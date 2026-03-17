Editoriali

Cosa succede dopo una segnalazione ai servizi sociali: le fasi della procedura

Antonio Capobianco
cosa succede dopo la segnalazione ai servizi sociali

In breve: Dopo una segnalazione, i Servizi Sociali avviano un’istruttoria per verificare la fondatezza dei fatti e valutare il benessere dei minori o dei soggetti vulnerabili coinvolti. La procedura prevede colloqui, visite domiciliari e la possibile predisposizione di un progetto di sostegno per la famiglia, con l’eventuale coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria nei casi più gravi.

Cos’è la segnalazione ai Servizi Sociali: È un atto informativo con cui si comunica all’autorità competente una situazione di potenziale pregiudizio, abbandono o difficoltà riguardante un minore o una persona non autosufficiente, affinché vengano attivate le dovute verifiche e tutele.

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Fasi principali dopo la segnalazione

1. Ricezione e analisi preliminare

Una volta ricevuta la segnalazione, gli assistenti sociali effettuano una prima valutazione per stabilire l’attendibilità della fonte e la gravità della situazione. Se il contenuto appare infondato o palesemente falso, la pratica può essere archiviata. In caso contrario, si procede con l’apertura di una cartella sociale e l’avvio dell’indagine.

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2. L’indagine psico-sociale e l’istruttoria

Il personale incaricato convoca i diretti interessati per una serie di colloqui conoscitivi. Durante questa fase, i Servizi Sociali raccolgono informazioni da fonti esterne come la scuola, il pediatra o le forze dell’ordine. L’obiettivo è analizzare il contesto abitativo, relazionale ed economico in cui vive il soggetto segnalato.

3. La visita domiciliare

Gli assistenti sociali possono effettuare sopralluoghi presso l’abitazione della famiglia (anche previo appuntamento) per osservare direttamente le condizioni di vita, l’ambiente domestico e la qualità delle interazioni tra i membri del nucleo familiare. Questa fase serve a integrare le informazioni raccolte durante i colloqui in ufficio.

4. Elaborazione del progetto di intervento

Se l’indagine conferma uno stato di bisogno, i servizi propongono un progetto di aiuto concordato con la famiglia. Questo può includere:

  • Sostegno educativo domiciliare (ADM).
  • Inserimento del minore in centri diurni.
  • Supporto psicologico o economico per i genitori.
  • Mediazione familiare.

5. Comunicazione all’Autorità Giudiziaria

Qualora emergano pericoli immediati o se la famiglia rifiuta ogni forma di collaborazione mettendo a rischio il minore, i Servizi Sociali hanno l’obbligo di segnalare i fatti alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni. In casi di estrema urgenza (ex art. 403 c.c.), l’autorità può disporre il collocamento in luogo sicuro del minore.

6. Esito e monitoraggio

Il percorso può concludersi in tre modi:

  • Archiviazione: se non sussistono rischi o criticità.
  • Supporto consensuale: la famiglia accetta l’aiuto e il monitoraggio dei servizi.
  • Intervento coattivo: il Tribunale emette decreti che limitano o regolano la responsabilità genitoriale, stabilendo prescrizioni obbligatorie.

By Antonio Capobianco

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