Sembrava che Jack Ryan avesse finalmente trovato la pace alla fine della quarta stagione, ma il nuovo film Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War ha rimescolato le carte in tavola. Se vi state chiedendo cosa significhi l’esplosivo finale per il futuro della saga, ecco la spiegazione dettagliata del complotto e dei prossimi passi della scia di spionaggio firmata Prime Video e Paramount.

Il complotto di Starling e il tradimento finale

(Attenzione: da qui in poi sono presenti importanti spoiler sulla trama del film)

In Ghost War, l’ex analista della CIA (interpretato da John Krasinski) si ritrova catapultato in un’operazione clandestina legata al passato del suo mentore, James Greer. Al centro di tutto c’è Starling, un’unità di black ops nata all’indomani dell’11 settembre per combattere il terrorismo senza regole.

Il villain del film, Liam Crown, è un ex agente di questa unità convinto che i metodi brutali del passato siano l’unico modo per proteggere il mondo. Per dimostrarlo, Crown riattiva cellule terroristiche e organizza un finto attentato a Londra, usando come esca un attacco al London Bridge per colpire in realtà la direttrice della CIA Elizabeth Wright, che perde la vita in un’esplosione.

Dopo una caccia all’uomo tra Dubai e Londra, Jack Ryan scopre l’esistenza di una talpa all’interno dell’MI6: Andrew Spear, il capo dell’agente Emma Marlow (Sienna Miller). Nella resa dei conti finale a Dubai, Jack riesce a scaricare i dati sull’intera rete criminale di Crown e lo uccide senza esitazione, mettendo fine alla sua “guerra fantasma”.

Come finisce il film e il nuovo assetto della CIA

Il finale di Ghost War ridefinisce completamente gli equilibri di potere nell’universo cinematografico di Tom Clancy, preparando il terreno per una nuova era:

James Greer (Wendell Pierce) viene nominato nuovo Direttore della CIA.

viene nominato nuovo Direttore della CIA. Jack Ryan riceve una lettera di raccomandazione firmata da Greer per diventare il nuovo Vice Direttore dell’agenzia.

riceve una lettera di raccomandazione firmata da Greer per diventare il nuovo dell’agenzia. L’infiltrazione nell’MI6 viene sventata e l’agente Emma Marlow si riprende dalle ferite.

Sul piano personale, Jack è ormai un civile single, avendo rotto la sua storica relazione con la dottoressa Cathy Mueller prima degli eventi del film.

La scena finale mostra Jack e Greer che entrano insieme a testa alta nel quartier generale di Langley, pronti a insediarsi nei loro nuovi e prestigiosi ruoli istituzionali.

Jack Ryan 5 non esiste, ma il cinema è il futuro

La serie TV originale si era conclusa nel 2023 dopo quattro stagioni su Prime Video. Questo film agisce di fatto come la “quinta stagione” che i fan non hanno mai visto sul piccolo schermo, ma segna anche un cambio di rotta.

Sebbene Paramount e Amazon non abbiano ancora dato il via libera ufficiale a un sequel di Ghost War, John Krasinski ha confermato a ScreenRant l’intenzione di continuare il franchise al cinema:

“Mi piacerebbe molto continuare Jack Ryan come saga cinematografica. Il cambio di formato ci permette di raccontare storie diverse, e penso che abbiamo ancora molte storie da raccontare.”

Il finale di Ghost War non è quindi un punto di arrivo, ma una nuova fondazione per il futuro del personaggio.

Fonte principale: Intervista di John Krasinski a ScreenRant e visione del film Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War.