Come YouTube sta salvando il cinema horror (e polverizzando Hollywood)

Dal salotto di casa al tetto del botteghino mondiale. I registi under 30 Curry Barker e Kane Parsons stanno demolendo i record d’incassi di Hollywood con i loro horror Obsession e Backrooms, dimostrando che la Generazione Z non ha bisogno dei grandi studi per dominare il cinema.

Il fenomeno che sta umiliando i blockbuster

I budget milionari e i grandi franchise storici come The Mandalorian o Masters of the Universe si stanno scontrando con un muro imprevedibile. Nel giro di poche settimane, due pellicole nate dal basso hanno ribaltato le regole del mercato cinematografico estivo.

Obsession, costato pochissimo e acquistato da Focus Features per 15 milioni di dollari, ha registrato un incredibile aumento degli incassi del 40% al suo secondo weekend. Backrooms ha fatto ancora di più, superando i 200 milioni di dollari globali e diventando il maggiore successo di sempre per la prestigiosa casa di produzione A24.

Questo successo non è un caso isolato. Segue la scia già tracciata da altri creator digitali come i gemelli Philippou con Talk to Me o Markiplier con Iron Lung. La community di YouTube si sta trasformando nella più potente e redditizia fucina di talenti del cinema contemporaneo.

Dallo schermo dello smartphone alla sala cinematografica

I due film sfruttano linguaggi nati e cresciuti sulle piattaforme digitali, rielaborati con una sensibilità tipicamente Gen-Z.

Obsession (Curry Barker, 26 anni): Nasce dall’esperienza del regista come autore di sketch comici online. Il film riprende il classico espediente horror del desiderio che si trasforma in incubo (lo storico racconto della “Zampa di scimmia”), virandolo verso una Dynamic psicologica ossessiva e disturbante.

Nasce dall’esperienza del regista come autore di sketch comici online. Il film riprende il classico espediente horror del desiderio che si trasforma in incubo (lo storico racconto della “Zampa di scimmia”), virandolo verso una Dynamic psicologica ossessiva e disturbante. Backrooms (Kane Parsons, 21 anni): Espande l’universo dei corti virali in found footage creati dallo stesso Parsons su YouTube. La trama si sviluppa attorno al concetto di creepypasta degli spazi liminali, dove il protagonista Clark (interpretato da Chiwetel Ejiofor) scompare in un labirinto infinito nascosto dietro il muro di un negozio.

Cosa cambia per il pubblico italiano

Mentre negli Stati Uniti il dibattito si concentra sul crollo dei vecchi franchise, per gli spettatori italiani questa ondata rappresenta un cambiamento radicale nella distribuzione. Tradizionalmente, le pellicole indipendenti o nate sul web faticano a trovare spazio nelle nostre sale, arrivando spesso in ritardo o direttamente sulle piattaforme di streaming.

Il successo commerciale senza precedenti di Backrooms e Obsession costringerà i distributori locali a rivedere le loro strategie per intercettare il pubblico più giovane. La Generazione Z italiana, estremamente attiva su TikTok, Reddit e YouTube, sta già alimentando il passaparola digitale attorno a questi titoli, creando una richiesta reale che i cinema non potranno ignorare.

Resta da capire se questo exploit rimarrà un caso isolato legato alla saturazione dei soliti brand o se siamo davanti a un nuovo modello industriale. Nel frattempo, l’industria cinematografica ha capito che il prossimo grande regista horror potrebbe essere un adolescente che sta montando un video nella sua cameretta.