Il futuro di Tom Hardy nella serie crime MobLand è seriamente a rischio a causa di presunti comportamenti problematici sul set. La notizia sta scuotendo i fan della serie Paramount+, preoccupati per il destino del suo iconico personaggio.

Cosa sta succedendo nel backstage di MobLand?

Secondo quanto riportato inizialmente da Puck, e successivamente approfondito da testate autorevoli come Deadline, Variety e The Hollywood Reporter, Tom Hardy potrebbe non tornare per una potenziale terza stagione dello show.

Le indiscrezioni parlano di forti tensioni tra l’attore britannico e la produzione, in particolare con lo showrunner Jez Butterworth e con 101 Studios di David Glasser. I report indicano che Hardy avrebbe manifestato frustrazione per la trasformazione della serie in un prodotto corale, lamentando una minore centralità del suo personaggio.

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A questo si sarebbero aggiunti frequenti ritardi sul set e tentativi di modificare i dialoghi della sceneggiatura. La situazione sarebbe precipitata quando Butterworth ha minacciato di lasciare il progetto: di fronte al bivio, Paramount sembra intenzionata a schierarsi con lo showrunner, valutando il licenziamento della star.

Le sfumature del rumor: licenziamento o limbo?

Al momento non esiste un comunicato ufficiale di Paramount+ ed è fondamentale distinguere le versioni delle fonti:

Le tesi più drastiche: Alcuni report interni parlano di un licenziamento già definitivo.

Alcuni report interni parlano di un licenziamento già definitivo. Le tesi più caute: Fonti vicine a The Hollywood Reporter e TMZ sostengono che il futuro dell’attore sia in un “limbo”, con discussioni ancora in corso ma con una netta inclinazione verso l’addio.

Un dato è certo: la seconda stagione di MobLand è già stata girata e le riprese con Tom Hardy sono complete. Il problema si porrà per la stagione 3, la cui stanza degli sceneggiatori è già aperta, nonostante manchi ancora il rinnovo ufficiale della piattaforma.

Il precedente che pesa sulla reputazione dell’attore

Per i fan di Tom Hardy, questi rumor non giungono del tutto nuovi. L’attore ha una fama consolidata di interprete dal metodo totalizzante, che a volte sfocia in dinamiche complesse sul set.

I media stanno infatti riaccostando il caso MobLand ai ben noti retroscena del film Mad Max: Fury Road (2015). All’epoca, i contrasti tra Hardy e la co-protagonista Charlize Theron furono accesi, con l’attrice che dichiarò apertamente nel libro Blood, Sweat & Chrome di non essersi sentita protetta o al sicuro a causa degli atteggiamenti del collega durante le riprese nel deserto.

Come cambierà la serie senza Harry Da Souza?

In MobLand, Hardy interpreta Harry Da Souza, un carismatico e pericoloso “fixer” della malavita londinese, incastrato nella guerra spietata tra i clan Harrigan e Stevenson.

Se l’esclusione dovesse diventare ufficiale, gli sceneggiatori dovranno trovare un modo narrativo per giustificare l’assenza del suo personaggio nella terza stagione. Fortunatamente per la produzione, lo show vanta un cast corale di altissimo livello che include:

Pierce Brosnan (Conrad Harrigan)

(Conrad Harrigan) Helen Mirren (Maeve Harrigan)

(Maeve Harrigan) Joanne Froggatt (Jan Da Souza)

(Jan Da Souza) Lara Pulver (Bella Harrigan)

Questo impianto narrativo incentrato sulle famiglie rivali potrebbe facilitare l’uscita di scena di Harry, lasciando il focus sulle dinamiche di potere tra i sopravvissuti della faida. La stagione 2, attesa entro la fine dell’anno, sarà cruciale per capire se gli autori abbiano già inserito indizi sul destino del protagonista.

Nota di verifica della redazione