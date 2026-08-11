Nella telenovela La Madre, Maria Luisa riesce a rifarsi una vita dopo l’abbandono del marito Enrico: dopo mesi di difficoltà come cameriera d’albergo, trova nel nuovo direttore Andrea un uomo che le restituisce fiducia in sé stessa, e la storia si chiude con lei che finalmente mette al primo posto la propria felicità, non solo quella dei figli. È un finale che premia chi ha resistito, più che chi ha vinto qualcosa.

Se sei arrivato qui è perché La Madre è tornata in onda su TV2000 dal 7 aprile 2026 (repliche, canale 28, dal lunedì al sabato alle 16.00) e probabilmente stai cercando di capire come va a finire senza aspettare tutte le puntate, oppure vuoi solo confrontare i tuoi ricordi di quando andava in onda su Rete 4 tra il 2000 e il 2001. È una telenovela colombiana del 1998, prodotta da RCN Televisión, la prima realizzata dall’emittente come canale privato: non proprio un titolo minore nella storia del genere.

Di cosa parla davvero La Madre

Al centro c’è Maria Luisa Suárez, sposata con Enrico e madre di cinque figli: Federico, Francesco, Cecilia, Lucia e il piccolo Chicco. Quando Enrico la lascia per Rachele, più giovane di lui e rimasta incinta, Maria Luisa si ritrova sola a mantenere tutta la famiglia. Lo fa facendo la cameriera in un hotel di lusso, tra le angherie della direttrice Regina — soprannominata “Hitler” dal personale — e il sostegno delle colleghe Marta, Graziella ed Ester.

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È una storia di sopravvivenza quotidiana più che di colpi di scena, ed è anche il motivo per cui ha funzionato: chi la seguiva negli anni 2000 si riconosceva in una madre che tiene in piedi la famiglia da sola, senza eroismi da fiction, con la fatica vera di chi lavora un turno dopo l’altro.

Come finisce la storia tra Maria Luisa ed Enrico

Non tornano insieme. Enrico esce di scena dopo aver scelto Rachele e il figlio in arrivo, e la telenovela non lo riabilita come marito: il suo abbandono resta il punto di rottura da cui parte tutta la seconda parte della storia. Chi si aspetta un classico “ravvedimento” del marito fedifrago resterà deluso — e probabilmente è proprio questo scarto rispetto al cliché a rendere il personaggio di Maria Luisa più credibile.

Maria Luisa e Andrea: come si conclude la loro storia

Nell’hotel dove lavora arriva un nuovo direttore, Andrea, che nel tempo costruisce con Maria Luisa un rapporto fatto prima di rispetto e poi di affetto vero. Non è un percorso lineare: tre dei cinque figli (Federico, Cecilia e Chicco) non approvano la relazione e per un tratto della storia remano contro. Solo dopo una serie di tensioni familiari Maria Luisa e Andrea riescono a superare gli ostacoli e a iniziare, insieme, un nuovo capitolo.

È qui che si gioca il vero significato del finale: Maria Luisa non si limita a “sistemarsi” con un nuovo compagno, ma sceglie per la prima volta qualcosa per sé, dopo anni passati a mettere sempre i figli davanti a tutto.

E i cinque figli, che fine fanno?

Ogni figlio ha un proprio percorso dentro la trama, coerente con il carattere che gli viene costruito fin dalle prime puntate:

Figlio/a Chi è Filo narrativo Federico Il maggiore, influenzato dal poco raccomandabile amico Camillo Rischia di prendere una brutta strada, cerca di lasciarsi alle spalle il quartiere povero Francesco Studente universitario, lavora nell’officina del padre Il figlio più equilibrato, coltiva la passione per il basket Cecilia Apparentemente frivola, rientra tardi la sera Cresce insieme alla complicità (non sempre positiva) dell’amica Miriam Lucia Dolce e sensibile, va al liceo Aiuta concretamente la madre in casa Chicco Il più piccolo Viziato dalla madre, coccolato da tutta la famiglia

Non tutti accettano subito la nuova vita di Maria Luisa, ed è proprio la reazione dei figli — soprattutto di Federico, Cecilia e Chicco — a creare l’ultimo vero ostacolo prima del finale.

Casi particolari: perché questo finale ha diviso il pubblico

Chi ha seguito La Madre negli anni 2000 ricorda bene che non tutti hanno letto il finale come un lieto fine pieno. Due letture convivono ancora oggi tra gli spettatori:

Lettura “riscatto” : Maria Luisa smette di essere solo “la madre” e diventa anche una donna con una vita propria — è la lettura più diffusa e quella coerente con il titolo del remake colombiano del 2011, Retrato de una mujer (“Ritratto di una donna”).

: Maria Luisa smette di essere solo “la madre” e diventa anche una donna con una vita propria — è la lettura più diffusa e quella coerente con il titolo del remake colombiano del 2011, Retrato de una mujer (“Ritratto di una donna”). Lettura “prezzo pagato”: per alcuni spettatori il conflitto con i figli lascia comunque una ferita aperta, e il finale sembra più un compromesso raggiunto che una vittoria piena.

Nessuna delle due letture è sbagliata: fa parte dello stile di questo tipo di telenovela lasciare aperti alcuni fili, invece di chiudere tutto con un bel fiocco.

Errori da evitare se stai recuperando la trama

Non confonderla con il remake messicano Todo por amor (TV Azteca, 2000) né con Retrato de una mujer (RCN, 2011): sono entrambi ispirati a La Madre, ma cambiano nomi, ambientazioni e in parte gli esiti dei personaggi.

(TV Azteca, 2000) né con Retrato de una mujer (RCN, 2011): sono entrambi ispirati a La Madre, ma cambiano nomi, ambientazioni e in parte gli esiti dei personaggi. Non basarti solo sui riassunti social : girano clip e riassunti sui social che si fermano a metà trama, prima del vero snodo con Andrea.

: girano clip e riassunti sui social che si fermano a metà trama, prima del vero snodo con Andrea. Verifica sempre l’orario aggiornato delle repliche direttamente sul palinsesto ufficiale di TV2000, perché può cambiare nel corso delle settimane.

direttamente sul palinsesto ufficiale di TV2000, perché può cambiare nel corso delle settimane. Se cerchi la puntata finale esatta trasmessa nel ciclo di repliche 2026, il consiglio è controllare il palinsesto ufficiale TV2000: i dettagli sull’ultima puntata del ciclo attuale non sono ancora confermati da fonti verificabili al momento della stesura di questo articolo.

In breve

La Madre si chiude con Maria Luisa che si lascia alle spalle il matrimonio fallito con Enrico e costruisce, non senza attriti con i figli, una nuova vita accanto ad Andrea, il direttore dell’hotel dove lavora. Non è il classico lieto fine da telenovela con tutti riconciliati: resta il conflitto irrisolto con parte dei figli, che è anche il motivo per cui, più di vent’anni dopo, c’è ancora chi ne discute.