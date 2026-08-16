Attenzione: da qui in avanti ci sono spoiler sul finale di Le cose non dette.

Il finale di Le cose non dette, film di Gabriele Muccino del 2026, suggerisce con forza che Vittoria abbia avuto un ruolo nella morte di Blu, anche se il film evita volutamente di mostrare cosa sia accaduto sugli scogli. Blu viene ritrovata morta in mare dopo essere stata vista insieme alla ragazza, mentre Vittoria torna da sola e pronuncia davanti a Carlo una frase che cambia completamente il significato degli ultimi minuti.

La spiegazione più plausibile è quindi che Vittoria abbia provocato la caduta di Blu oppure che abbia potuto salvarla e non lo abbia fatto. Il film, però, non conferma esplicitamente un omicidio. L’ambiguità è intenzionale. Ancora più importante è la scelta di Elisa: quando viene interrogata, nasconde il fatto di aver visto Vittoria insieme a Blu, contribuendo così a far apparire la morte come un incidente.

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È proprio qui che il titolo Le cose non dette acquista il suo significato definitivo: dopo un’intera storia costruita su tradimenti, omissioni e segreti, anche davanti a una tragedia i personaggi continuano a scegliere il silenzio.

Cosa succede nel finale di Le cose non dette

Per capire gli ultimi minuti bisogna partire dal rapporto tra Carlo e Blu.

Carlo è sposato da vent’anni con Elisa, ma da mesi porta avanti una relazione con Blu, una sua giovane studentessa. La ragazza arriva improvvisamente a Tangeri, dove Carlo ed Elisa stanno trascorrendo alcuni giorni insieme agli amici Paolo e Anna e alla loro figlia tredicenne Vittoria.

La presenza di Blu manda definitivamente in crisi il precario equilibrio del gruppo. Elisa finisce per scoprire la relazione del marito, mentre Vittoria sviluppa un rapporto sempre più particolare con Carlo.

Il passaggio decisivo avviene quando Blu e Vittoria escono insieme. Elisa le vede sugli scogli, apparentemente tranquille. Poco dopo Vittoria torna però da sola.

Blu non rientra.

Il giorno successivo viene ritrovata morta in mare.

A rendere inquietante la situazione è ciò che Vittoria dice a Carlo dopo essere tornata: gli fa capire che non dovrà più preoccuparsi del suo “problema”. Il riferimento sembra essere proprio Blu.

Non è quindi la scoperta del corpo, da sola, a suggerire il coinvolgimento della ragazza. È l’insieme degli indizi disseminati poco prima.

Vittoria ha ucciso Blu?

La risposta più corretta è: il film vuole farci pensare di sì, ma non mostra esattamente cosa sia successo.

Vittoria potrebbe aver spinto Blu in mare. Potrebbe aver provocato accidentalmente la sua caduta. Oppure potrebbe aver assistito alla difficoltà della ragazza senza intervenire.

Muccino non fornisce una scena che permetta di distinguere con certezza tra queste possibilità. Le ricostruzioni del finale concordano infatti sul fatto che il coinvolgimento di Vittoria sia fortemente suggerito, ma non dimostrato nei dettagli.

C’è inoltre un indizio narrativo apparentemente secondario: in precedenza Vittoria aveva chiesto a Carlo il significato della parola “alibi”. Quando la vicenda precipita, quella conversazione assume un peso completamente diverso.

La ragazza sembra inoltre convinta di aver eliminato qualcosa che faceva soffrire Carlo. Vittoria prova nei suoi confronti una forte attrazione e cerca continuamente la sua attenzione. Nella sua visione ancora adolescente e distorta dei rapporti adulti, Blu può essere diventata un ostacolo da rimuovere.

Questo non significa necessariamente che tutto sia stato pianificato come un omicidio. Ed è proprio l’assenza di questa certezza a rendere la scena più inquietante.

Perché Elisa mente su Vittoria?

È probabilmente la domanda più importante del finale.

Quando viene ricostruita la notte della morte di Blu, Elisa non racconta di aver visto Vittoria insieme alla ragazza sugli scogli. Dice invece di aver visto Blu da sola.

Perché proteggerla?

