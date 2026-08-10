Al primo colloquio l’assistente sociale non fa un interrogatorio, ma raccoglie le informazioni fondamentali sulla tua situazione personale, familiare ed economica. Le domande principali riguardano chi vive con te, qual è la tua fonte di reddito, la condizione della tua casa, eventuali problemi di salute e il motivo preciso per cui ti sei rivolto ai servizi sociali o per cui sei stato contattato.

Affrontare questo primo incontro genera spesso ansia e timore di essere giudicati, specialmente quando ci sono di mezzo dei figli o difficoltà economiche importanti. Capire in anticipo cosa ti verrà chiesto e qual è il vero obiettivo dell’operatore aiuta a presentarsi con la giusta serenità, riducendo lo stress e preparando i documenti utili.

Per quale motivo gli assistenti sociali fanno queste domande?

L’obiettivo principale dei servizi sociali non è controllare o punire, ma valutare il livello di bisogno per attivare sostegni concreti. Per poter offrire un aiuto economico, un supporto abitativo, l’assistenza domiciliare o un percorso di sostegno alla genitorialità, l’operatore deve ricostruire un quadro chiaro della tua vita quotidiana.

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Le domande servono a capire tre cose essenziali:

Il bisogno reale: di cosa hai strettamente bisogno in questo momento (contributi economici, supporto psicologico, gestione dei figli, assistenza agli anziani).

di cosa hai strettamente bisogno in questo momento (contributi economici, supporto psicologico, gestione dei figli, assistenza agli anziani). Le risorse della famiglia: quali aiuti puoi già attivare all’interno della tua rete parentale o amicale.

quali aiuti puoi già attivare all’interno della tua rete parentale o amicale. Le priorità d’intervento: se la situazione richiede un intervento urgente o un percorso a lungo termine.

Le domande principali divise per area di valutazione

Durante la prima chiacchierata, che dura di solito tra i 30 e i 60 minuti, l’assistente sociale tocca diverse aree della vita quotidiana. Ecco quali sono le domande più frequenti.

1. Composizione del nucleo familiare e situazione abitativa

L’operatore deve sapere chi vive effettivamente con te sotto lo stesso tetto:

“Da chi è composta la tua famiglia e chi abita attualmente in casa?”

“La casa è di proprietà, in affitto o sei ospite di qualcuno?”

“Ci sono problemi particolari con il proprietario di casa, come arretrati d’affitto o una procedura di sfratto in corso?”

“Com’è strutturata l’abitazione? Ci sono spazi adeguati per tutti i componenti, in particolare per i minori?”

2. Situazione lavorativa ed economica

Per verificare l’accesso a bonus, contributi o sostegni al reddito, l’assistente sociale chiederà informazioni chiare sulle entrate:

“Chi lavora in famiglia e con quale tipo di contratto?”

“Quali sono le entrate mensili complessive del nucleo?”

“Avete presentato l’ISEE aggiornato?” (Per approfondire le agevolazioni disponibili, puoi verificare come richiedere il modello ISEE aggiornato).

“Ci sono debiti urgenti, bollette arretrate o prestiti difficili da saldare?”

3. Salute, autonomia e gestione dei figli

Se il colloquio riguarda la presenza di anziani, persone con disabilità o minori, le domande scendono più nel dettaglio:

“Ci sono componenti della famiglia con patologie croniche, invalidità riconosciute o disabilità?”

“Chi si occupa dell’assistenza quotidiana dei familiari fragili?”

“I figli frequentano regolarmente la scuola? Come vanno gli studi o l’inserimento all’asilo?”

“Ci sono particolari difficoltà educative o comportamentali nella gestione dei bambini?”

4. Rete di supporto e relazioni personali

L’assistente sociale vuole capire se sei solo o se puoi contare su altre persone:

“Puoi contare sull’aiuto di nonni, parenti vicini o vicini di casa in caso di emergenza?”

“Sei già seguito da altri servizi, come il consultorio, il CPS (Centro Psicosociale) o la SERD?”

