Attenzione: da qui in poi ci sono spoiler importanti sul finale di Something Very Bad Is Going to Happen.

Nicky non muore nel finale perché, a differenza di Rachel, continua a credere fino in fondo che lei sia la sua anima gemella. È questa la spiegazione più coerente con le regole della maledizione e con ciò che la serie mostra negli ultimi minuti. La sopravvivenza di Nicky non sembra quindi un errore della trama, ma una conseguenza del modo in cui il personaggio vive il rapporto con Rachel.

La serie Netflix stabilisce infatti che la maledizione è legata al matrimonio con la propria vera anima gemella, ma il finale introduce una componente meno meccanica del previsto: la convinzione personale sembra avere un peso. Rachel ormai dubita profondamente del loro legame, mentre Nicky continua a considerarla la persona destinata a lui. È proprio questa differenza a spiegare perché i due abbiano un destino diverso.

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Perché la maledizione non uccide Nicky?

Per capire la sopravvivenza di Nicky bisogna tornare alla regola centrale di Something Very Bad Is Going to Happen: chi appartiene alla linea familiare coinvolta dalla maledizione rischia di morire se il matrimonio non avviene con la propria vera anima gemella.

Nel finale, però, la situazione precipita. Rachel e Nicky arrivano al matrimonio dopo giorni di tensioni, segreti e paura. Rachel ha ormai capito che qualcosa nel loro rapporto non funziona e arriva alla conclusione che lei e Nicky non siano realmente anime gemelle.

Nicky, al contrario, non riesce ad accettarlo.

Anche quando tutto intorno a lui dimostra che il matrimonio sta trasformandosi in una tragedia, continua a credere nel loro rapporto. Questa caratteristica non arriva dal nulla: Netflix descrive Nicky come un personaggio romantico, emotivamente coinvolto e profondamente convinto del valore della relazione con Rachel.

La creatrice e showrunner Haley Z. Boston ha inoltre indicato che, dal punto di vista di Nicky, Rachel continua a essere la sua anima gemella. Questo dettaglio rende molto più probabile che la maledizione non dipenda esclusivamente da una verità oggettiva, ma anche dalla convinzione di chi ne è coinvolto.

Rachel e Nicky sono davvero anime gemelle?

Il finale suggerisce piuttosto chiaramente di no, almeno non nel senso tradizionale che Rachel attribuisce alla parola.

La serie costruisce progressivamente una frattura tra i due. Nicky continua a interpretare il loro rapporto attraverso un ideale romantico: se si amano abbastanza, allora devono essere destinati a stare insieme.

Rachel arriva invece alla conclusione opposta. Ciò che vive durante i giorni precedenti alle nozze, il comportamento della famiglia Cunningham e soprattutto le decisioni prese da Nicky modificano definitivamente il modo in cui lo vede.

Quando la maledizione si manifesta completamente, Rachel dice sostanzialmente a Nicky che il matrimonio non funzionerà e che loro due non sono anime gemelle. Nicky continua però a crederci.

Ed è proprio qui che il finale diventa interessante: la serie non sembra chiedere semplicemente “sono anime gemelle oppure no?”, ma qualcosa di più ambiguo:

quanto conta credere che qualcuno sia la propria anima gemella?

Per Nicky, evidentemente, conta moltissimo.

Perché Rachel muore e poi torna in vita?

Rachel vive un destino completamente diverso.

Durante il rituale finale viene colpita dalla maledizione e muore, ma la sua morte non rappresenta la vera conclusione della sua storia.

Il mattino successivo Rachel ritorna in vita e scopre di essere diventata la nuova Witness, la figura immortale incaricata di assistere ai futuri matrimoni della famiglia e al funzionamento della maledizione. Netflix conferma che, dopo questa trasformazione, Rachel saluta Nicky e abbandona definitivamente la casa dei Cunningham.

Il contrasto tra i due personaggi è quindi molto forte.

Rachel sopravvive trasformandosi in qualcosa di completamente diverso da ciò che era.

Nicky, invece, rimane umano.

Ed è forse proprio lui a ricevere una delle punizioni psicologicamente più dure: deve continuare a vivere dopo aver visto morire quasi tutta la sua famiglia e dopo aver perso la donna che credeva fosse destinata a lui.

Nell’ultima scena che li riguarda, Nicky è infatti in stato di shock e stringe un orsacchiotto mentre Rachel, ormai trasformata, gli dà il suo addio. Adam DiMarco ha descritto il personaggio in quel momento come emotivamente devastato da tutto ciò che ha appena vissuto.

La sopravvivenza di Nicky ha un significato simbolico?

Probabilmente sì.

Something Very Bad Is Going to Happen utilizza l’horror per parlare soprattutto della paura del matrimonio, del dubbio di scegliere la persona sbagliata e della difficoltà di distinguere l’amore reale dall’idea romantica che costruiamo intorno a una relazione.

La stessa Haley Z. Boston ha concepito la serie partendo anche dall’ansia legata al matrimonio e dall’ingresso nella famiglia del partner.

Nicky rappresenta perfettamente uno dei possibili estremi di questo tema.

Rachel comincia a mettere in discussione tutto.

Nicky continua invece a credere nell’idea di “anima gemella” anche davanti a prove terribili.

La sua sopravvivenza può quindi essere letta come una conseguenza ironica della sua fede assoluta nell’amore romantico. Quella convinzione che avrebbe dovuto garantire un lieto fine finisce per lasciarlo vivo in mezzo alle conseguenze devastanti della maledizione.

Non è esattamente una vittoria.

Nicky potrebbe tornare in una seconda stagione?

Al momento il finale funziona come conclusione della storia di Rachel e Nicky. La serie è stata presentata come una miniserie di otto episodi, pubblicata da Netflix il 26 marzo 2026.

Narrativamente, però, la porta non è completamente chiusa.

Rachel è diventata la nuova Witness e la maledizione è collegata ai futuri matrimoni della famiglia Cunningham. Nicky è ancora vivo, così come Jude, e questo lascia abbastanza elementi per continuare l’universo narrativo qualora la storia venisse ripresa.

Il finale, quindi, non suggerisce necessariamente che Nicky debba tornare protagonista, ma spiega molto chiaramente perché lasciarlo vivo abbia senso: la maledizione può continuare attraverso la famiglia e Rachel può continuare a esserne testimone.

Domande frequenti

Nicky muore in Something Very Bad Is Going to Happen?

No. Nicky è ancora vivo alla fine della serie. Dopo la tragedia viene mostrato in stato di shock mentre Rachel, tornata in vita come nuova Witness, gli dice addio.

Perché Nicky sopravvive se Rachel non è la sua anima gemella?

La spiegazione più convincente è che Nicky continui sinceramente a credere che Rachel sia la sua anima gemella. La showrunner Haley Z. Boston ha sottolineato proprio questa convinzione del personaggio.

Rachel muore davvero?

Sì, Rachel muore durante gli eventi del matrimonio, ma successivamente ritorna in vita. La sua resurrezione coincide con la trasformazione nella nuova Witness della maledizione.

Rachel e Nicky restano insieme?

No. Nel finale Rachel saluta Nicky e se ne va. La loro relazione, di fatto, termina insieme alla vecchia vita di Rachel.

Conclusione

Nicky non muore perché continua a credere che Rachel sia davvero la sua anima gemella, anche quando Rachel stessa non lo crede più. È uno dei dettagli che rende il finale volutamente ambiguo: la maledizione non sembra basarsi soltanto sull’amore, ma anche sul modo in cui i personaggi lo percepiscono.