la casistica reale racconti che a volte i confini si sono confusi. È un punto sollevato con forza anche dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, che in un documento recente segnala come non di rado i minori vengano allontanati “al di fuori dei presupposti previsti” dalla norma, specie dentro conflitti genitoriali ad alta conflittualità piuttosto che in vere emergenze FONTE: Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Dove va davvero un minore allontanato: le destinazioni possibili

Escluso il collocamento presso parenti — la prima opzione che viene sempre verificata, perché la legge la preferisce quando esiste un legame familiare adeguato — le strade sono principalmente due, e non sono equivalenti né intercambiabili.

L’affido familiare, disciplinato dalla legge 184/1983, prevede che il minore venga accolto da una famiglia (anche una singola persona, in alcuni casi) diversa da quella d’origine, valutata e formata in precedenza. È pensato come misura temporanea: la legge fissa un termine di ventiquattro mesi, prorogabile dal tribunale se il rientro in famiglia non è ancora possibile. Nella pratica, però, non è raro che un affido si protragga ben oltre quella soglia, perché i tempi della giustizia minorile e dei percorsi di recupero familiare non sempre coincidono con quelli previsti sulla carta — qui le cose dipendono davvero molto dal singolo tribunale e dalla disponibilità di famiglie affidatarie sul territorio.

L’accoglienza in comunità entra in gioco quando non c’è una famiglia affidataria disponibile, quando il minore ha esigenze che richiedono un contesto educativo strutturato, o quando si tratta di un’accoglienza di primissima emergenza (le cosiddette pronte accoglienze). Le comunità non sono tutte uguali: si va dalla comunità familiare, che riproduce un ambiente simile a quello domestico con poche presenze fisse di adulti di riferimento, alla comunità educativa con turni di educatori, fino a strutture specializzate per mamme con bambini piccoli o per minori con bisogni specifici. Un errore che si vede spesso, nel racconto che ne fa chi non ci ha mai avuto a che fare: pensare alla comunità come a un luogo chiuso e punitivo. Nella maggior parte dei casi è un ambiente aperto, con scuola, uscite, contatti regolati con la famiglia quando previsti dal progetto — anche se, va detto onestamente, la qualità cambia parecchio da una struttura all’altra, e qui le fonti disponibili non permettono di fare generalizzazioni affidabili su scala nazionale.

Quanti sono, oggi, i minori fuori famiglia in Italia

I numeri più aggiornati arrivano dal Quaderno della ricerca sociale n. 66, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con dati al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2024 risultano in affidamento familiare 15.870 minorenni, mentre 30.237 sono accolti in servizi residenziali (comunità); nel corso dell’intero anno il numero complessivo di minorenni transitati nei due percorsi sale rispettivamente a 17.315 e 38.139, segno che molti collocamenti si concludono o iniziano nell’arco dei dodici mesi FONTE: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il totale dei minorenni in carico ai servizi sociali territoriali, cifra ben più ampia perché comprende anche chi resta nel proprio nucleo con un sostegno educativo, sfiora le 345.000 unità.

Su questi numeri, onestamente, mancano ancora dati consolidati e pubblici sulla durata media dei collocamenti o sull’età media dei minori coinvolti: chi cerca quel dettaglio specifico dovrà rivolgersi ai report regionali, che non sempre sono comparabili tra loro.

Cosa succede dopo: si torna a casa, o no?

Questa è la domanda che davvero interessa alle famiglie, ed è anche quella con la risposta più sfumata. L’obiettivo dichiarato di un affido o di un collocamento in comunità è quasi sempre il rientro in famiglia, una volta rimosse le condizioni di rischio che avevano motivato la misura — non l’adozione, che resta un esito residuale riservato a situazioni di abbandono conclamato e giudizialmente accertato. Detto questo, il percorso reale dipende moltissimo dal singolo caso: da quanto la famiglia d’origine collabora con il servizio sociale e con i percorsi terapeutici eventualmente prescritti, dalla presenza di una rete familiare allargata, dalla disponibilità di supporti economici e abitativi. Non esiste una stima unica e attendibile, valida per tutta Italia, sulla quota di minori che rientra effettivamente a casa: le fonti disponibili non sono unanimi e spesso riflettono la situazione di singoli territori più che un quadro nazionale.

Domande frequenti

L’assistente sociale può portare via un bambino da sola, senza un giudice? No, salvo l’urgenza estrema dell’articolo 403 del codice civile: anche lì il provvedimento lo emette un’altra autorità, di solito il sindaco. Entro poche ore passa al pubblico ministero, che chiede la convalida al tribunale. L’assistente sociale segnala e propone, non decide da sola.

Quanto dura un affido familiare? La legge 184/1983 fissa un termine di ventiquattro mesi, rinnovabile dal tribunale se le condizioni per il rientro in famiglia non si sono ancora realizzate. Nella pratica la durata reale varia molto caso per caso.

Comunità o famiglia affidataria: chi decide dove va il minore? La scelta spetta al servizio sociale competente insieme al tribunale, in base all’età del bambino, alla disponibilità di famiglie affidatarie idonee sul territorio e alle esigenze specifiche del minore. Quando esistono parenti disponibili e adeguati, la legge dà loro priorità.

Un minore allontanato può vedere i genitori? Nella maggior parte dei casi sì, con incontri regolati dal progetto stabilito dal tribunale, spesso protetti o in spazio neutro nelle fasi iniziali. La frequenza e le modalità dipendono dal singolo decreto e possono cambiare nel tempo.

Cosa fare se si ritiene un allontanamento ingiusto o fuori norma? Ci si può rivolgere a un avvocato per impugnare il provvedimento nei termini previsti (10 giorni per il reclamo contro le misure d’urgenza), e segnalare eventuali irregolarità anche all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Ogni situazione va valutata da un professionista che conosca gli atti del fascicolo.

Chi si trova davvero dentro una di queste situazioni farebbe bene a procurarsi gli atti del proprio fascicolo e a farli leggere a un avvocato specializzato in diritto minorile prima di farsi un’idea definitiva su cosa sta succedendo: sulla carta le regole sono le stesse in tutta Italia, ma la prassi dei singoli tribunali per i minorenni può cambiare il modo in cui quelle regole vengono applicate.

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