Un avviso in bacheca condominiale, una telefonata dalla scuola, oppure semplicemente una lettera che annuncia un appuntamento: quando arriva la notizia che un assistente sociale vuole fare un sopralluogo in casa, la prima reazione quasi sempre è la stessa. Allarme, e la sensazione di essere già sotto accusa per qualcosa.

In sintesi: i servizi sociali vanno a casa delle persone per verificare direttamente le condizioni di vita di un nucleo familiare, dopo una segnalazione (da scuole, ospedali, vicini, forze dell’ordine) o su richiesta spontanea del cittadino. Il motivo più frequente riguarda la tutela di minori, anziani o persone fragili, ma la visita serve anche per valutazioni di reddito, affidi, adozioni o misure alternative alla detenzione.

Non è quasi mai un controllo fine a se stesso. Dietro c’è sempre un fascicolo aperto, una richiesta di aiuto o un obbligo di verifica imposto da un giudice o da un ente erogatore di prestazioni.

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Chi segnala, e perché la visita parte quasi sempre da qualcun altro

Nella maggior parte dei casi la famiglia non è quella che ha attivato il servizio sociale. La segnalazione arriva da terzi: insegnanti che notano un bambino trascurato o assente con frequenza sospetta, pediatri, medici di pronto soccorso, forze dell’ordine intervenute per una lite in casa, vicini che chiamano perché sentono urla o vedono bambini soli per ore. Le segnalazioni possono essere presentate anche in forma orale o anonima, purché contengano generalità della persona segnalata ed elementi concreti a sostegno.

C’è poi la strada opposta, quella meno raccontata ma tutt’altro che rara: è la persona stessa a rivolgersi ai servizi sociali per chiedere sostegno economico, assistenza domiciliare per un anziano, un percorso per un figlio con difficoltà, o un aiuto per uscire da una situazione di violenza domestica. In questi casi la visita non è un controllo subìto ma un passaggio necessario per attivare la misura richiesta.

Da chi ha lavorato a contatto con questi fascicoli si sente ripetere spesso una cosa: la segnalazione anonima di un vicino “per dispetto” esiste, capita, ma raramente da sola porta a un intervento pesante. L’assistente sociale prima valuta l’attendibilità della fonte e la gravità di quanto riferito, e solo se ci sono elementi consistenti apre davvero un’indagine.

Le situazioni che portano più spesso a una visita domiciliare

Tutela di minori

È il motivo più frequente e quello che genera più ansia. Quando arriva una segnalazione che riguarda un bambino — maltrattamento, trascuratezza, un ambiente domestico ritenuto pericoloso, genitori che sembrano incapaci di occuparsene — il servizio sociale ha l’obbligo di verificare. La visita serve a osservare l’ambiente in cui il minore vive e la qualità delle relazioni familiari, non solo lo stato dei mobili.

Nei casi di urgenza assoluta, quelli in cui serve un provvedimento nel giro di poche ore, i servizi sociali possono segnalare direttamente al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’articolo 336, comma 3, del Codice civile, che consente al tribunale di procedere anche senza attendere l’iniziativa del Procuratore della Repubblica. Fuori da questi casi estremi, dopo la legge 149/2001 il tribunale non può più procedere d’ufficio per accertare lo stato di abbandono: serve il coinvolgimento della Procura per i Minorenni (approfondimento su AssistentiSociali.org).

Separazioni e affido

Quando una coppia si separa e il giudice deve decidere su affido e collocamento dei figli, spesso dispone un’indagine psico-sociale. L’assistente sociale incaricato dal tribunale visita entrambe le abitazioni, valuta lo spazio disponibile per i figli, osserva la relazione tra genitore e bambino. Qui la visita non nasce da un sospetto di maltrattamento ma da una procedura ordinaria: capita spesso che i genitori la vivano come un esame da superare, mentre nella pratica conta molto di più la coerenza tra quello che si racconta e quello che si osserva che la perfezione della casa.

