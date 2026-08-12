Gli assistenti sociali non possono togliere un figlio ai genitori di propria iniziativa, non possono entrare in casa senza permesso, non possono obbligare nessuno a sottoporsi a cure mediche e non decidono da soli l’affidamento di un minore: queste decisioni spettano sempre al giudice o al tribunale per i minorenni. L’assistente sociale segnala, valuta, propone — ma non ha il potere di imporre provvedimenti che limitano la libertà personale o la responsabilità genitoriale.

È una domanda che ricorre spesso tra chi ha avuto un primo contatto con i servizi sociali, magari dopo una segnalazione della scuola, una separazione conflittuale o una visita domiciliare inaspettata. La paura più comune è quella di perdere il controllo sulla propria famiglia da un momento all’altro. In realtà il sistema italiano prevede paletti precisi, e capire dove finisce il ruolo dell’assistente sociale e dove inizia quello del giudice aiuta ad affrontare la situazione con meno ansia e più consapevolezza.

Gli assistenti sociali possono portare via un bambino?

No, non da soli. L’allontanamento di un minore dalla famiglia è un provvedimento che solo il tribunale per i minorenni può disporre, di norma su segnalazione dei servizi sociali che hanno riscontrato una situazione di rischio. Esiste un’eccezione: in casi di pericolo grave e immediato per l’incolumità del bambino, può intervenire la polizia insieme ai servizi sociali per un allontanamento d’urgenza, ma anche in questo caso il provvedimento deve poi essere convalidato dal giudice entro tempi stretti. Fuori da queste situazioni di emergenza reale, un assistente sociale che agisse di sua iniziativa uscirebbe dai propri poteri.

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Possono entrare in casa senza avviso?

No. L’assistente sociale non è un pubblico ufficiale con potere di accesso forzato: è, come definito dalla normativa di settore, una persona incaricata di un pubblico servizio. Questo significa che una visita domiciliare richiede in genere il consenso della famiglia, salvo i casi in cui sia il giudice stesso ad aver disposto un accesso nell’ambito di un procedimento in corso. Se un assistente sociale si presenta a casa, la famiglia ha il diritto di chiedere di identificarsi e di sapere in base a quale mandato sta agendo.

Chi decide davvero l’affidamento di un minore?

Qui nasce spesso confusione. I servizi sociali possono proporre un percorso, redigere relazioni, seguire l’andamento della famiglia e riferire al tribunale — ma la decisione finale sull’affido, sulla limitazione della responsabilità genitoriale o sulla collocazione del minore resta sempre del giudice. Con la riforma Cartabia questo aspetto è stato ribadito con ancora più chiarezza: i servizi non possono svolgere compiti che spettano alla responsabilità genitoriale se non specificamente indicati nel provvedimento del giudice, e l’intervento deve restare dentro i confini fissati da quel provvedimento, non oltre.

Possono obbligare a un trattamento sanitario o psicologico?

No. Un assistente sociale può segnalare una situazione, consigliare un percorso di sostegno alla genitorialità o una terapia, ma non ha il potere di imporre un trattamento sanitario, tantomeno psichiatrico, senza il consenso della persona o, nei casi previsti dalla legge, senza un provvedimento dell’autorità competente (come il TSO, che comunque non dipende dai servizi sociali ma da medici e sindaco).

Tabella: cosa possono e cosa non possono fare

Attività Assistente sociale Segnalare una situazione di rischio al tribunale Sì Disporre l’allontanamento di un minore No, spetta al giudice Entrare in casa senza consenso No, salvo mandato specifico Proporre un percorso di sostegno alla famiglia Sì Decidere l’affidamento definitivo No, spetta al tribunale Redigere relazioni per il giudice Sì Obbligare a cure mediche o psicologiche No Rifiutarsi di testimoniare su informazioni riservate Sì, salvo obblighi di legge

Casi particolari: quando i confini si fanno meno netti

Ci sono situazioni in cui la distinzione tra “proporre” e “decidere” appare più sfumata nella pratica quotidiana. Quando una famiglia è già sotto un provvedimento di affido ai servizi sociali, per esempio, l’assistente sociale diventa un interlocutore stabile: fissa incontri, valuta la scuola, parla con gli insegnanti, redige report periodici. Questo può dare la sensazione di un controllo pervasivo, ma resta comunque un’attività di monitoraggio e attuazione di quanto stabilito dal giudice, non un potere autonomo di modificare le condizioni di vita del minore.

Un altro caso frequente riguarda la riservatezza: molte persone non sanno che l’assistente sociale ha la facoltà di astenersi dal testimoniare su quanto gli è stato confidato nell’esercizio della professione, un po’ come accade per altre figure legate al segreto professionale. Questo tutela sia l’utente sia il professionista, ma non è un obbligo assoluto: se ci sono rischi gravi per il minore o obblighi di legge, la riservatezza può cedere il passo alla segnalazione.

Errori comuni da evitare se hai a che fare con i servizi sociali

Chi si trova coinvolto in un procedimento con i servizi sociali spesso commette errori che peggiorano la propria posizione, non per malafede ma per paura o disinformazione:

Rifiutare ogni contatto per principio. Non collaborare affatto viene quasi sempre letto come un segnale negativo dal tribunale.

Non collaborare affatto viene quasi sempre letto come un segnale negativo dal tribunale. Pensare che basti “convincere” l’assistente sociale. La relazione conta, ma la decisione finale non dipende da un rapporto personale: passa comunque dal giudice.

La relazione conta, ma la decisione finale non dipende da un rapporto personale: passa comunque dal giudice. Non farsi assistere da un avvocato. In un procedimento che riguarda la responsabilità genitoriale, la consulenza legale specifica è quasi sempre indispensabile fin dalle prime fasi.

In un procedimento che riguarda la responsabilità genitoriale, la consulenza legale specifica è quasi sempre indispensabile fin dalle prime fasi. Ignorare le scadenze processuali. Le relazioni e i provvedimenti hanno tempi precisi; perdere un termine può pesare sull’esito.

Le relazioni e i provvedimenti hanno tempi precisi; perdere un termine può pesare sull’esito. Confondere il ruolo dei servizi sociali con quello della polizia. Sono due funzioni diverse, con poteri diversi e limiti diversi.

Per la parte normativa specifica — dalla legge 184/1983 sull’affidamento alle modifiche introdotte dal D.lgs. 149/2022 — è sempre bene verificare il testo aggiornato su fonti ufficiali come Normattiva o rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia, perché la materia viene toccata periodicamente da riforme.

In breve

L’assistente sociale ha un ruolo importante ma non decisionale: valuta, segnala, propone e monitora, mentre le scelte più delicate — allontanamento, affido, limitazione della responsabilità genitoriale — restano sempre nelle mani del giudice o del tribunale per i minorenni. Sapere questo non toglie la complessità delle situazioni reali, ma aiuta a distinguere cosa è davvero in gioco e quando è il momento di chiedere supporto legale.