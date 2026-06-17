Il debutto di Off Campus su Amazon Prime Video ha confermato che il New Adult, il genere romance ambientato nei college americani, ha ancora una presa magnetica sul pubblico dello streaming. Tutti gli otto episodi della prima stagione, basati sui romanzi bestseller di Elle Kennedy, sono stati rilasciati contemporaneamente, scatenando una maratona globale che ha lasciato i fan orfani di nuove puntate ma affamati di dettagli sul giovane cast.

Se la seconda stagione è già stata confermata ufficialmente, l’attesa si preannuncia lunga e, soprattutto, segnata da un addio che ha già scosso la community. Per questo motivo, gli spettatori italiani stanno letteralmente setacciando i cataloghi di Netflix e compagni alla ricerca dei volti che hanno reso iconica la serie.

Il caso Josh Heuston: l’addio che cambia i piani della seconda stagione

La notizia che ha congelato l’entusiasmo dei fan riguarda Justin, il musicista che nella prima stagione si inserisce nel triangolo amoroso con Hannah e il capitano della squadra di hockey, Garrett. L’attore Josh Heuston non tornerà nella seconda stagione di Off Campus.

Potrebbe interessarti anche:

La creatrice della serie, Louisa Levy, ha subito spento i rumors su presunti drammi dietro le quinte: si tratta semplicemente di un conflitto di script e impegni lavorativi. Levy non ha escluso un suo ritorno futuro, ma per i prossimi episodi la sua assenza sarà un peso narrativo importante. Per i fan italiani che già soffrono di nostalgia, il modo migliore per rivederlo è spostarsi su Netflix. Heuston è infatti tra i protagonisti di Heartbreak High, il graffiante teen drama australiano (reboot dell’omonimo cult anni ’90) dove interpreta Dusty Reid. Anche lì, ironia della sorte, veste i panni di un musicista liceale in una serie acclamata dalla critica.

Da Saved by the Bell a Netflix: le carriere parallele dei protagonisti

Il successo di Off Campus non poggia solo su un nome. Il protagonista maschile Belmont Cameli, che interpreta lo sfacciato ma sensibile Garrett, ha un passato da atleta anche sul piccolo schermo. Prima di pattinare sul ghiaccio di Prime Video, è stato il capitano della squadra di football Jamie Spano nel revival del 2020 di Bayside School (Saved by the Bell), andato in onda negli Stati Uniti su Peacock e inedito per gran parte del pubblico italiano.

Mika Abdalla, che interpreta l’effervescente Allie (la coinquilina di Hannah), vanta invece una delle carriere più lunghe del gruppo nonostante la giovane età. I più attenti la ricorderanno come volto principale di Project Mc², una serie teen-action di Netflix incentrata sulle materie STEM, dove interpretava una scienziata e agente segreto adolescente.

Infine, Jalen Thomas Brooks (John nella serie) fa parte del cast corale di The Pitt, l’intenso medical drama targato HBO Max che ha fatto incetta di premi oltreoceano, dimostrando la versatilità di un cast che va ben oltre il semplice cliché del romanzo rosa.

Perché il fenomeno Off Campus funziona così bene in Italia

Il pubblico italiano ha sempre dimostrato un’attenzione viscerale per gli adattamenti dei romanzi nati su Wattpad o esplosi tramite il fenomeno del “BookTok”, come già accaduto per Fabbricante di Lacrime o la saga di After. Off Campus si inserisce perfettamente in questo trend, unendo i tropi classici delle storie d’amore universitarie (il “finto fidanzamento”, l’attrazione tra opposti) allo star power dei suoi interpreti.

Nota per il binge-watching: Se la chimica tra Hannah (Ella Bright) e Garrett vi manca troppo, l’intera stagione 1 rimane disponibile su Prime Video, mentre i progetti collaterali del cast sono distribuiti tra Netflix e i principali servizi di streaming attivi in Italia.

L’attesa per la seconda stagione sarà il vero test per la tenuta del franchise: senza il personaggio di Justin, la sceneggiatura dovrà dimostrare di saper camminare sulle proprie gambe, magari dando più spazio a personaggi secondari come John, che nei libri originali di Elle Kennedy ha un ruolo da assoluto protagonista.