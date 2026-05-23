Il finale della prima stagione di Boston Blue ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso dopo un drammatico cliffhanger. Tra tragici incidenti e importanti sviluppi sentimentali, gli showrunner hanno finalmente rotto il silenzio sul destino dei protagonisti in vista della stagione 2.

Brian si salverà? Il dramma del finale di stagione

Il finale della prima stagione di Boston Blue ha colpito duro. Il detective Brian Rodgers (Ryan Broussard), dopo aver rinunciato al lavoro dei suoi sogni nella DEA per rimanere a Boston con la fidanzata Lena Silver (Sonequa Martin-Green), è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale.

Non si è trattato di una casualità: un’auto pirata ha travolto intenzionalmente la vettura di Brian, facendola precipitare nel porto. Mentre la famiglia Silver e i Reagan attendevano Brian per la cena dello Shabbat, il detective lottava tra la vita e la morte. Il suo destino rimane ufficialmente in bilico, ma l’intenzionalità dell’attacco apre la strada a una fitta trama poliziesca per i prossimi episodi.

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Svolta per Danny e Baez: una nuova vita insieme?

Se sul fronte di Brian la situazione è tragica, ci sono ottime notizie per i fan della coppia formata da Danny (Donnie Wahlberg) e Baez (Marisa Ramirez). Spinto dal figlio Sean, Danny ha deciso di sostenere l’esame da sergente per ottenere una promozione.

Questo scatto di carriera ha un obiettivo ben preciso: permettergli di acquistare una casa più grande a Boston. Il piano, infatti, è quello di accogliere Baez, sua figlia Elena e la madre (affetta da Alzheimer), unendo ufficialmente le loro vite. Gli showrunner Brandon Margolis e Brandon Sonnier hanno confermato che la stagione 2 esplorerà questa evoluzione verso qualcosa di definitivo e permanente.

I legami con Blue Bloods e le sfide della Stagione 2

L’universo di Blue Bloods continua a intrecciarsi saldamente con la serie. L’ultimo episodio ha visto il ritorno di Will Hochman nei panni di Joe Hill, il nipote di Danny, che ha partecipato alla cena di famiglia per supportare Lena nel delicato ricongiungimento con il padre Chris (Erik King) e la sorellastra Christina (Alisha Wainwright).

La seconda stagione non si concentrerà solo sulle indagini e sui legami familiari, ma anche sulle dinamiche politiche. La matriarca Mae Silver (Gloria Reuben), ora legata sentimentalmente al giudice Elijah Robinson (Harry Lennix), dovrà infatti affrontare una dura e scorretta campagna elettorale per la rielezione a procuratore distrettuale contro lo sfidante Thad Longfellow.

Cosa aspettarsi nei prossimi episodi

I creatori della serie hanno confermato che la seconda stagione ripartirà immediatamente dalle conseguenze di questi eventi. Ecco i nodi principali che i nuovi episodi dovranno sciogliere:

La sopravvivenza di Brian: Scoprire se il detective Rodgers supererà l’incidente.

Scoprire se il detective Rodgers supererà l’incidente. L’identità del pirata della strada: Capire chi voleva eliminare Brian e perché.

Capire chi voleva eliminare Brian e perché. Il trasferimento di Baez: Vedere come la donna e la sua famiglia si adatteranno alla nuova vita a Boston con Danny.

Vedere come la donna e la sua famiglia si adatteranno alla nuova vita a Boston con Danny. La corsa elettorale: Seguire Mae nella sua battaglia contro i colpi bassi di Thad Longfellow.

Fonte principale: Intervista esclusiva rilasciata dai co-creatori Brandon Margolis e Brandon Sonnier a TVLine.