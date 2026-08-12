Il film finisce con Baxter che uccide Albert Sparma nel deserto, convinto che sia lui il serial killer, mentre Deke lo aiuta a coprire tutto fabbricando una prova falsa. Il problema è che non sapremo mai con certezza se Sparma fosse davvero colpevole: il regista John Lee Hancock lascia la domanda volutamente senza risposta.

Se sei arrivato qui dopo aver visto il film in tv o in streaming e sei rimasto con un punto interrogativo in testa, sei in buona compagnia. È uno dei finali più discussi degli ultimi anni proprio perché non chiude il cerchio come ci si aspetterebbe da un classico thriller poliziesco. Molti spettatori cercano online “come finisce Fino all’ultimo indizio” perché nei minuti finali succedono troppe cose in poco tempo, e la scena della molletta per capelli passa via veloce, quasi in sordina. Vediamo con calma cosa succede davvero, scena per scena.

Di cosa parla il film, in breve

Fino all’ultimo indizio (titolo originale The Little Things) è un thriller del 2021 diretto da John Lee Hancock, con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. La storia segue Joe “Deke” Deacon, ex vice-sceriffo della contea di Kern, che torna a Los Angeles per una missione di routine e finisce coinvolto nelle indagini su un serial killer insieme al giovane sergente Jim Baxter. Le indagini portano i due detective a concentrarsi su Albert Sparma, un uomo inquietante che sembra sapere troppe cose sui delitti e che si diverte a provocare gli investigatori senza mai fornire prove concrete.

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Chi è davvero l’assassino in Fino all’ultimo indizio?

Questa è la domanda che muove tutto il film, ed è anche quella a cui la sceneggiatura si rifiuta deliberatamente di rispondere. Sparma ha un comportamento sospetto, conosce dettagli specifici sulle vittime e sembra provare gusto nel destabilizzare Baxter e Deke. Ma nessuna prova concreta lo collega mai agli omicidi. Quando Sparma promette a Baxter di condurlo nel punto in cui avrebbe sepolto il corpo di una delle vittime scomparse, Ronda Rathbun, i due raggiungono una zona isolata nel deserto e lo costringono a scavare diverse buche. Non viene trovato nessun cadavere: potrebbe essere un gioco crudele di un uomo innocente che si diverte a manipolare la polizia, oppure la mossa calcolata di un colpevole che sa di non poter essere incastrato.

Cosa succede nella scena finale nel deserto

Nel confronto finale, Sparma inscena un gesto minaccioso verso Baxter, forse solo per spaventarlo, forse con reali intenzioni. Baxter, ormai convinto della sua colpevolezza dopo settimane di ossessione per il caso, gli spara e lo uccide. È un momento che ribalta il film: da questo istante in poi, la domanda non è più “chi è l’assassino” ma “cosa hanno fatto questi due uomini per coprire quello che è successo”.

La molletta per capelli: cosa significa davvero

È il dettaglio che spiega il vero finale, e che molti notano solo alla seconda visione. Dopo la morte di Sparma, Deke fa recapitare a Baxter una busta con dentro una molletta per capelli rossa, identica a quella che indossava Ronda Rathbun. Sembra la prova decisiva che serviva a Baxter per chiudere il caso e sentirsi in pace con quello che ha fatto. Ma lo spettatore scopre subito dopo la verità: quella molletta non ha nulla a che vedere con la scena del crimine. Deke ne possedeva un’intera confezione identica, e brucia il resto insieme agli altri oggetti raccolti nell’appartamento di Sparma. In pratica, Deke fabbrica una prova falsa per dare a Baxter una via d’uscita psicologica, non per dimostrare qualcosa che sa essere vero.

Personaggio Cosa fa nel finale Perché lo fa Jim Baxter Uccide Sparma nel deserto Convinto (ma non certo) della sua colpevolezza Joe Deke Deacon Manda a Baxter una falsa prova (la molletta) Per permettergli di chiudere il caso e reggere il peso della colpa Albert Sparma Muore senza confessare nulla Il film non svela mai se fosse innocente o colpevole

Il passato di Deke: perché è così ossessionato dal caso

Per capire fino in fondo il finale bisogna guardare anche al passato di Deke, raccontato a pezzi tramite flashback. Anni prima, durante un vecchio caso mai risolto, Deke aveva ucciso per errore una delle donne sopravvissute a un altro serial killer, scambiandola per una minaccia. Quell’errore lo aveva distrutto: gli era costato il matrimonio, la salute e il lavoro in polizia. È per questo che, nel presente, Deke riconosce in Baxter gli stessi segnali di ossessione che avevano rovinato lui, e sceglie di intervenire fabbricando la prova falsa: non per proteggere la verità, ma per evitare che Baxter faccia la sua stessa fine.

Casi particolari: perché il finale sembra “aperto”

Molti spettatori escono dal film convinti di aver capito male qualcosa, perché non c’è una scena esplicita che confermi o smentisca la colpevolezza di Sparma. Non è un errore di sceneggiatura: è una scelta precisa. Il titolo originale, The Little Things, rimanda proprio ai piccoli dettagli che, nella vita reale, spesso non bastano a dare certezze assolute. Il film gioca deliberatamente sull’ambiguità morale, mettendo lo spettatore nella stessa posizione scomoda dei protagonisti: sospettare senza poter mai sapere con certezza.

Errori comuni da evitare guardando il finale

Pensare che la molletta sia una prova reale: è il contrario, è una prova costruita ad arte da Deke.

Aspettarsi una conferma esplicita sulla colpevolezza di Sparma: il film non la fornisce mai, di proposito.

Confondere il caso di Ronda Rathbun con quello del passato di Deke: sono due indagini diverse, collegate solo dal modus operandi simile.

Saltare la scena dell’appartamento di Sparma: è lì che si capisce cosa Deke sta effettivamente bruciando e nascondendo.

In breve

Fino all’ultimo indizio si chiude con Baxter che uccide Sparma nel deserto convinto della sua colpevolezza, mentre Deke lo aiuta a chiudere il caso fabbricando una falsa prova, la molletta rossa, che in realtà non dimostra nulla. Il film non rivela mai se Sparma fosse davvero il serial killer: è una scelta voluta del regista, che preferisce lasciare allo spettatore il peso del dubbio piuttosto che offrire una soluzione rassicurante. Chi cerca una risposta netta resterà deluso, ma è proprio in questa ambiguità che il film trova il suo senso più profondo.

Nota: per dettagli su cast, produzione e disponibilità in streaming, verificare sempre fonti ufficiali aggiornate, dato che la disponibilità sulle piattaforme può cambiare nel tempo.