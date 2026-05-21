Google ha svelato Gemini Omni, un nuovo modello in grado di generare e modificare video partendo da qualsiasi tipo di comando. La prima versione, Gemini Omni Flash, è già in fase di rilascio e promette di cambiare il modo in cui creiamo i contenuti sui social.

Cos’è e come funziona Gemini Omni Flash

A differenza dei classici strumenti che trasformano il testo in immagini, Gemini Omni è un “modello di mondo” multimodale. Significa che elabora contemporaneamente testo, audio, foto e filmati per generare video interattivi.

Il punto di forza di Omni Flash è la comprensione del contesto e delle leggi della fisica. I video generati mostrano movimenti più realistici e coerenti con la realtà. Inoltre, l’intelligenza artificiale integra nozioni storiche e factuali per evitare errori grossolani nelle scene create.

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Modificare i video parlando con l’AI

La vera novità per l’uso quotidiano è la modifica dei video tramite conversazione. Non serviranno più complessi software di montaggio: basterà chiedere a Gemini di modificare un filmato esistente.

Esempio pratico: Avete registrato un video in spiaggia ma lo sfondo non vi convince? Potrete chiedere a Gemini Omni di sostituire il mare con un paesaggio montano, di cambiare l’inquadratura o di trasformare lo stile visivo dell’intera clip, il tutto mantenendo il soggetto principale.

Il sistema permette anche di creare il proprio avatar digitale (“digital likeness”), espandendo le possibilità per i creator che vogliono ottimizzare la produzione di contenuti.

Dove e quando sarà disponibile

Il rollout di Gemini Omni Flash è già iniziato e seguirà due canali principali:

Subito (per utenti paganti): È disponibile per gli abbonati ai piani Google AI Plus, Pro e Ultra, direttamente all’interno dell’app Gemini e della piattaforma Google Flow.

È disponibile per gli abbonati ai piani Google AI Plus, Pro e Ultra, direttamente all’interno dell’app Gemini e della piattaforma Google Flow. Entro la settimana (gratis per tutti): La funzione verrà integrata gratuitamente all’interno di YouTube Shorts e dell’app di editing YouTube Create.

Trattandosi di un annuncio globale del Google I/O, la distribuzione toccherà i mercati internazionali in cui i servizi Google AI sono già attivi.

Cosa resta da chiarire

Nonostante l’entusiasmo della presentazione guidata dal CEO di Google DeepMind, Demis Hassabis, ci sono alcuni punti da monitorare con attenzione.

Google non ha ancora specificato i limiti di durata dei video generati o i tempi effettivi di elaborazione su mobile. Inoltre, la funzione per creare il proprio avatar digitale è ancora in fase di test interno: l’azienda ha frenato il rilascio pubblico per garantire il rispetto degli standard di sicurezza ed evitare abusi legati ai deepfake.

Fonte: Annuncio ufficiale Google durante il keynote del Google I/O 2026.