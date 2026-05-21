Brad Pitt è pronto a rivestire i panni di Cliff Booth in un nuovo film diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino, con un debutto sorprendente nelle sale IMAX prima del debutto in streaming. L’annuncio ufficiale di Netflix accende l’entusiasmo dei fan, che potranno godersi questo inaspettato spin-off sul grande schermo prima di Natale.

Un’uscita evento: prima l’IMAX, poi Netflix

Contrariamente alla classica strategia distributiva della piattaforma streaming, Netflix ha confermato che The Adventures of Cliff Booth uscirà nei cinema IMAX il 25 novembre, posizionandosi strategicamente nel weekend del Ringraziamento americano. La pellicola rimarrà nelle sale per una finestra esclusiva di due settimane.

Per chi preferisce la visione domestica, l’appuntamento è fissato per il 23 dicembre, giusto in tempo per le feste natalizie. Il film prende ufficialmente il posto precedentemente occupato da Le Cronache di Narnia: Il nipote del mago di Greta Gerwig, posticipato a febbraio 2027.

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Il progetto vanta un DNA cinematografico straordinario. Nato inizialmente da un’idea che Quentin Tarantino avrebbe voluto dirigere in prima persona, il film ha preso una svolta definitiva quando David Fincher ha assunto la regia, forte del suo accordo di esclusiva con Netflix e della benedizione dello stesso Tarantino, che firma la sceneggiatura.

La sinossi ufficiale traccia già le coordinate di questa nuova avventura:

Brad Pitt torna nel ruolo che gli è valso l’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista in C’era una volta a… Hollywood (2019). Questa volta la storia si sposta in avanti, nel 1977, mostrando una Hollywood profondamente cambiata e decisamente diversa da quella degli anni ’60.

Il cast che affiancherà il protagonista include nomi di grande rilievo nel panorama internazionale:

Elizabeth Debicki

Scott Caan

Carla Gugino

Yahya Abdul-Mateen II

Peter Weller

La roadmap della release: date e rumor smentiti

L’ufficializzazione della data di uscita ha fatto chiarezza anche sulle molte voci che circondavano la pellicola negli ultimi mesi.

Autunno 2024: Annuncio iniziale della collaborazione Pitt-Fincher.

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Con questo posizionamento a fine novembre, tramontano quasi definitivamente le indiscrezioni che volevano The Adventures of Cliff Booth in anteprima mondiale ai grandi festival autunnali, in particolare alla Mostra del Cinema di Venezia, data la distanza temporale tra il circuito dei festival e l’effettiva uscita in sala.

Cosa aspettarsi da questo spin-off?

Resta da capire come la sceneggiatura di Tarantino si sposerà con la regia millimetrica e geometrica di Fincher, due stili apparentemente opposti ma capaci di dialogare attraverso il carisma del personaggio di Cliff Booth. Gli spettatori si ritroveranno immersi nella New Hollywood della fine degli anni Settanta, un periodo di transizione cruciale per l’industria cinematografica.

Fonte principale: Comunicato ufficiale Netflix riportato dalla stampa di settore.