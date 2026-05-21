Il finale esplosivo di The Boys ha sancito la fine della serie madre su Prime Video, ma l’universo dei Super è tutt’altro che concluso. Il creatore Eric Kripke ha svelato i primi dettagli sul futuro del franchise, tra progetti inediti e il destino dei protagonisti.

Il destino di Hughie e Starlight e il “Mondo post-Homelander”

Con la parola “fine” calata sulla quinta e ultima stagione di The Boys, la domanda principale dei fan riguarda la sorte dei sopravvissuti, in particolare Hughie e Starlight. In un’intervista rilasciata a Collider, Eric Kripke ha spento quasi del tutto le speranze di rivederli:

Kripke non ha escluso del tutto un possibile cameo futuro, ma ha confermato che la loro evoluzione principale è ufficialmente terminata. L’attenzione si sposta ora su un mondo completamente stravolto, definito come un vero e proprio “Far West” post-Homelander. Senza la Vought a proteggere i Super o a coprire i loro disastri, i rari baluardi dotati di poteri si muoveranno in un contesto caotico e privo di regole.

Nuovi spin-off in arrivo? Le idee sul tavolo di Prime Video

Al momento, l’unico progetto già confermato e in fase di sviluppo è il prequel Vought Rising, con protagonisti Jensen Ackles (Soldier Boy) e Aya Cash (Stormfront), atteso per il 2027 e caratterizzato da un tono decisamente più crudo e poliziesco. Tuttavia, il team di sceneggiatori è già al lavoro su nuove idee embrionali.

Kripke ha spiegato la nuova strategia per espandere il franchise:

Progetti nati dalla passione: Gli autori della serie principale stanno proponendo idee originali ambientate in questo universo, evitando di creare prodotti a tavolino.

Gli autori della serie principale stanno proponendo idee originali ambientate in questo universo, evitando di creare prodotti a tavolino. Formati flessibili: Si valutano sia serie multi-stagione sia miniserie autoconclusive da una sola stagione, più focalizzate sul concetto che sulla longevità.

Si valutano sia serie multi-stagione sia miniserie autoconclusive da una sola stagione, più focalizzate sul concetto che sulla longevità. Il recupero di Gen V: Dopo la cancellazione della serie dopo due stagioni, l’obiettivo è riutilizzare i ragazzi di Gen V all’interno dei nuovi spin-off per dare una degna conclusione alla loro storia sospesa.

Cosa è confermato e cosa no per l’universo di The Boys

Per fare chiarezza sul futuro della saga, ecco la situazione attuale dei progetti legati al franchise:

Progetto Stato della produzione Dettagli confermati The Boys – Serie Madre Conclusa La storia principale è terminata con la stagione 5. Vought Rising In sviluppo (Uscita: 2027) Prequel con Soldier Boy e Stormfront dal tono noir/gritty. Gen V Cancellata La serie non avrà una stagione 3, ma i personaggi torneranno altrove. Nuovi Spin-off Fase embrionale Idee in discussione tra gli autori, non ancora presentate ad Amazon.

Il post-Homelander promette di mostrare Super low-budget che tentano di fare gli eroi e altri che, senza freni aziendali, diventeranno supercriminali a tutti gli effetti. Anche se la serie principale è finita, l’universo sanguinolento di Kripke ha appena aperto le sue porte a una nuova era di caos.

Fonte: Intervista ufficiale di Steve Weintraub (Collider) a Eric Kripke.