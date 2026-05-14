L’estinzione umana è imminente, ma Carol preferisce cercare un toner per la stampante piuttosto che lanciarsi nel paracadutismo estremo. Questa è la premessa di Carol & The End of the World, la miniserie animata di Netflix che ribalta i cliché del genere catastrofico.

L’apocalisse vista da un ufficio

Mentre un pianeta misterioso punta dritto verso la Terra, l’umanità reagisce con un edonismo sfrenato. C’è chi viaggia intorno al mondo e chi brucia i propri risparmi in esperienze folli.

Carol Kohl, la protagonista, è diversa: lei prova ansia per l’eccesso di libertà. La serie, creata da Dan Guterman (già autore di Community e Rick and Morty), esplora il bisogno di routine anche davanti al nulla.

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Il fatto principale è la ricerca di un senso di normalità in un contesto che ha perso ogni logica. Carol trova conforto in un misterioso ufficio dove le persone continuano a lavorare, ignorando la fine imminente.

Tra satira e malinconia esistenziale

Nonostante il tratto grafico ricordi le serie comedy per adulti, il tono è profondamente introspettivo. Non aspettatevi battute al secondo o situazioni demenziali tipiche del genere.

La serie prodotta da Netflix Animation analizza la “paura di non avere nulla da fare”. È una critica sottile alla nostra società, dove spesso l’identità è legata indissolubilmente alle mansioni quotidiane.

Il tema centrale: La resistenza silenziosa contro il caos.

La resistenza silenziosa contro il caos. L’atmosfera: Un mix di calma piatta e disperazione soffocata.

Un mix di calma piatta e disperazione soffocata. Il target: Chiunque si sia mai sentito fuori posto in un mondo che corre troppo.

Cosa sappiamo sul futuro della serie

Essendo presentata come una miniserie limitata, una seconda stagione non è attualmente nei piani ufficiali di Netflix. La storia di Carol ha una struttura narrativa chiusa, pensata per esaurirsi con l’evento catastrofico annunciato.

Al momento, la critica internazionale ha lodato l’originalità del punto di vista, definendola una delle produzioni più mature del comparto animato recente. Non ci sono rumor su spin-off o seguiti.

Resta da capire se il successo di nicchia spingerà gli autori verso nuovi progetti con lo stesso stile visivo e narrativo.