In breve: Una segnalazione ai servizi sociali non può essere effettuata in forma strettamente anonima, poiché l’ordinamento italiano richiede l’identificazione del segnalante per verificarne l’attendibilità. Tuttavia, la riservatezza dell’identità è garantita per legge e il nome del segnalante non viene divulgato ai soggetti interessati, salvo nei casi previsti da procedimenti giudiziari.

Cos’è la segnalazione ai servizi sociali: È una comunicazione formale inviata agli uffici territoriali competenti per informare le autorità di una situazione di disagio, abbandono o pericolo che coinvolge minori, anziani o persone fragili. Serve ad attivare interventi di sostegno o protezione sociale.

Come funziona la segnalazione

Per inoltrare una segnalazione è necessario rivolgersi agli uffici dei servizi sociali del Comune di residenza della persona interessata. La comunicazione può avvenire tramite colloquio, lettera raccomandata, PEC o canali istituzionali dedicati. È fondamentale fornire dettagli precisi sui fatti osservati, evitando giudizi personali o supposizioni generiche.

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Il nodo dell’anonimato

Sebbene le amministrazioni non diano seguito a esposti anonimi privi di elementi di riscontro oggettivo, il segnalante può richiedere esplicitamente che la propria identità rimanga riservata. Il segreto professionale degli assistenti sociali tutela l’origine della segnalazione nel corso degli accertamenti amministrativi, impedendo ai soggetti segnalati di conoscere chi ha effettuato la comunicazione.

Casi di deroga alla riservatezza

L’identità del segnalante può essere rivelata esclusivamente qualora la segnalazione dia origine a un procedimento penale e la magistratura ritenga la testimonianza indispensabile per l’accertamento della verità. In ambito amministrativo, l’accesso agli atti da parte dei soggetti coinvolti è generalmente limitato per proteggere la riservatezza del segnalante e l’incolumità dei soggetti fragili.

Segnalazione e obbligo legale

Mentre per i privati cittadini la segnalazione è una facoltà dettata da senso civico, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (come insegnanti e medici) esiste l’obbligo di segnalazione. In presenza di reati procedibili d’ufficio che coinvolgono minori, l’omissione della segnalazione può configurare una responsabilità penale per il professionista.

Domande frequenti