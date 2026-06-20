Se ti stai chiedendo in che ordine guardare The Boys e Gen V, sei nel posto giusto. L’universo dei Super creato da Eric Kripke e basato sui fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson si è espanso, intrecciando la serie principale con uno spin-off fondamentale per la trama. Non si tratta di semplici cameo: gli eventi di Gen V si collegano direttamente alla storia principale, rendendo l’ordine di visione cruciale per non subire spoiler.

La risposta breve è semplice: l’ordine cronologico e l’ordine di uscita coincidono perfettamente. Per comprendere appieno l’evoluzione della trama, del composto V e dei piani della Vought, devi alternare le stagioni delle due serie seguendo la loro data di rilascio.

Di seguito trovi la guida completa con la timeline dettagliata, le differenze tra gli ordini di visione e le risposte alle domande più frequenti.

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L’ordine cronologico e di uscita di The Boys e Gen V

L’universo televisivo di The Boys si sviluppa in modo lineare. Gli showrunner hanno concepito lo spin-off universitario Gen V come un vero e proprio ponte tra la terza e la quarta stagione della serie madre. Questo significa che non ci sono flashback temporali complessi o salti nel passato (come accade in altri franchise cinematografici).

Per goderti lo spettacolo senza buchi di trama, devi seguire questo schema lineare.

Tabella della timeline ufficiale

Posizione Cronologica Titolo Stagione Ruolo nella Timeline 1 The Boys Stagione 1 Introduzione di Patriota, dei Boys e della Vought. 2 The Boys Stagione 2 Consolidamento del potere dei Super e introduzione di Stormfront. 3 The Boys Stagione 3 Introduzione di Soldier Boy e del Temp-V. 4 Gen V Stagione 1 Si svolge in contemporanea/subito dopo la fine di The Boys 3. 5 The Boys Stagione 4 Raccoglie direttamente i frutti del finale di Gen V 1. 6 Gen V Stagione 2 Segue gli eventi sconvolgenti della quarta stagione di The Boys.

Meglio guardarli in ordine cronologico o di uscita?

Come abbiamo visto, in questo caso specifico l’ordine cronologico e l’ordine di uscita coincidono. Di conseguenza, non esiste un reale dibattito su quale sia il metodo migliore: seguire l’ordine di uscita è l’unico modo corretto per fruire dell’opera.

Guardare la quarta stagione di The Boys senza aver visto la prima stagione di Gen V è fortemente sconsigliato. All’interno dello spin-off ambientato alla Godolkin University vengono infatti introdotti elementi narrativi vitali, tra cui:

Lo sviluppo di un virus specifico in grado di colpire e uccidere i Super.

L’evoluzione psicologica e politica di alcuni personaggi che compaiono poi come guest star o figure chiave nella serie principale.

Il destino di alcuni laboratori segreti della Vought.

Allo stesso modo, iniziare direttamente da Gen V senza conoscere le prime tre stagioni di The Boys ti farebbe perdere il contesto sul perché il mondo è così cinico, chi sia Patriota (Homelander) e quale sia il ruolo sociale della Vought International.

La timeline spiegata: come si collegano le due serie?

Per capire l’importanza di questo ordine di visione, analizziamo dove si collocano esattamente i punti di svolta della narrazione.

Il ponte tra The Boys 3 e Gen V

La prima stagione di Gen V si posiziona temporalmente nei mesi successivi al finale della terza stagione di The Boys. Il mondo sta ancora metabolizzando la finta sparizione di Soldier Boy e la crescente polarizzazione politica causata da Patriota. Alla Godolkin University, i giovani studenti dotati di poteri cercano di scalare le classifiche della Vought, ma si scontrano con i segreti più oscuri dell’istituto (legati al laboratorio sotterraneo noto come “Il Bosco”).

Il finale di Gen V e l’inizio di The Boys 4

ATTENZIONE SPOILER: Se non hai ancora visto le serie, salta questo paragrafo. Nel finale della prima stagione di Gen V, Patriota compie un’apparizione decisiva, schierandosi con i Super estremisti e modificando la percezione pubblica dei fatti. Gli eventi degli ultimi episodi di Gen V pongono le basi per i piani di conquista politica di Patriota e di Victoria Neuman nella quarta stagione di The Boys, dove il virus dei Super diventa l’arma finale cercata da Billy Butcher.

Dove vedere The Boys e Gen V in streaming?

Entrambe le serie sono produzioni originali e sono disponibili in esclusiva sulla piattaforma streaming Prime Video di Amazon. Per vederle è necessario disporre di un abbonamento Amazon Prime attivo. Sulla piattaforma i due contenuti sono catalogati separatamente, ma spesso l’algoritmo suggerisce la visione di Gen V non appena conclusa la terza stagione della serie principale.

FAQ – Domande Frequenti

Posso guardare The Boys 4 senza vedere Gen V?

Tecnicamente sì, la trama principale rimane comprensibile, ma ti perderai dettagli fondamentali. Molti elementi chiave della quarta stagione (come l’origine del virus anti-Super e l’introduzione di personaggi come Cate e Sam) provengono direttamente dallo spin-off.

Che cos’è The Boys Presents: Diabolical e dove si posiziona?

Diabolical è una serie antologica animata composta da 8 cortometraggi. Non tutti gli episodi sono canonici. Se vuoi inserirla nella visione, puoi guardarla in qualsiasi momento dopo la seconda stagione di The Boys. L’episodio 8 (“Uno più uno fa due”) racconta il passato di Patriota ed è considerato ufficialmente parte del canone.

Quante stagioni avrà in totale The Boys?

La produzione ha confermato che la serie principale si concluderà ufficialmente con la quinta stagione, la quale tirerà le fila di tutte le sottotrame rimaste aperte, incluse quelle di Gen V.