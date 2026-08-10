Come finisce il fumetto di The Boys: la spiegazione del finale e la sorte dei personaggi

Nel fumetto originale di The Boys, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, la storia si conclude con una drammatica scia di sangue causata non dai “Super”, ma da Billy Butcher. Dopo la morte di Patriota (Homelander) — ucciso alla Casa Bianca da Black Noir, che si rivela essere un suo clone psicopatico —, Butcher decide di portare a termine la sua missione finale: eliminare qualsiasi persona nel mondo che possieda anche solo una traccia di Composto V nel sangue, inclusi milioni di innocenti. Per farlo, uccide a tradimento i suoi stessi compagni di squadra (Latte Materno, Frenchie e Kimiko). L’unico a sopravvivere è Hughie (Piccolo Hughie), che si trova costretto ad affrontare il suo mentore sulla cima dell’Empire State Building e a ucciderlo per fermare la strage, salvando il pianeta e rifacendosi poi una vita con Annie (Starlight).

Con il successo travolgente dell’adattamento televisivo, moltissimi spettatori cercano di capire come si chiuda la saga cartacea per anticipare o confrontare la fine dello show. Il fumetto di The Boys ha un tono decisamente più cupo, nichilista e politico rispetto alla serie, e il finale rovescia completamente la prospettiva: il vero antagonista dell’ultimo arco narrativo non è più la Vought o i Sette, ma la cieca ossessione di vendetta di Butcher.

Come muore Patriota nel fumetto? La rivelazione di Black Noir

Per gran parte della storia siamo portati a credere che Patriota sia il mostro definitivo, responsabile delle atroci violenze che hanno distrutto la vita di Butcher. Tuttavia, durante l’assalto finale alla Casa Bianca nei volumi conclusivi, emerge una verità scioccante: Black Noir è in realtà un clone genetico di Patriota, creato dalla Vought come misura di sicurezza nel caso in cui l’originale fosse andato fuori controllo.

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Ispirato e reso instabile dalla propria inattività, Black Noir aveva iniziato a commettere atroci crimini fotografandosi e incastrando Patriota per spingerlo alla follia e costringerlo al combattimento. Quando Patriota scopre di non essere l’autore di alcune delle peggiori azioni che gli venivano attribuite, perde del tutto il senno. Ne segue uno scontro brutale nello Studio Ovale:

Patriota viene smembrato e ucciso da Black Noir , che ne esce però gravissimamente ferito;

, che ne esce però gravissimamente ferito; Billy Butcher finisce Black Noir sfondandogli il cranio con un piede di porco, vendicando finalmente la moglie Becca.

Il piano finale di Butcher: lo sterminio di chiunque abbia il Composto V

Con la distruzione dei Sette e il crollo della Vought, la missione dei Boys sembrerebbe terminata. Ma per Butcher non è mai stata una questione di giustizia: la sua è un’ossessione eradicatrice.

Butcher recupera un’arma chimica speciale a base di geobombe e vettori biologici, capace di far esplodere i polmoni di chiunque contenga il Composto V. Il problema è che questo virus/arma non colpirebbe solo i supereroi attivi, ma anche:

Migliaia di individui che hanno ricevuto dosi secondarie o sperimentali; Persone comuni entrate in contatto indiretto con la sostanza; I suoi stessi compagni nei Boys, a cui era stato iniettato il Composto V temporaneo per poter combattere ad armi pari.

Consapevole che i suoi amici si opporrebbero a un massacro globale di innocenti, Butcher decide di eliminarli metodicamente prima che possano fermarlo.

La tragica fine dei Boys: cosa succede alla squadra?

In una sequenza di eventi drammatica e struggente, Butcher tradisce e uccide uno ad uno i membri della sua “famiglia”:

Latte Materno (Mother’s Milk): affronta Butcher nella base dei Boys, ma Butcher fa esplodere una granata a distanza ravvicinata uccidendolo all’istante;

affronta Butcher nella base dei Boys, ma Butcher fa esplodere una granata a distanza ravvicinata uccidendolo all’istante; Frenchie e Kimiko: vengono fatti saltare in aria all’interno del loro covo da una bomba a tempo piazzata da Butcher. Poco prima di morire, Frenchie dichiara il suo amore alla ragazza in un ultimo attimo di lucidità.

