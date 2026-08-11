L’ultimo episodio di Beverly Hills 90210 si conclude con il matrimonio tra Donna Martin e David Silver, il ritorno a sorpresa di Brenda Walsh (tramite una lettera ed echi dal passato) e il definitivo ricongiungimento romantico tra Dylan McKay e Kelly Taylor. La serie tv di culto degli anni ’90 si chiude dopo dieci stagioni con una grande festa d’addio nel celebre locale Peach Pit, sancendo la fine di un’era per la banda di amici più famosa della televisione.

Il finale di Beverly Hills 90210 (titolo originale Ode to Joy, andato in onda negli Stati Uniti nel maggio del 2000) è ancora oggi uno dei temi più cercati dagli appassionati di serie televisive. Molti spettatori che hanno seguito la saga durante la prima messa in onda su Italia 1, o che la stanno recuperando in streaming, desiderano fare chiarezza su come si siano concluse le intricate vicende amorose e personali dei protagonisti dopo dieci anni di intrecci, abbandoni e ritorni.

Chi si sposa nell’ultima puntata di Beverly Hills 90210?

Il perno attorno a cui ruota il doppio episodio finale è il matrimonio tra Donna Martin (Tori Spelling) e David Silver (Brian Austin Green). Dopo anni di tira e molla, tradimenti, riavvicinamenti e una crescita personale evidente per entrambi i personaggi, i due decidono di compiere il grande passo.

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La preparazione delle nozze diventa l’occasione perfetta per riunire tutto il gruppo storico. Donna sceglie Kelly come sua damigella d’onore, mentre David chiede a Dylan di fargli da testimone. La cerimonia si celebra nel giardino della casa sulla spiaggia, uno dei luoghi simbolo dell’intera serie, regalandoci una delle scene più emozionanti di tutta la produzione anni ’90.

Con chi finisce Kelly Taylor? La scelta tra Dylan e Matt

Uno dei dubbi principali che attanaglia i fan riguarda la vita sentimentale di Kelly Taylor (Jennie Garth). Negli ultimi episodi della decima stagione, Kelly è sul punto di sposare Matt Durning, un avvocato con cui ha costruito una relazione stabile. Tuttavia, la presenza costante di Dylan McKay (Luke Perry), rientrato nel cast nella nona stagione dopo un lungo periodo di assenza, rende la situazione instabile.

A un passo dall’altare, Matt comprende che il cuore di Kelly appartiene ancora al suo primo grande amore. Decida così di farsi da parte e lasciare Beverly Hills. Nel finale della puntata, durante i festeggiamenti per il matrimonio di David e Donna, Kelly e Dylan si ritrovano sulla pista da ballo e si scambiano il bacio definitivo, confermando a tutti i fan che la loro storia d’amore è destinata a durare.

Che fine hanno fatto Brenda e Brandon Walsh?

I due gemelli Walsh, interpretati da Shannen Doherty e Jason Priestley, rappresentavano il motore iniziale di tutta la narrazione quando la famiglia si trasferì dal Minnesota alla California. Nessuno dei due attori è presente fisicamente sul set durante l’ultima puntata, ma il loro ricordo e la loro influenza rimangono centrali:

Brenda Walsh : aveva lasciato Beverly Hills alla fine della quarta stagione per trasferirsi a Londra e inseguire la carriera teatrale. Nell’episodio finale viene citata affettuosamente durante l’addio al nubilato di Donna, ricordando i vecchi tempi del liceo.

: aveva lasciato Beverly Hills alla fine della quarta stagione per trasferirsi a Londra e inseguire la carriera teatrale. Nell’episodio finale viene citata affettuosamente durante l’addio al nubilato di Donna, ricordando i vecchi tempi del liceo. Brandon Walsh: ha abbandonato la serie all’inizio della nona stagione per accettare un prestigioso lavoro giornalistico a Washington. Per il matrimonio di David e Donna non riesce a tornare a Los Angeles, ma invia un videotape con un messaggio d’auguri commovente che viene proiettato durante la festa.