Il film non offre una risposta dichiarata, ma lascia emergere almeno due interpretazioni.

La prima è che Elisa abbia intuito ciò che può essere accaduto e non voglia consegnare una tredicenne alle conseguenze di un gesto di cui forse nemmeno comprende pienamente la gravità.

La seconda è ancora più amara: rivelare la presenza di Vittoria obbligherebbe tutti a raccontare finalmente la verità. Bisognerebbe spiegare chi fosse Blu, perché fosse arrivata a Tangeri, quale fosse il suo rapporto con Carlo e perché Vittoria potesse considerarla un “problema”.

Elisa sceglie invece l’omissione.

È una decisione perfettamente coerente con l’intero film: davanti alla possibilità di far emergere tutto, i personaggi preferiscono ancora una volta proteggersi attraverso ciò che non viene detto.

Il gruppo finisce così per lasciare il Marocco senza fornire una spiegazione definitiva della tragedia.

Il vero significato del finale

Il punto del finale non è soltanto stabilire chi abbia causato la morte di Blu.

La tragedia è il risultato estremo di una catena di silenzi.

Carlo nasconde il tradimento. Elisa vive da tempo dentro una relazione ormai incrinata. Paolo e Anna hanno a loro volta un matrimonio problematico. Vittoria osserva questi adulti, assorbe le loro tensioni e costruisce una propria interpretazione distorta dell’affetto.

Quando finalmente sarebbe possibile dire tutto, la verità viene nuovamente nascosta.

È per questo che il titolo Le cose non dette non riguarda soltanto i segreti tra marito e moglie. Riguarda il modo in cui ciò che viene evitato può continuare a produrre conseguenze.

Il finale non offre quindi una vera liberazione. I personaggi sopravvivono alla crisi, ma non la risolvono.

Come sottolineato anche da diverse letture critiche del film, il silenzio conclusivo non equivale a una mancanza di spiegazione: è parte stessa del significato dell’opera. Le verità ignorate continuano a esistere anche quando nessuno decide di pronunciarle.

Cosa succede a Carlo, Elisa, Paolo e Anna?

La morte di Blu non ricompone magicamente le due coppie.

Carlo ed Elisa rimangono legati a tutto ciò che è accaduto: il tradimento è ormai stato scoperto e il loro rapporto non può semplicemente tornare alla situazione precedente.

Anche Paolo e Anna arrivano alla rottura. Una delle ultime conseguenze della vacanza riguarda proprio la loro relazione, ormai incapace di reggere tutte le tensioni accumulate.

Non c’è dunque un vero ritorno alla normalità.

Il viaggio che doveva permettere ai protagonisti di allontanarsi dai problemi finisce per rendere impossibile ignorarli.

Domande frequenti

Blu muore davvero in Le cose non dette?

Sì. Blu viene ritrovata morta in mare dopo essere scomparsa mentre si trovava con Vittoria.

Vittoria spinge Blu dagli scogli?

Il film non mostra il momento della morte. Gli indizi fanno pensare che Vittoria abbia avuto un ruolo decisivo, ma non viene chiarito se l’abbia spinta, se ci sia stato un incidente oppure se non l’abbia aiutata.

Perché Vittoria dice che Carlo non ha più un problema?

La frase lascia intendere che Vittoria considerasse Blu un ostacolo o una fonte di problemi per Carlo. È uno degli indizi principali che collegano la ragazza alla morte di Blu.

Perché Elisa non racconta tutta la verità?

Elisa omette la presenza di Vittoria sugli scogli. Il film lascia aperte le sue motivazioni: potrebbe voler proteggere la ragazza oppure evitare che venga alla luce l’intera rete di tradimenti e responsabilità che ha portato alla tragedia.

Conclusione

Il finale di Le cose non dette non nasconde una soluzione segreta da scoprire fotogramma per fotogramma: offre deliberatamente abbastanza indizi per collegare Vittoria alla morte di Blu, senza trasformare quell’ipotesi in una certezza assoluta.

La vera conclusione riguarda però gli adulti. Anche quando la tragedia li costringe finalmente davanti alla verità, scelgono ancora una volta di non raccontarla completamente. Ed è proprio l’ultima cosa non detta a chiudere il film.