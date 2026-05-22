Il finale di Peaky Blinders: The Immortal Man ha lasciato un vuoto enorme nei fan, ma Netflix ha appena rotto il silenzio mostrando le prime immagini dello spin-off ufficiale. La nuova serie, ambientata nel secondo dopoguerra, promette di riportarci nel violento e affascinante mondo degli Shelby con un cast totalmente rinnovato.

Chi sono i nuovi volti della famiglia Shelby?

Le prime anticipazioni ufficiali confermano che la serie sequel ruoterà attorno alla nuova generazione della famiglia di Birmingham. Il protagonista sarà Charlie Heaton (noto per Stranger Things) nei panni di Charles Shelby. Al suo fianco troveremo Jamie Bell, che eredita il ruolo di Duke Shelby (interpretato da Barry Keoghan nel recente film).

Il cast si arricchisce di nomi di altissimo livello, tra cui spiccano:

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La trama: si può davvero sfuggire ai Peaky Blinders?

Il nuovo show, ancora senza un titolo ufficiale definitivo, si colloca temporalmente negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Al centro del racconto c’è il disperato tentativo di Charles Shelby di condurre una vita normale, cercando di recidere ogni legame con il passato criminale della sua famiglia.

Tuttavia, la storia degli Shelby ci ha insegnato che i fantasmi del passato non svaniscono facilmente. Anche Duke Shelby, che alla fine di The Immortal Man sembrava aver preso una strada lontana dalle attività più oscure del clan, si ritroverà inevitabilmente risucchiato nelle dinamiche di potere della Birmingham del dopoguerra.

Il ritorno di Tom Hardy: realtà o speranza?

Con l’annuncio del cast, tra i fan è subito scattato il fanta-casting, alimentato da alcune recenti novità di Hollywood. Tom Hardy, l’indimenticabile interprete del boss ebreo Alfie Solomons, si è recentemente liberato da altri impegni televisivi.

Nota di speculazione: Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale sul ritorno di Alfie Solomons. Tuttavia, considerando che il personaggio è già “risorto” una volta nella serie principale, un suo cammeo o un ruolo secondario nella serie post-WWII non è affatto da escludere.

Quando uscirà lo spin-off?

La produzione è già in uno stato avanzato. Netflix e BBC One hanno pianificato il debutto di questo nuovo capitolo entro la fine del 2026. I nuovi episodi manterranno intatta l’atmosfera fumosa, i costumi impeccabili e la colonna sonora rock che hanno reso immortale la saga originale.

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