A pochissimi giorni dall’esplosivo finale di The Boys, Prime Video ha già acceso i motori del suo prossimo progetto rilasciando a sorpresa il primo teaser trailer di Vought Rising. Lo spin-off prequel, che vedrà il ritorno dell’amatissimo Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, promette di svelare le oscure origini della Vought.

Ritorno agli anni ’50: sangue, segreti e il debutto di Soldier Boy

Il primo sguardo a Vought Rising ci catapulta direttamente nel passato, rompendo la linea temporale della serie principale per fare un salto indietro fino agli anni ’50. Le prime immagini mostrano un giovane Soldier Boy (Jensen Ackles) mentre indossa il suo costume, guidato dall’aspirazione apparentemente genuina di diventare un vero supereroe.

Accanto a lui ritroviamo Stormfront, all’epoca legata a Soldier Boy. Il trailer non risparmia la violenza cruda e lo stile satirico a cui il franchise ci ha abituati: siringhe di Composto V forzate, sparatorie e l’ombra della propaganda nazista che ha storicamente gettato le basi della multinazionale dei Super. Sappiamo già come andrà a finire per molti di questi personaggi, ma la serie punta a raccontare la loro vertiginosa caduta.

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Lo scetticismo dei fan e il “mistero” delle linee temporali

Nonostante l’hype per il ritorno di Ackles, l’accoglienza della fanbase viaggia su un binario doppio. Molti spettatori provano una certa stanchezza verso i prequel, specialmente dopo un finale di The Boys che, secondo alcuni, ha dedicato troppo spazio a fare da “pilota nascosto” per questo nuovo show. Inoltre, il pubblico è ancora scottato dalla recente cancellazione di Gen V, l’altro apprezzato spin-off del franchise.

Tuttavia, lo showrunner Eric Kripke ha voluto rassicurare i fan in un’intervista rilasciata a Deadline, smentendo l’idea che l’ultima stagione della serie madre sia servita solo a lanciare il prequel:

“Non penso che l’episodio finale di per sé prepari la strada a Vought Rising. Credo che ciò che abbiamo visto di Soldier Boy, l’incontro con Bombsight e i riferimenti ad altri Super originali, siano l’unico vero setup che abbiamo fatto. Ma posso lasciarvi con un indizio vago: abbiamo diversi trucchi e sorprese nella manica per V Rising.”

Kripke ha inoltre scelto la via del “no comment” quando gli è stato chiesto se la serie salterà tra diverse linee temporali, lasciando aperta la porta a possibili incursioni nel presente.

Cosa sappiamo finora su Vought Rising

Per fare ordine nel futuro (e nel passato) del franchise di The Boys, ecco i dettagli principali confermati ufficiali:

Finestra di uscita: Debutterà in streaming su Prime Video nel 2027 .

Debutterà in streaming su Prime Video nel . Protagonisti confermati: Jensen Ackles (Soldier Boy) e Stormfront.

Jensen Ackles (Soldier Boy) e Stormfront. Ambientazione principale: Gli anni ’50, l’epoca d’oro della nascita della Vought.

Gli anni ’50, l’epoca d’oro della nascita della Vought. Personaggi chiave accennati: Bombsight e altri Super della prima generazione.

Riuscirà Vought Rising a superare la diffidenza iniziale e a diventare per The Boys ciò che Andor è stato per Star Wars? Le premesse per un noir supereroistico violento e cinico ci sono tutte, ma dovremo attendere il 2027 per capire se i “trucchi nella manica” di Kripke faranno di nuovo centro.