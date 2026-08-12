Il finale di Backrooms non dà una risposta definitiva: il regista Kane Parsons ha scelto deliberatamente di lasciare aperta l’interpretazione, evitando di confermare se le Backrooms siano un luogo reale, una proiezione mentale o qualcosa di più simile a una coscienza collettiva. Dopo la morte di Clark per mano della sua controparte mostruosa (soprannominata “Pirata” dai fan), Mary incontra Phil, rappresentante di Async, la società che da anni studia in segreto il fenomeno. Da lì in poi il film smette di dare certezze e lascia allo spettatore il compito di ricostruire il senso di tutto quello che ha visto.

Se sei uscito dalla sala (o hai appena finito di vederlo in streaming) con più domande che risposte, non sei l’unico. È esattamente l’effetto che Parsons voleva ottenere: da quando nel 2022 caricò su YouTube il primo corto virale ispirato al creepypasta delle Backrooms, la sua cifra stilistica è sempre stata quella di raccontare più di quanto spieghi. Il film del 2026, prodotto da A24 con un cast che include Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve, porta questa filosofia sul grande schermo, e la scena post-credit non fa che aumentare la curiosità su un possibile sequel.

Come finisce davvero il film Backrooms?

Il nucleo narrativo ruota attorno a Clark, che nelle Backrooms trova un modo per colmare un vuoto personale rimanendo lì dentro. Il problema è che, come lo stesso Parsons ha spiegato in alcune interviste, le Backrooms non sono un luogo di guarigione: più il personaggio ci resta, più il vuoto viene riempito da rabbia, angoscia e frustrazione. È quello che i fan hanno già ribattezzato “il loop del dolore”, un ciclo da cui Clark non riesce (o non vuole) uscire, e la sua copia mostruosa ne è la manifestazione più diretta.

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Nel finale, Mary sopravvive all’incontro con Clark e si trova faccia a faccia con Phil, che le rivela l’esistenza di Async: un’organizzazione che monitora le Backrooms da tempo, ben oltre quello che il pubblico aveva immaginato fino a quel momento. Il film non chiarisce fino in fondo gli scopi di Async né come Mary utilizzerà quello che ha scoperto. È una scelta narrativa precisa: Parsons ha dichiarato di voler evitare dichiarazioni che possano essere lette come spiegazioni ufficiali, per lasciare al pubblico il piacere di discutere e formulare teorie.

Chi è Phil e cosa nasconde davvero Async?

Phil, interpretato da Mark Duplass, è il personaggio che introduce lo spettatore (e Mary) al mondo di Async. Dalle informazioni disseminate nel film, si capisce che l’organizzazione lavora da anni a stretto contatto con le Backrooms, probabilmente con l’obiettivo di comprenderle o addirittura sfruttarle. È lo stesso nome che compare nella serie YouTube originale, dove Async Research Institute testa un sistema (il Low-Proximity Magnetic Distortion System) pensato per aprire un varco verso quella dimensione.

Il film non scioglie il dubbio su quanto Async sappia realmente o su quali siano le sue intenzioni finali. Anzi, proprio questa reticenza è uno degli elementi che alimenta le teorie sui social e nei forum dedicati, e che rende plausibile un seguito della storia.

Le Backrooms sono un luogo reale o una metafora?

Qui si aprono le interpretazioni più discusse online. Il film suggerisce più volte che le Backrooms non siano un semplice spazio fisico fatto di corridoi infiniti, moquette gialla e luci al neon che ronzano, ma qualcosa di più vicino a un organismo vivente, una coscienza in continua espansione che assorbe elementi del mondo reale e li distorce.

Le letture più ricorrenti tra critica e pubblico sono principalmente tre:

Le Backrooms come proiezione del trauma : uno spazio che riflette il dolore irrisolto di chi ci finisce dentro, alimentandosi delle sue paure e dei suoi rimpianti.

: uno spazio che riflette il dolore irrisolto di chi ci finisce dentro, alimentandosi delle sue paure e dei suoi rimpianti. Le Backrooms come allegoria della memoria : un luogo che deforma i ricordi, un po’ come fa la mente quando rielabora eventi dolorosi.

: un luogo che deforma i ricordi, un po’ come fa la mente quando rielabora eventi dolorosi. Le Backrooms come metafora dello scrolling infinito: una lettura più contemporanea, che paragona il vagare senza meta nei corridoi al tempo perso a scorrere contenuti sui social, senza arrivare mai a un vero punto di arrivo.