Adozioni e affidi

Prima di essere dichiarate idonee, le coppie che fanno domanda di adozione vengono valutate attraverso più colloqui e almeno una visita a casa. L’assistente sociale valuta il vissuto della coppia, la capacità di prendersi cura di un bambino, le motivazioni che stanno dietro la scelta, l’atteggiamento della famiglia allargata. Il tutto confluisce in una relazione trasmessa al Tribunale per i Minorenni, che resta l’organo decisionale.

Anziani, disabilità, non autosufficienza

Qui il tono cambia parecchio: la visita domiciliare fa parte della valutazione multidimensionale necessaria per attivare servizi come l’assistenza domiciliare integrata, l’inserimento in RSA o misure come la RSA Aperta in Lombardia. L’obiettivo non è controllare ma capire di che tipo di sostegno la persona ha davvero bisogno, e spesso è la famiglia stessa a sollecitare l’intervento perché non riesce più a gestire la situazione da sola.

Prestazioni economiche e ISEE

Per alcune misure di sostegno al reddito o per l’accesso a determinati bonus, l’ente erogatore può disporre una verifica delle condizioni abitative dichiarate. Succede meno spesso rispetto agli altri casi, ma è bene saperlo se si è in attesa di una prestazione economica.

Misure penali e obblighi giudiziari

In presenza di arresti domiciliari o altre misure alternative alla detenzione, i servizi sociali possono essere incaricati di verificare periodicamente il rispetto delle prescrizioni. È un caso specifico, con regole proprie che seguono il codice di procedura penale più che la normativa sui servizi sociali in senso stretto.

Come si svolge davvero una visita

La regola generale è che le visite non sono improvvisate: viene fissato un appuntamento con data e ora concordate, tenendo conto per quanto possibile degli orari di lavoro della persona. Fanno eccezione i casi di urgenza, quando si sospetta un pericolo immediato per un minore o per una persona fragile: lì l’assenza di preavviso è la norma, non l’eccezione.

Una visita tipica si articola in tre momenti: un primo contatto in cui l’operatore osserva l’ambiente (condizioni igieniche, spazi, eventuali pericoli strutturali, funzionamento di acqua, luce e riscaldamento), un colloquio più disteso in cui si raccolgono informazioni dirette dalla famiglia, e infine un commiato in cui spesso vengono anticipati i prossimi passi. Dura in genere da trenta minuti a un’ora, ma qui le variabili sono tante e dipendono dal caso specifico.

Un dettaglio che molti sottovalutano: l’assistente sociale non cerca la casa perfetta. Cerca coerenza tra ciò che vede e ciò che gli è stato riferito, e valuta se l’ambiente è adeguato alla sicurezza e al benessere di chi ci vive — non se è in ordine come per una visita di cortesia. Un disordine “normale” da giornata pesante non causa allontanamenti né provvedimenti; quello che pesa davvero è l’assenza di condizioni minime (niente riscaldamento in pieno inverno, assenza di acqua corrente, ambienti evidentemente insalubri) oppure segnali comportamentali, come un clima di tensione palpabile o un bambino visibilmente a disagio.

Cosa possono fare, e cosa no

L’assistente sociale entra in casa perché la persona lo consente, oppure perché agisce su mandato di un’autorità giudiziaria che gli ha attribuito quel compito specifico. Fuori da un provvedimento esplicito, non ha il potere di perquisire l’abitazione: non può aprire armadi o cassetti senza consenso, non può ispezionare ambienti senza una richiesta esplicita legata al motivo della visita.

Si può rifiutare l’accesso? Formalmente sì, ma è una scelta che quasi sempre si ritorce contro chi la fa. Un rifiuto viene letto come mancanza di collaborazione, e in diversi casi è proprio questo — più che la situazione di partenza — a far scattare una segnalazione all’autorità giudiziaria. Se la visita nasce da un obbligo imposto da un giudice (affido, adozione, misure alternative alla detenzione), il rifiuto ha conseguenze dirette sul procedimento in corso. Qui le fonti concordano su un punto: la trasparenza, anche quando la situazione in casa non è perfetta, funziona quasi sempre meglio della chiusura.

