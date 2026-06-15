La fortunata serie mystery Grantchester si concluderà ufficialmente con l’undicesima stagione, appena partita negli Stati Uniti sulla PBS. Gli storici protagonisti hanno rivelato che i nuovi otto episodi metteranno a dura prova la felicità di tutti i personaggi principali.

Le anticipazioni sul destino di Geordie e Alphy

Il nucleo dello show rimane la strana ma solida amicizia tra il detective Geordie Keating e il vicario Alphy Kottaram. L’attore Robson Green ha confermato che la stagione inizia in un clima apparentemente sereno per tutti. Tuttavia, questa tranquillità iniziale sarà solo apparente e ogni relazione verrà messa a dura prova.

Rishi Nair, che interpreta Alphy, ha svelato che il suo personaggio affronterà un crollo emotivo profondo. Il rapporto complicato con la madre e una crisi di fede destabilizzeranno il vicario. Sarà proprio Geordie a subire il peso maggiore di questo sfogo, cercando di aiutarlo a ritrovare la propria identità.

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Nuovi equilibri: dalle tensioni tra Cathy e Mrs. C ai matrimoni segreti

I nuovi episodi sono ambientati nel pieno del 1963, l’anno che segna l’inizio della rivoluzione culturale dei Swinging Sixties. Questo cambiamento si rifletterà anche sulla gestione dell’atelier CeCe’s, dove Cathy e Mrs. C si scontreranno per il controllo creativo e finanziario del business.

Grandi novità attendono anche i personaggi secondari più amati:

Leonard Finch: Sentirà il richiamo della fede e cercherà un modo per riavvicinarsi alla Chiesa, senza però rinunciare alla sua nuova vita e all’amore per Daniel.

Sentirà il richiamo della fede e cercherà un modo per riavvicinarsi alla Chiesa, senza però rinunciare alla sua nuova vita e all’amore per Daniel. Larry e Miss Scott: Dopo il matrimonio segreto della scorsa stagione, la coppia proverà a vivere la quotidianità alla luce del sole, partecipando persino a dei doppi appuntamenti con Leonard e Daniel.

Dove vedere Grantchester 11 in Italia e cosa aspettarsi

In Italia la serie è storicamente legata ai canali Giallo e Top Crime, oltre ad essere disponibile in streaming su piattaforme come Prime Video. La messa in onda italiana dell’undicesima stagione non ha ancora una data ufficiale, ma segue tradizionalmente la distribuzione britannica e statunitense con alcuni mesi di distacco.

Trattandosi dell’atto finale della serie, gli sceneggiatori promettono di chiudere tutti i cerchi narrativi rimasti aperti. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale del network italiano per scoprire quando potremo seguire l’ultima indagine di Geordie e Alphy.