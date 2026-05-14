HBO Max (ora ufficialmente “Max” in molti mercati) resta il punto di riferimento per la serialità d’autore. In Italia, la distribuzione segue canali specifici grazie ad accordi pluriennali che ne garantiscono la visione legale.

I pilastri del catalogo: i titoli “Cult”

Il marchio HBO è sinonimo di qualità cinematografica prestata al piccolo schermo. Serie come The Last of Us, adattamento del celebre videogame, e House of the Dragon guidano le classifiche di gradimento.

Non mancano i grandi classici che hanno ridefinito il genere drama. I Soprano, The Wire e Succession restano pietre miliari disponibili per chi cerca narrazioni complesse e interpretazioni magistrali.

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Le novità e le produzioni “Max Original”

Oltre ai drama storici, il catalogo include produzioni originali nate per la piattaforma streaming. The White Lotus ha conquistato critica e pubblico con la sua satira sociale tagliente in scenari paradisiaci.

Per gli amanti del crime e del mistero, titoli come True Detective e la recente The Penguin (spin-off di Batman) espandono universi narrativi già consolidati, mantenendo standard produttivi altissimi.

Come accedere ai contenuti HBO in Italia

A differenza di Stati Uniti o Spagna, in Italia non esiste ancora l’app Max indipendente. I contenuti HBO sono distribuiti in esclusiva su Sky e sulla piattaforma streaming NOW.

Questa partnership permette agli utenti italiani di accedere quasi in contemporanea con gli USA alle prime visioni. Basta un abbonamento al pacchetto Cinema o Entertainment per trovare l’intero hub dedicato al brand americano.

Il futuro: quando arriverà l’app Max?

Warner Bros. Discovery ha pianificato un’espansione globale del brand Max, ma l’Italia resta legata all’accordo con Sky fino al 2025-2026. Non ci sono ancora date ufficiali per il lancio di una piattaforma autonoma nel nostro Paese.

Resta da capire se, alla scadenza del contratto attuale, i contenuti rimarranno condivisi o se assisteremo a una migrazione totale verso un unico servizio proprietario.