Hughie scopre gli omicidi e comprende con terrore che è rimasto l’ultimo sulla lista.

La sorte dei personaggi principali nel finale del fumetto

Personaggio Sorte finale nel fumetto Causa / Dettaglio Patriota (Homelander) Morto Ucciso da Black Noir nello Studio Ovale Black Noir Morto Giustiziato da Butcher dopo lo scontro con Patriota Billy Butcher Morto Paralizzato e ucciso da Hughie per fermare il genocidio Hughie Campbell Sopravvissuto Si ritira in Scozia con Annie e scrive un libro memoria Annie January (Starlight) Sopravvissuta Lascia i supereroi e va a vivere con Hughie Latte Materno Morto Ucciso da Butcher con un’esplosione Frenchie e Kimiko Morti Uccisi da un’autobomba piazzata da Butcher

Il duello sull’Empire State Building: come muore Billy Butcher

L’atto finale della saga si consuma sulla cima dell’Empire State Building a New York. Hughie raggiunge Butcher per impedirgli di attivare il detonatore globale. Durante la colluttazione, entrambi precipitano da una balconata.

Butcher si spezza la colonna vertebrale nella caduta e rimane totalmente paralizzato dal collo in giù. Sapendo di essere ormai fuori gioco e rifiutando l’idea di finire i suoi giorni in un letto d’ospedale o in prigione, Butcher manipola Hughie per farsi dare il colpo di grazia.

Gli racconta falsamente di aver ucciso i suoi genitori per provocare la sua ira. Hughie, sconvolto, lo trafigge con un pezzo di vetro affilato. Prima di morire, Butcher sorride, soddisfatto di aver trasformato Hughie nell’uomo forte che ha saputo fermarlo.

Cosa succede dopo: il lieto fine di Hughie e il destino della Vought

Dopo la morte di Butcher, Hughie scopre che il piano di detonazione globale non era del tutto pronto e che Butcher aveva lasciato delle tracce per permettergli di sventare la minaccia residua.

Negli epigoli della serie (The Boys: Dear Becka):

Hughie e Annie si trasferiscono in Scozia, lontani dai riflettori, sposandosi e costruendosi una vita serena e normale;

si trasferiscono in Scozia, lontani dai riflettori, sposandosi e costruendosi una vita serena e normale; La Vought non viene distrutta del tutto, ma viene ridimensionata drasticamente, trasformandosi in una normale azienda di difesa senza più il monopolio dei supereroi;

non viene distrutta del tutto, ma viene ridimensionata drasticamente, trasformandosi in una normale azienda di difesa senza più il monopolio dei supereroi; Il mondo torna alla normalità, conscio che la parentesi dei “Super” è stata un incubo orribile ormai archiviato.

Differenze chiave tra il fumetto e la serie TV che è bene evitare di confondere

Se stai seguendo lo show televisivo di Amazon Prime Video, è importante non fare confusione tra le due versioni:

Il ruolo di Ryan: Nel fumetto, il figlio di Becca nasce morto a causa del Composto V poco prima che la madre stessa muoia durante il parto. Nella serie TV, Ryan è vivo ed è un personaggio centrale nella trama; La vera identità di Black Noir: Nella serie TV, Black Noir è un personaggio distinto con una propria backstory legata ai Payback, mentre nel fumetto è letteralmente un clone di Patriota; Soldier Boy (Soldato di Ragazzino): Nel fumetto è un codardo incapace e secondario, vittima di bullismo da parte di Patriota. Nella serie è il padre biologico di Patriota e una figura carismatica e minacciosa; La parabola di Butcher: Nel fumetto Butcher non ha redenzione ed è il “villain” finale premeditato, mentre nella serie il suo rapporto con Hughie e Ryan mostra ancora sfumature emotive irrisolte.

In breve

Il fumetto di The Boys si chiude con un finale amaro e tragico dove quasi tutti i protagonisti muoiono. Patriota viene ucciso dal suo clone Black Noir, che a sua volta viene eliminato da Butcher. Successivamente, Butcher compie un massacro sistematico dei suoi compagni di squadra per poter sterminare chiunque abbia il Composto V, ma viene fermato e ucciso da Hughie sull’Empire State Building. L’unico raggio di luce è il futuro di Hughie e Annie, che riescono a lasciarsi alle spalle la violenza e a vivere una vita felice insieme.