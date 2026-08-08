Secondo i principali indicatori internazionali — come il Women, Peace and Security (WPS) Index della Georgetown University e i report della Banca Mondiale — l’Afghanistan è attualmente il Paese con il livello più basso di diritti, autonomia e sicurezza per le donne, seguito da nazioni segnate da conflitti e crisi strutturali come Yemen, Repubblica Centrafricana, Siria, Repubblica Democratica del Congo, Sudan e Somalia. In queste aree, le restrizioni normative o l’assenza di tutela statale limitano radicalmente l’accesso all’istruzione, al lavoro, alla salute e alla partecipazione politica.

La ricerca di dati sui Paesi con minori tutele per le donne nasce spesso dal bisogno di comprendere contesti geopolitici complessi, analizzare l’impatto dei conflitti armati o monitorare il rispetto dei diritti umani a livello globale. Esaminare le statistiche non serve solo a stilare una graduatoria, ma a individuare i meccanismi legali, culturali ed economici che determinano l’esclusione sociale delle donne.

Quali sono i Paesi dove le donne hanno meno diritti?

I dati ufficiali convergono nell’evidenziare un gruppo di Paesi in cui la condizione femminile affronta ostacoli estremi. Le classifiche globali prendono in considerazione tre dimensioni principali: inclusione economica e politica, giustizia legale e sicurezza personale.

Quando tutti e tre i fattori registrano punteggi critici, la libertà di scelta e l’incolumità fisica delle donne risultano fortemente compromesse.

1. Afghanistan

Dall’agosto 2021, il ripristino di decreti restrittivi ha progressivamente vietato alle ragazze l’accesso all’istruzione secondaria e universitaria, oltre a limitare la quasi totalità delle occupazioni lavorative e la libertà di movimento senza un accompagnatore maschile (mahram).

2. Yemen

Anni di conflitto civile hanno distrutto le infrastrutture sanitarie ed scolastiche. Le norme patriarcali e la crisi umanitaria rendono difficile per le donne accedere all’assistenza medica materna, all’eredità e al mercato del lavoro formale.

3. Repubblica Centrafricana e Repubblica Democratica del Congo

In questi contesti, la debolezza delle istituzioni e la presenza di gruppi armati espongono la popolazione femminile a tassi elevatissimi di violenza di genere, uniti a barriere legali nell’accesso alla proprietà della terra e ai servizi finanziari.

4. Siria e Sudan

I conflitti prolungati hanno disintegrato la rete di protezione sociale, aumentando il rischio di spose bambine, sfollamento forzato e povertà estrema.

Come vengono misurati i diritti delle donne nel mondo?

I dati sulle disuguaglianze di genere non si basano su impressioni generali, ma su indici statistici elaborati da organizzazioni internazionali. I tre strumenti di riferimento più citati sono:

WPS Index (Georgetown Institute for Women, Peace and Security): Valuta 181 Paesi incrociando 13 indicatori tra cui occupazione, alfabetizzazione, uso dei servizi finanziari, rappresentanza parlamentare, violenza del partner e percezione della sicurezza della comunità.

Valuta 181 Paesi incrociando 13 indicatori tra cui occupazione, alfabetizzazione, uso dei servizi finanziari, rappresentanza parlamentare, violenza del partner e percezione della sicurezza della comunità. Women, Business and the Law (Banca Mondiale): Analizza le leggi di 190 economie misurando l’uguaglianza legale tra uomini e donne in otto ambiti chiave (mobilità, lavoro, retribuzione, matrimonio, genitorialità, imprenditoria, patrimonio e pensione).

Analizza le leggi di 190 economie misurando l’uguaglianza legale tra uomini e donne in otto ambiti chiave (mobilità, lavoro, retribuzione, matrimonio, genitorialità, imprenditoria, patrimonio e pensione). Gender Inequality Index (UNDP): Misura la perdita di sviluppo umano dovuta alle disparità di genere focalizzandosi su salute riproduttiva, empowerment e partecipazione al mercato del lavoro.

Panoramica dei Paesi con i punteggi più bassi

La tabella sottostante riassume i Paesi che occupano le posizioni di coda nelle ultime rilevazioni del WPS Index e del report della Banca Mondiale, evidenziando le principali criticità rilevate dai dati.

Paese Principali ambiti di criticità Fattore determinante Afghanistan Istruzione, lavoro, mobilità, libertà personali Divieti normativi diretti e sistematici Yemen Salute materna, autonomia finanziaria, diritti matrimoniali Conflitto, crisi umanitaria e diritto consuetudinario Repubblica Centrafricana Sicurezza personale, accesso alla giustizia, istruzione Instabilità politica e assenza di tutele statali RD del Congo Violenza di genere, diritti patrimoniali, salute Conflitto armato e barriere legali tradizionali Sudan Partecipazione politica, protezione legale, sfollamento Crisi bellica e sospensione dei diritti civili Siria Inclusione economica, sicurezza, sfollamento Conseguenze del conflitto di lungo periodo

Diritti formali e realtà pratica: cosa significano davvero i dati

Un aspetto fondamentale emerso dai recenti report della Banca Mondiale è il divario tra diritti sulla carta (de jure) ed effettiva applicazione (de facto).

Anche nei Paesi in cui la legislazione formale prevede la parità di retribuzione o il divieto di discriminazione, la mancanza di meccanismi di controllo, di servizi di supporto (come le strutture per l’infanzia) o la presenza di sistemi giudiziari inefficienti impedisce alle donne di esercitare concretamente tali diritti.

Nelle regioni colpite da guerre o instabilità politica, la legge dello Stato viene spesso sostituita da consuetudini locali o codici informali che penalizzano la componente femminile, riducendo le tutele anche laddove formalmente esistenti.

Errori da evitare quando si analizzano i dati sulla parità di genere

Quando si consultano studi e dati sulla condizione femminile nei vari Paesi, è facile cadere in semplificazioni. Ecco tre aspetti da tenere sempre in considerazione:

Non confondere la povertà generale con la discriminazione di genere: Un Paese può avere un PIL pro capite basso ma garantire uguali diritti legali; viceversa, Paesi ad alto reddito possono mantenere restrizioni legali o culturali significative su autonomia finanziaria o diritti familiari. Ignorare le differenze interne: Le rilevazioni nazionali forniscono una media, ma le condizioni per le donne nelle aree rurali differiscono spesso in modo profondo rispetto a quelle delle zone urbane o delle fasce ad alto reddito. Valutare solo le leggi scritte: Un quadro normativo all’avanguardia non garantisce la sicurezza personale se mancano forze dell’ordine adeguate o la volontà politica di punire gli abusi.

In breve

La mappa dei Paesi con meno diritti per le donne mostra chiaramente che autoritarismo normativo e conflitti armati sono i due principali acceleratori della discriminazione di genere. L’Afghanistan rappresenta il caso più emblematico di deprivazione legale sistematica, mentre in contesti come Yemen, Siria e Repubblica Democratica del Congo sono l’assenza di sicurezza e la distruzione delle strutture statali a privare le donne dei diritti fondamentali. Per comprendere davvero la condizione femminile a livello globale, occorre guardare oltre i codici di legge e valutare l’accesso reale a istruzione, salute, indipendenza economica e tutela della propria persona.