Tabella riassuntiva: come finisce la storia per ogni personaggio

Per avere un quadro chiaro e immediato di come si conclude il percorso dei volti principali della serie, ecco cosa succede a ciascuno di loro nell’episodio finale:

Personaggio Attore / Attrice Finale della serie Kelly Taylor Jennie Garth Lascia Matt e torna definitivamente insieme a Dylan McKay. Dylan McKay Luke Perry Rimane a Beverly Hills e si ricongiunge ufficialmente con Kelly. Donna Martin Tori Spelling Sposa David Silver e lancia la sua linea di moda insieme a Janet. David Silver Brian Austin Green Sposa Donna Martin dopo anni di alti e bassi sentimentali. Steve Sanders Ian Ziering Felicemente sposato con Janet, gestisce una nuova casa editrice e fa il padre a tempo pieno. Janet Sosna Lindsay Price Sposata con Steve, lavora con Donna alla loro nuova avventura professionale. Noah Hunter Vincent Young Ritrova l’amore con Ellen e sceglie di voltare pagina dopo la fine della storia con Valerie. Valerie Malone Tiffani Thiessen Assente nel finale (ha lasciato la serie nella nona stagione), ma riapparsa brevemente per salutare il gruppo.

Cosa succede dopo la fine di Beverly Hills 90210? I sequel e i reboot

Il finale andato in onda nel 2000 non ha chiuso del tutto le porte alle vicende dei ragazzi del codice d’avviamento postale più famoso della TV. Per chi vuole sapere cosa sia successo anni dopo, la storia è continuata attraverso due produzioni successive:

90210 (Spin-off del 2008): in questo seguito ufficiale scopriamo che Kelly è diventata una consulente scolastica al liceo di Beverly Hills e ha avuto un figlio di nome Sammy proprio con Dylan McKay, anche se la loro relazione ha affrontato nuove crisi. Brenda torna a Los Angeles come regista teatrale e ritrova l’amicizia con Kelly. BH90210 (2019): un progetto meta-televisivo in cui gli attori originali interpretano versioni romanzate di se stessi mentre cercano di realizzare un reboot della serie. Questa produzione ha rappresentato anche l’ultimo commosso omaggio a Luke Perry, scomparso tragicamente a inizio 2019.

Gli errori da evitare nel ricordare il finale di stagione

Quando si parla dell’ultima puntata di Beverly Hills 90210, capitano spesso dei malintesi legati ai cambi di cast avvenuti nel corso delle dieci stagioni. Ecco i punti chiave da tenere a mente per non confondersi:

Pensare che Brandon e Kelly si sposino : nonostante abbiano sfiorato le nozze nella ottava stagione, Brandon e Kelly non si sposano mai. Il vero matrimonio del finale è quello tra David e Donna.

: nonostante abbiano sfiorato le nozze nella ottava stagione, Brandon e Kelly non si sposano mai. Il vero matrimonio del finale è quello tra David e Donna. Credere che Brenda torni per il gran finale : Shannen Doherty non girò alcuna scena per l’ultima puntata a causa dei vecchi dissapore con la produzione, anche se il suo personaggio viene ricordato dai compagni.

: Shannen Doherty non girò alcuna scena per l’ultima puntata a causa dei vecchi dissapore con la produzione, anche se il suo personaggio viene ricordato dai compagni. Confondere il finale di 90210 con quello di Melrose Place: pur essendo ambientati nello stesso universo narrativo ideato da Darren Star e Aaron Spelling, le due serie hanno registri e finali completamente distinti.

In breve

Il finale di Beverly Hills 90210 chiude un ciclo decennale regalandoci il lieto fine per due delle coppie più amate del piccolo schermo: Donna e David diventano marito e moglie, mentre Kelly e Dylan decidono di concedersi una seconda possibilità reale. Anche senza la presenza fisica dei gemelli Walsh, l’ultima scena al Peach Pit celebra l’amicizia indissolubile di un gruppo di ragazzi diventati adulti sotto gli occhi di milioni di spettatori in tutto il mondo.