Il finale esplosivo di The Boys ha sancito la fine della serie madre su Prime Video, ma l’universo dei Super è tutt’altro che concluso. Il creatore Eric Kripke ha svelato i primi dettagli sul futuro del franchise, tra progetti inediti e il destino dei protagonisti.
Il destino di Hughie e Starlight e il “Mondo post-Homelander”
Con la parola “fine” calata sulla quinta e ultima stagione di The Boys, la domanda principale dei fan riguarda la sorte dei sopravvissuti, in particolare Hughie e Starlight. In un’intervista rilasciata a Collider, Eric Kripke ha spento quasi del tutto le speranze di rivederli:
“È l’ultima volta in questa storia. Non ho piani specifici per riportarli indietro in futuro. Sento che la loro storia sia stata raccontata.”
Kripke non ha escluso del tutto un possibile cameo futuro, ma ha confermato che la loro evoluzione principale è ufficialmente terminata. L’attenzione si sposta ora su un mondo completamente stravolto, definito come un vero e proprio “Far West” post-Homelander. Senza la Vought a proteggere i Super o a coprire i loro disastri, i rari baluardi dotati di poteri si muoveranno in un contesto caotico e privo di regole.
Nuovi spin-off in arrivo? Le idee sul tavolo di Prime Video
Al momento, l’unico progetto già confermato e in fase di sviluppo è il prequel Vought Rising, con protagonisti Jensen Ackles (Soldier Boy) e Aya Cash (Stormfront), atteso per il 2027 e caratterizzato da un tono decisamente più crudo e poliziesco. Tuttavia, il team di sceneggiatori è già al lavoro su nuove idee embrionali.
Kripke ha spiegato la nuova strategia per espandere il franchise:
- Progetti nati dalla passione: Gli autori della serie principale stanno proponendo idee originali ambientate in questo universo, evitando di creare prodotti a tavolino.
- Formati flessibili: Si valutano sia serie multi-stagione sia miniserie autoconclusive da una sola stagione, più focalizzate sul concetto che sulla longevità.
- Il recupero di Gen V: Dopo la cancellazione della serie dopo due stagioni, l’obiettivo è riutilizzare i ragazzi di Gen V all’interno dei nuovi spin-off per dare una degna conclusione alla loro storia sospesa.
Cosa è confermato e cosa no per l’universo di The Boys
Per fare chiarezza sul futuro della saga, ecco la situazione attuale dei progetti legati al franchise:
|Progetto
|Stato della produzione
|Dettagli confermati
|The Boys – Serie Madre
|Conclusa
|La storia principale è terminata con la stagione 5.
|Vought Rising
|In sviluppo (Uscita: 2027)
|Prequel con Soldier Boy e Stormfront dal tono noir/gritty.
|Gen V
|Cancellata
|La serie non avrà una stagione 3, ma i personaggi torneranno altrove.
|Nuovi Spin-off
|Fase embrionale
|Idee in discussione tra gli autori, non ancora presentate ad Amazon.
Il post-Homelander promette di mostrare Super low-budget che tentano di fare gli eroi e altri che, senza freni aziendali, diventeranno supercriminali a tutti gli effetti. Anche se la serie principale è finita, l’universo sanguinolento di Kripke ha appena aperto le sue porte a una nuova era di caos.
Fonte: Intervista ufficiale di Steve Weintraub (Collider) a Eric Kripke.