Schema pratico: documenti e argomenti del primo incontro

Per arrivare preparati, può essere utile sapere quali documenti portare e cosa aspettarsi su ciascun tema:

Area di approfondimento Domande tipiche dell’operatore Documenti utili da portare Anagrafica e Casa Chi vive in casa, condizioni dell’immobile, tipo di contratto. Carta d’identità, codice fiscale, contratto d’affitto o rogito. Economia e Lavoro Fonti di reddito, contratti di lavoro, disponibilità ISEE. DSU/ISEE, ultime buste paga, eventuale certificato di disoccupazione DID. Salute e Fragilità Presenza di patologie, verbali di invalidità, autosufficienza. Verbali INPS (Legge 104, invalidità civile), documentazione medica recente. Minori e Scuola Frequenza scolastica, rendimento, bisogni educativi speciali. Eventuale documentazione scolastica (PDP, PEI) se presente.

Cosa cambia se il colloquio è stato richiesto dal Tribunale per i Minorenni?

Esiste una differenza importante tra il colloquio spontaneo (quando sei tu ad andare ai servizi sociali per chiedere aiuto) e la convocazione disposta da un giudice o dal Tribunale per i Minorenni.

In quest’ultimo caso, il tono del colloquio sarà più approfondito e mirato a valutare le competenze genitoriali, il clima familiare e la tutela del minore. Le domande potrebbero riguardare le dinamiche di coppia, l’organizzazione dei tempi di vita dei figli, le modalità educative ed eventuali conflitti in corso con l’altro genitore.

Anche in questo contesto, mantenere un atteggiamento trasparente e collaborativo è la scelta migliore: l’assistente sociale deve redigere una relazione per il Tribunale, e la disponibilità ad ascoltare i consigli viene valutata molto positivamente.

Gli errori da evitare al primo colloquio

La tensione può giocare brutti scherzi, ma ci sono alcuni comportamenti che è meglio evitare per far sì che l’incontro sia davvero utile:

Nascondere informazioni importanti: omettere un reddito, un problema di salute o una difficoltà reale rischia di bloccare la richiesta di aiuto o di creare fraintendimenti successivi.

omettere un reddito, un problema di salute o una difficoltà reale rischia di bloccare la richiesta di aiuto o di creare fraintendimenti successivi. Mostrarsi aggressivi o sulla difensiva: percepire l’operatore come un nemico ostacola la creazione di un rapporto di fiducia. È normale essere tesi, ma spiegare con calma le proprie ragioni è sempre più efficace.

percepire l’operatore come un nemico ostacola la creazione di un rapporto di fiducia. È normale essere tesi, ma spiegare con calma le proprie ragioni è sempre più efficace. Consegnare documenti incompleti: la mancanza di ISEE o documenti d’identità validi rallenta inutilmente i tempi di presa in carico.

la mancanza di ISEE o documenti d’identità validi rallenta inutilmente i tempi di presa in carico. Fare promesse irrealistiche: è meglio essere onesti sulle proprie reali capacità gestionali o economiche piuttosto che dire ciò che si pensa l’operatore voglia sentirsi dire.

Come prepararsi concretamente all’incontro

Prepara una cartella con i documenti: metti insieme tutti i documenti personali, l’ISEE, le bollette più recenti e le certificazioni mediche. Scrivi un promemoria: segnati su un foglio le domande che vuoi fare tu all’assistente sociale (ad esempio sui tempi d’attesa per un sussidio o sui servizi attivi nel comune). Pensa ai bisogni reali: fai una lista chiara delle urgenze da risolvere (es. “ho bisogno di un contributo per i libri scolastici” oppure “ho bisogno di un’assistente domiciliare per mia madre tre volte a settimana”).

Se la tua situazione richiede sussidi specifici o sostegno economico, è sempre bene verificare preventivamente i requisiti generali previsti a livello nazionale e locale. (In questi casi, consulta anche le guide aggiornate sulle misure di sostegno al reddito e sussidi statali).

In breve

Il primo colloquio con l’assistente sociale è un momento di conoscimento reciproco. L’operatore ti chiederà dettagli sulla tua famiglia, sulla casa, sul lavoro, sulla salute e sulle tue entrate economiche per capire come aiutarti al meglio. Non si tratta di un esame da superare, ma dell’avvio di un percorso: presentarsi con i documenti in ordine, con la massima trasparenza e con la disponibilità a collaborare è il modo migliore per trasformare l’incontro in un’opportunità concreta di supporto.