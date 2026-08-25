C’è un motivo se, tredici anni dopo l’uscita, la gente continua a scriverne su Reddit e nei gruppi Facebook dedicati al cinema: Denis Villeneuve non ha mai voluto darvi una risposta chiusa. E la cosa, invece di irritare, ha tenuto vivo il film più di qualunque sequel avrebbe potuto fare.

Risposta diretta: nel finale di Prisoners, Keller Dover resta intrappolato e ferito in una fossa nel giardino di Holly Jones, la vera rapitrice. Il detective Loki sente il suono del suo fischietto da sotto terra, ma il film si chiude lì, senza mostrare il salvataggio: un’ambiguità voluta dallo sceneggiatore Aaron Guzikowski, mantenuta nonostante esistesse un finale alternativo più esplicito.

Chi ha rapito Anna e Joy, e perché

La colpevole è Holly Jones (Melissa Leo), non Alex, il ragazzo con disabilità intellettiva che tutti sospettano per gran parte del film. Holly e il marito, morto prima dell’inizio della vicenda, avevano perso il figlio biologico per un cancro. Da lì la loro “guerra contro Dio”: rapire per decenni figli di famiglie cristiane praticanti, nella convinzione — psicotica, non allegorica — di far provare ad altri genitori la stessa crisi di fede che avevano vissuto loro. Sedici bambini, secondo quanto confessa il marito di Holly prima di morire. Non è un numero buttato lì per impressionare: è quello che rende il personaggio di Holly molto più inquietante di un semplice villain da thriller, perché il movente non è economico né sessuale, è teologico e per questo quasi impossibile da anticipare per lo spettatore medio, abituato a schemi più familiari.

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Alex Jones non è il colpevole, è la prima vittima

Qui sta uno degli equivoci più comuni tra chi guarda il film una volta sola e si ferma alle apparenze: Alex (Paul Dano) non regge lo sguardo, parla a scatti, ha un camper sospetto parcheggiato vicino a casa Dover. Tutto grida “colpevole”. Ed è esattamente la trappola narrativa che il film costruisce apposta. Alex è stato lui stesso rapito da bambino dalla stessa Holly e dal marito, tenuto prigioniero e psicologicamente annientato fino a restare con un’età mentale da bambino di dieci anni. Non ha rapito nessuno: ha solo assistito, per anni, senza poter reagire. Quando Keller lo sequestra e lo tortura credendo di estorcergli la verità, in realtà sta massacrando l’unica persona nel film innocente quanto le bambine scomparse. È il cuore morale del film, più ancora del mistero in sé: cosa è disposto a fare un padre quando crede — sinceramente, comprensibilmente — di avere in mano il colpevole.

Cosa succede davvero a Keller Dover

Nel terzo atto Keller scopre la verità e si presenta a casa di Holly. Lei lo stordisce, gli spara a una gamba e lo getta in una fossa profonda nascosta sotto un’auto d’epoca in giardino, la stessa “prigione” già usata per Alex da bambino. Prima di morire per mano di Keller, Holly nasconde Joy — ancora viva, drogata ma non uccisa — in casa sua, dove verrà ritrovata dalla polizia. Keller resta sepolto vivo, ferito, con solo il fischietto e una bottiglia di whisky lasciata da Holly quasi per scherno.

Il fischietto: perché quel dettaglio conta più di tutto il resto

All’inizio del film Keller regala alla figlia Anna un fischietto d’emergenza, con l’istruzione tipica di un padre “prepper”, uno che si prepara sempre al peggio: se ti perdi, se sei in pericolo, fischia forte finché qualcuno non ti sente. È un oggetto quasi banale nella prima ora di film, poi diventa l’unico strumento di sopravvivenza di Keller stesso, capovolgendo i ruoli tra padre e figlia. Quando Loki, nell’ultima inquadratura, si ferma nel giardino innevato e il suono del fischio arriva da sotto terra, il film non mostra altro. Niente scavo, niente salvataggio confermato, niente sorriso di sollievo. Solo il suono, e il buio.

Loki salva Keller? Cosa hanno detto davvero regista e sceneggiatore

Qui le fonti, per una volta, sono abbastanza concordi — cosa rara quando si parla di finali ambigui. Lo sceneggiatore Aaron Guzikowski ha confermato in un’intervista a SlashFilm che l’ambiguità era già nella sceneggiatura originale acquistata dallo studio, e che è rimasta tale per sua scelta precisa: “mi piace molto di più che resti ambiguo”, ha dichiarato, aggiungendo che secondo lui lo spettatore tende comunque ad assumere che Loki trovi Keller in tempo, proprio per il legame che i due personaggi costruiscono lungo tutto il film — ma che a lui piaceva lasciare “una piccola possibilità” che non ce la faccia. È stato girato anche un finale alternativo, più esplicito, poi scartato: la produzione (Alcon Entertainment) ha scelto di restare fedele al copione originale invece di addolcirlo, e lo stesso Guzikowski ha ammesso di essersi stupito che glielo lasciassero fare. Detto questo, va segnalato con onestà che non esiste una dichiarazione ufficiale definitiva tipo “sì, Loki lo salva”: resta un’interpretazione, per quanto la più condivisa da cast, sceneggiatore e critica.

