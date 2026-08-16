Se vuoi guardare film e serie TV Marvel in ordine cronologico, non devi partire da Iron Man, nonostante sia stato il film che nel 2008 ha dato ufficialmente il via al Marvel Cinematic Universe. La storia, seguendo gli eventi narrati, comincia molto prima: attualmente la timeline completa proposta da Marvel e Disney+ apre con Eyes of Wakanda e prosegue con Captain America: Il primo Vendicatore.

La situazione è diventata più complessa rispetto ai primi anni del MCU. Oltre ai film degli Avengers bisogna infatti considerare le serie Disney+, gli speciali, le produzioni dedicate ai Defenders e alcune storie ambientate nel Multiverso. Disney+ dispone oggi sia di una sezione dedicata ai soli film MCU in ordine cronologico, sia di una timeline completa che comprende anche le serie.

Film e serie Marvel in ordine cronologico

La seguente sequenza segue la MCU Complete Timeline di Disney+, aggiornata con le produzioni più recenti inserite ufficialmente nella cronologia. Alcune opere, soprattutto quelle legate al Multiverso, non hanno una collocazione temporale tradizionale: la posizione indicata serve quindi principalmente come ordine di visione.

Potrebbe interessarti anche:

Eyes of Wakanda Captain America: Il primo Vendicatore Agent Carter Captain Marvel Iron Man Iron Man 2 L’incredibile Hulk A Funny Thing Happened on the Way to Thor’s Hammer Thor The Consultant The Avengers Item 47 Thor: The Dark World Iron Man 3 All Hail the King Captain America: The Winter Soldier Guardiani della Galassia Guardiani della Galassia Vol. 2 I Am Groot – stagione 1 I Am Groot – stagione 2 Daredevil – stagione 1 Jessica Jones – stagione 1 Avengers: Age of Ultron Ant-Man Daredevil – stagione 2 Luke Cage – stagione 1 Iron Fist – stagione 1 The Defenders Captain America: Civil War Black Widow Black Panther Spider-Man: Homecoming The Punisher – stagione 1 Doctor Strange Jessica Jones – stagione 2 Luke Cage – stagione 2 Iron Fist – stagione 2 Daredevil – stagione 3 Thor: Ragnarok The Punisher – stagione 2 Jessica Jones – stagione 3 Ant-Man and the Wasp Avengers: Infinity War Avengers: Endgame Loki – stagione 1 What If…? – stagione 1 Marvel Zombies WandaVision Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli The Falcon and the Winter Soldier Spider-Man: Far From Home Eternals Spider-Man: No Way Home Doctor Strange nel Multiverso della Follia Hawkeye Moon Knight Black Panther: Wakanda Forever Echo She-Hulk: Attorney at Law Ms. Marvel Thor: Love and Thunder Ironheart Licantropus Guardiani della Galassia Holiday Special Ant-Man and the Wasp: Quantumania Guardiani della Galassia Vol. 3 Secret Invasion The Marvels Loki – stagione 2 What If…? – stagione 2 Deadpool & Wolverine Agatha All Along What If…? – stagione 3 Daredevil: Born Again – stagione 1 Captain America: Brave New World Thunderbolts* The Fantastic Four: First Steps Daredevil: Born Again – stagione 2 Wonder Man

Marvel ha progressivamente aggiornato questa lista man mano che nuove produzioni sono entrate nel MCU e, soprattutto, dopo l’integrazione delle serie dei Defenders nella timeline di Disney+.

Perché Captain America viene prima di Iron Man?

È una delle domande più comuni quando si cerca l’ordine dei film Marvel. La risposta è semplice: ordine cronologico e ordine di uscita non sono la stessa cosa.

Iron Man uscì nel 2008 e rappresenta l’inizio cinematografico del MCU. Captain America: Il primo Vendicatore uscì invece nel 2011, ma gran parte della sua storia è ambientata durante la Seconda guerra mondiale. La timeline ufficiale colloca infatti gli eventi principali del film tra il 1943 e il 1945, mentre Captain Marvel è ambientato principalmente nel 1995.

Solo dopo si arriva a Tony Stark e alla nascita di Iron Man.

È meglio guardare Marvel in ordine cronologico o di uscita?

Per chi vede il MCU per la prima volta, l’ordine di uscita rimane probabilmente il sistema più naturale. Molte scene dopo i titoli di coda, rivelazioni e sorprese sono state costruite pensando allo spettatore che seguiva i film quando arrivavano al cinema.

L’ordine cronologico è invece particolarmente interessante per chi ha già visto buona parte del MCU e vuole ripercorrere tutta la storia seguendo la sequenza degli eventi.

C’è poi un problema inevitabile: produzioni come Loki, What If…?, Deadpool & Wolverine e altre storie legate al Multiverso possono muoversi attraverso epoche, realtà e linee temporali differenti. In questi casi parlare di una precisa “data” all’interno del MCU diventa poco significativo.

Le serie Daredevil, Jessica Jones e The Punisher fanno parte della timeline?

Sì. Uno dei cambiamenti più importanti degli ultimi anni riguarda proprio le vecchie serie Marvel distribuite inizialmente da Netflix.

All’inizio del 2024 Disney+ ha inserito nella propria timeline MCU le stagioni di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher. La prima stagione di Daredevil, per esempio, viene collocata dopo gli eventi di The Avengers e prima di Avengers: Age of Ultron.

Questa integrazione è diventata ancora più importante con l’arrivo di Daredevil: Born Again, che riporta nel MCU personaggi come Matt Murdock e Wilson Fisk.

Domande frequenti

Qual è il primo film Marvel in ordine cronologico?

Considerando solo i lungometraggi MCU, il primo è Captain America: Il primo Vendicatore, ambientato principalmente durante la Seconda guerra mondiale. Se si includono anche le produzioni televisive presenti nella timeline Disney+, Eyes of Wakanda viene collocato ancora prima.

Iron Man è il primo film Marvel?

È il primo film uscito del Marvel Cinematic Universe moderno, nel 2008, ma non è il primo nella cronologia degli eventi. Marvel considera Captain America: Il primo Vendicatore e Captain Marvel precedenti nella timeline.

Bisogna vedere anche tutte le serie?

No. Per comprendere la trama principale degli Avengers è possibile concentrarsi soprattutto sui film. Le serie diventano però sempre più importanti nelle fasi successive, perché personaggi ed eventi televisivi possono proseguire direttamente nei film e viceversa.

Dove si trova l’ordine ufficiale Marvel?

Marvel rimanda alla sezione dedicata del catalogo Disney+, che presenta sia la timeline cinematografica sia quella completa con film e serie. Marvel stessa continua ad aggiornare l’elenco quando vengono aggiunte nuove produzioni.

Conclusione

Seguire l’ordine cronologico dei film e delle serie TV Marvel permette di vedere il MCU come un’unica lunghissima storia, dalle vicende più antiche fino agli eventi delle produzioni recenti. Con Multiverso e nuove serie, però, la timeline continuerà inevitabilmente a cambiare: per questo è utile distinguere sempre l’ordine cronologico dall’ordine originale di uscita.