Rainn Wilson ha dichiarato che The Office oggi non verrebbe mai prodotta a causa della “politica scorrettezza” della serie. L’attore sembra però dimenticare che Peacock ha appena lanciato il sequel ufficiale, The Paper, arrivato sugli schermi a settembre 2025.

Le dure parole di Dwight Schrute sulla serie culto

L’indimenticabile interprete di Dwight ha espresso forti dubbi sull’attuale clima culturale durante un’intervista a Fox News Digital. Secondo Wilson, la comicità dello show della NBC sarebbe considerata troppo inappropriata nel 2026.

L’attore ha sottolineato come la totale mancanza di consapevolezza di Michael Scott e Dwight fosse la chiave di tutto. Tuttavia, ritiene che quel tipo di umorismo oggi non supererebbe i filtri dei produttori.

Non è la prima volta che Wilson critica i vecchi episodi. Già a fine 2025, nel podcast The Last Laugh, aveva definito “orripilanti e razziste” alcune storiche scene, come quella del Natale da Benihana.

Il paradosso di “The Paper” e lo streaming in Italia

Le dichiarazioni di Wilson si scontrano però con la realtà del mercato televisivo attuale. Solo pochi mesi fa, a settembre 2025, ha debuttato negli Stati Uniti The Paper, lo spin-off ufficiale ambientato nello stesso universo.

La nuova serie, guidata da Domhnall Gleeson e dalla nostra Sabrina Impacciatore, segue la quotidianità di un giornale in crisi. Nel cast è presente anche Oscar Nuñez, a dimostrazione che il legame con l’opera originale è fortissimo.

Per il pubblico italiano, questa polemica accende i riflettori su una distribuzione complessa. Mentre la serie storica è un pilastro di Netflix e Prime Video, lo spin-off attende ancora una collocazione definitiva per l’Italia.

Cosa rischia davvero la comicità nel 2026

Il dibattito sollevato da Wilson tocca un nervo scoperto per gli appassionati di serie TV e vita digitale. La comicità di The Office si basava proprio sul mettere in mostra l’inadeguatezza e il sessismo dei protagonisti, specchio di una società reale.

Il successo globale delle repliche in streaming dimostra che il pubblico contemporaneo sa ancora contestualizzare quel tipo di ironia. La sfida per i nuovi prodotti non è la censura, ma trovare un nuovo linguaggio satirico altrettanto efficace.

Resta da capire se la seconda stagione di The Paper, prevista entro la fine di quest’anno, manterrà vivo quel cinismo o sceglierà una strada più prudente.