Nella pratica, quando se ne discute con altri appassionati, la lettura che prevale quasi sempre è quella ottimista: la neve fresca intorno alla fossa, il fatto che Loki abbia già individuato la casa e il cadavere di Holly, il montaggio stesso che accelera verso quel suono — tutto è costruito per suggerire un salvataggio imminente. Ma è un’inferenza dello spettatore, non un dato mostrato sullo schermo. Ed è proprio quella mancanza a fare la differenza tra un finale “aperto” vero e uno furbo: qui la tensione non si scioglie mai del tutto, anche a distanza di anni dalla visione.

I depistaggi: padre Dunn e Bob Taylor

Un errore che si vede spesso in chi riguarda il film pensando di aver capito tutto alla prima visione: confondere padre Patrick Dunn con Bob Taylor, quando sono due sottotrame distinte che il film intreccia apposta per disorientare. Padre Dunn nasconde in cantina il cadavere del marito di Holly, ucciso anni prima dopo che quest’ultimo gli aveva confessato l’omicidio di sedici bambini: una forma di giustizia privata, silenziosa, mai portata alla polizia. Bob Taylor, interpretato da David Dastmalchian, è invece un’altra vittima di rapimento di Holly e del marito, sopravvissuto ma psicologicamente segnato, ossessionato dai labirinti al punto da introdursi nelle case delle famiglie coinvolte rubando vestiti delle bambine — un comportamento inquietante ma slegato dai rapimenti attuali. Entrambi i personaggi esistono per allungare la lista dei sospetti plausibili e per mostrare quante forme diverse può prendere la colpa in una comunità colpita da un trauma del genere.

Il motivo dei labirinti

Il labirinto ricorre in tutto il film: nei disegni che Alex porta con sé, nel tatuaggio, nei puzzle-box che compaiono a casa delle vittime. Non è solo estetica da thriller. Rappresenta letteralmente la costruzione mentale di Holly e del marito — un modo per “processare” simbolicamente le proprie vittime, quasi un rituale — e insieme la condizione psicologica di chi, come Keller o come lo spettatore, entra nell’indagine convinto di trovare un’uscita logica e lineare. Qui le interpretazioni non sono unanimi: c’è chi legge il labirinto come puro simbolo religioso (il percorso verso o lontano da Dio), chi lo vede più semplicemente come la firma feticistica di un colpevole seriale. Il film non scioglie il dubbio, e probabilmente è voluto.

Domande frequenti

Loki salva davvero Keller alla fine di Prisoners? Non viene mostrato sullo schermo. Il film si chiude sul suono del fischietto sotto terra mentre Loki è nel giardino. La lettura più diffusa, sostenuta anche dallo sceneggiatore, è che lo trovi in tempo, ma resta un’inferenza dello spettatore, non un fatto confermato dalla regia.

Chi ha rapito Anna Dover e Joy Birch? Holly Jones, con la complicità del marito ormai defunto all’epoca dei fatti. Alex, il principale sospettato per gran parte del film, è innocente: è stato lui stesso una loro vittima da bambino.

Perché Holly e il marito rapivano bambini da anni? Dopo aver perso il figlio biologico per un cancro, i due hanno sviluppato quella che nel film viene descritta come una “guerra contro Dio”, rapendo per decenni figli di famiglie cristiane per infliggere loro la stessa crisi di fede.

Chi è Bob Taylor e cosa c’entra con la storia? È un’altra vittima storica di Holly e del marito, sopravvissuta ma segnata psicologicamente. Si introduce nelle case delle famiglie coinvolte per rubare vestiti delle bambine, ma non ha alcun ruolo nei rapimenti recenti: è uno dei depistaggi voluti dalla sceneggiatura.

Esiste un finale alternativo di Prisoners? Sì, ne è stata girata una versione più esplicita, poi scartata in fase di montaggio. Lo sceneggiatore Aaron Guzikowski ha raccontato che la produzione ha scelto di restare fedele al finale ambiguo della sceneggiatura originale.

Se Prisoners lascia addosso quella sensazione di non aver chiuso davvero il conto, probabilmente è proprio perché il film non voleva farvela chiudere: la vendetta di Keller non risolve nulla, e la fossa in cui finisce è la stessa in cui Alex ha passato l’infanzia. È un cerchio, non una linea retta.

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