Cosa succede dopo la visita

L’assistente sociale redige una relazione che confluisce nel fascicolo del caso. Da lì possono aprirsi diversi scenari, e non sono in ordine di gravità crescente come si potrebbe pensare:

archiviazione, se non emergono elementi di rischio;

attivazione di un sostegno su base volontaria (educativa domiciliare, supporto psicologico, inserimento in centri diurni), con monitoraggio periodico;

ulteriori visite di verifica, quando la situazione richiede un periodo di osservazione più lungo;

segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, riservata ai casi in cui emergono pericoli concreti o la famiglia si sottrae alla collaborazione.

Nella pratica capita spesso che l’esito più comune sia il primo o il secondo: la maggior parte delle situazioni segnalate non sfocia in un provvedimento giudiziario, ma in un percorso di sostegno che la famiglia mantiene il controllo di gestire, con tempi e modalità diverse da caso a caso — su questo le prassi tra un Comune e l’altro non sono uniformi, e vale la pena informarsi presso il proprio servizio sociale territoriale su come procedono localmente.

Un errore che si vede spesso

Chi lavora in questo ambito nota una costante: le famiglie che si preparano alla visita come a un esame, mettendo in scena una versione “perfetta” della quotidianità, ottengono l’effetto opposto. Gli operatori che fanno questo lavoro da anni riconoscono facilmente le incongruenze — una casa troppo ordinata rispetto alla routine dichiarata, risposte studiate a domande semplici — e questo genera più dubbi di quanti ne risolva. Preparare la documentazione utile (ISEE, documento d’identità, eventuali certificati medici o scolastici) e rispondere con onestà, anche ammettendo difficoltà reali, aiuta molto di più.

Domande frequenti

Posso rifiutarmi di far entrare l’assistente sociale in casa? Puoi farlo, ma quasi sempre la scelta gioca contro di te: il rifiuto viene interpretato come mancata collaborazione e può portare a una segnalazione all’autorità giudiziaria, soprattutto se la visita era già collegata a un procedimento in corso.

Quanto preavviso danno prima della visita? Nella prassi ordinaria viene fissato un appuntamento concordato con data e ora. Fanno eccezione i casi di urgenza per sospetto pericolo grave e immediato, in cui la visita può arrivare senza preavviso.

Gli assistenti sociali possono aprire armadi o cassetti? No, non senza il tuo consenso o una disposizione specifica dell’autorità giudiziaria. Il loro compito è osservare l’ambiente e le condizioni generali, non perquisire l’abitazione.

Se in casa c’è disordine rischio di perdere la custodia dei figli? Il disordine quotidiano, da solo, non porta ad allontanamenti. Quello che pesa è l’assenza di condizioni minime di sicurezza e igiene, oppure segnali concreti di disagio o pericolo per il minore — situazioni molto diverse da una casa in disordine dopo una giornata pesante.

Chi può segnalare una famiglia ai servizi sociali? Chiunque abbia elementi concreti: scuole, medici, forze dell’ordine, vicini, parenti. La segnalazione può essere fatta anche in forma anonima, ma deve contenere dati sufficienti a identificare la situazione segnalata.

Ogni fascicolo ha le sue variabili, e le prassi cambiano da un territorio all’altro più di quanto ci si aspetti. Se sei in attesa di una visita legata a un procedimento giudiziario (affido, adozione, decadenza della responsabilità genitoriale), parlarne prima con un avvocato specializzato in diritto di famiglia o minorile aiuta a capire cosa aspettarsi e quali sono i tuoi diritti reali nel caso specifico — le informazioni generali di questo articolo non sostituiscono una valutazione professionale sul tuo caso.

Fonti consultate:

Nota sull’accuratezza: i riferimenti normativi citati (art. 336 c.c., L. 149/2001) sono riportati come indicati dalle fonti consultate. Per un caso specifico, verifica sempre la normativa aggiornata e rivolgiti a un professionista: le procedure dei servizi sociali possono variare da Comune a Comune.