Nessuna di queste letture viene confermata esplicitamente dal film: convivono tutte, ed è probabile che sia proprio questo l’effetto voluto dalla sceneggiatura firmata da Will Soodik.

Tabella riassuntiva: i punti chiave del finale

Elemento Cosa sappiamo Cosa resta aperto Clark Muore per mano della sua controparte mostruosa dopo essere rimasto intrappolato nel loop del dolore Non è chiaro se la sua “copia” continui a esistere nelle Backrooms Mary Sopravvive e incontra Phil di Async Non è specificato cosa farà con le informazioni ricevute Async Studia le Backrooms da anni, con un progetto legato a un varco dimensionale Scopi reali e portata del progetto restano ambigui Natura delle Backrooms Presentate come qualcosa di più vicino a una coscienza che a un semplice luogo Nessuna spiegazione definitiva viene data allo spettatore Scena post-credit Presente, lascia intendere sviluppi futuri Un eventuale sequel non è stato ancora confermato ufficialmente

C’è una scena post-credit e cosa significa?

Sì, il film include una scena dopo i titoli di coda che molti spettatori hanno letto come un chiaro accenno a un sequel. Senza entrare nei dettagli specifici (che cambiano leggermente a seconda di chi li racconta online, quindi meglio verificare con fonti ufficiali o con la visione diretta), la scena rafforza l’idea che la storia di Async e delle Backrooms sia tutt’altro che conclusa. Al momento non risultano annunci ufficiali su un secondo capitolo da parte di A24 o dello stesso Kane Parsons: per questo tipo di conferme conviene sempre controllare i canali ufficiali dello studio o le dichiarazioni dirette del regista, piuttosto che affidarsi a indiscrezioni.

Cosa può significare davvero il finale: i casi particolari

Non tutti guardano Backrooms aspettandosi le stesse risposte, ed è qui che nascono le letture più divergenti.

Chi si avvicina al film conoscendo bene la serie YouTube originale tende a cercare coerenza con la mitologia già stabilita online (i livelli, gli entity, Async come organizzazione). Per questo pubblico, il finale può sembrare più uno spunto per approfondire ulteriormente che una vera conclusione.

Chi invece guarda il film senza aver mai sentito parlare del creepypasta originale rischia di trovarsi spiazzato dalla mancanza di spiegazioni esplicite: in questo caso il consiglio è leggere il film più come un’esperienza sensoriale e psicologica che come un horror con una trama a incastro da risolvere.

C’è infine chi cerca online “Backrooms finale spiegato” perché ha trovato il film semplicemente confuso, senza necessariamente voler entrare nelle teorie più elaborate: per questo tipo di ricerca, la risposta più utile resta quella semplice e diretta riportata a inizio articolo, cioè che il finale è volutamente ambiguo e non offre certezze.

Errori da evitare quando si interpreta il finale

Un errore comune è cercare una spiegazione “ufficiale” univoca: Parsons stesso ha più volte evitato di confermare o smentire le teorie del pubblico, quindi qualsiasi articolo o video che promette “la vera spiegazione definitiva” va preso con cautela.

Un altro errore è confondere gli eventi del film con quelli della serie YouTube originale: pur condividendo la stessa mitologia di base, il lungometraggio introduce personaggi e situazioni nuove (Mary, Clark, Phil) che non hanno un corrispettivo diretto negli episodi web.

Infine, meglio non fidarsi ciecamente di riassunti trovati su forum o social senza controllarne la fonte: sui dettagli specifici della scena post-credit e sulle sorti esatte di alcuni personaggi circolano versioni leggermente diverse tra loro, quindi per i dettagli più precisi conviene fare riferimento a recensioni di testate cinematografiche affidabili o rivedere direttamente la scena.

In breve

Il finale di Backrooms non chiude la storia con risposte nette: Clark muore intrappolato nel proprio loop di dolore, Mary sopravvive e scopre l’esistenza di Async, ma il vero significato delle Backrooms resta volutamente aperto a più interpretazioni, dal trauma personale alla metafora dello scrolling infinito. La scena post-credit lascia intendere che la storia possa continuare, anche se un sequel non è stato ancora confermato ufficialmente. Per chi cerca certezze assolute, la risposta più onesta è che questo film è pensato apposta per non darle.