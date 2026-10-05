I messaggi compaiono soltanto aprendo l’app, oppure gli avvisi arrivano con minuti di ritardo rispetto all’invio.

Se le notifiche di Telegram non arrivano, la causa è quasi sempre un blocco nei permessi di sistema, le opzioni aggressive di risparmio energetico dello smartphone o la sospensione della connessione in background. Per ripristinarle occorre escludere Telegram dall’ottimizzazione batteria, verificare le impostazioni audio interne all’app e controllare che le sessioni attive su desktop non stiano assorbendo gli avvisi.

I controlli preliminari dentro l’app

Prima di modificare i parametri del sistema operativo conviene escludere le impostazioni interne di Telegram, che possono silenziare selettivamente intere categorie di messaggi senza mostrare errori evidenti.

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Nel percorso Impostazioni > Notifiche e suoni, le voci relative a chat private, gruppi e canali devono risultare attive. Un errore frequente riguarda la sezione “Eccezioni”: se in passato è stata silenziata una persona o un gruppo specifico, l’eccezione resta memorizzata anche dopo mesi e scavalca le preferenze globali.

Un altro dettaglio da verificare è lo strumento di diagnostica integrato su Android: sempre in Notifiche e suoni, scorrendo fino in fondo, è presente la voce “Ripristina tutte le notifiche”. Questa opzione azzera le configurazioni personalizzate e ristabilisce il funzionamento predefinito dei canali di notifica.

Risparmio energetico e gestione background su Android

Sui dispositivi Android i blocchi più rigidi dipendono dai produttori hardware (in particolare Xiaomi con HyperOS/MIUI, Samsung con One UI e Honor), che chiudono i processi in background per preservare l’autonomia della batteria. In questo scenario il sistema operativo taglia i socket TCP aperti da Telegram o interrompe la ricezione dei push inviati tramite Google Play Services (FCM).

Per consentire la ricezione continua dei messaggi:

Tenere premuta l’icona di Telegram nella schermata home e selezionare Informazioni app (icona “i”). Entrare nella sezione Batteria (o Risparmio energetico) e impostare la voce su “Nessuna restrizione” o “Senza restrizioni”. Verificare nella sezione Uso dati che l’interruttore “Dati in background” sia attivo, anche quando il dispositivo è sotto rete mobile con consumo dati ridotto. Sui dispositivi con interfacce proprietarie molto aggressive, accedere alla schermata delle app recenti e bloccare la scheda di Telegram tramite l’icona del lucchetto, evitando che la pulizia della RAM chiuda il processo.

Permessi e modalità “Full Immersion” su iOS

Su iPhone e iPad i mancati avvisi dipendono raramente dalla memoria RAM e quasi sempre dalla gestione delle modalità di concentrazione introdotte da Apple.

Se è attiva una modalità Full Immersion (Non disturbare, Lavoro, Notte), iOS silenzia le notifiche di default senza accendere lo schermo né riprodurre suoni. Se si desidera ricevere comunque i messaggi, bisogna andare in Impostazioni di iOS > Full Immersion, selezionare il profilo in uso e aggiungere Telegram all’elenco delle “App consentite”.

Un secondo controllo riguarda l’aggiornamento dei dati: in Impostazioni > Telegram, la spunta su “Aggiorna app in background” deve restare attiva. Senza questo consenso, Apple impedisce all’applicazione di recuperare nuovi pacchetti dati via rete quando lo schermo è bloccato, limitandosi a mostrare notifiche generiche o posticipate.

Conflitti con Telegram Web e Desktop

Telegram gestisce la sincronizzazione in tempo reale su più dispositivi in contemporanea. Questa architettura genera un comportamento che molti scambiano per un malfunzionamento: se il client Telegram per Windows o macOS è aperto con la finestra in primo piano, il server considera l’utente “attivo” su quella postazione. Di conseguenza, silenzia temporaneamente la vibrazione e la suoneria sullo smartphone per evitare notifiche doppie.

Quando si abbandona la postazione di lavoro lasciando il monitor acceso, lo smartphone potrebbe non emettere alcun suono per diversi minuti. Per verificare se ci sono istanze aperte altrove:

Aprire Telegram sul telefono;

Andare su Impostazioni > Dispositivi;

Esaminare l’elenco delle sessioni attive e terminare quelle non più utilizzate (specialmente browser web condivisi o vecchi computer).

Domande frequenti

Perché Telegram notifica i messaggi solo quando apro l’applicazione?

Significa che il sistema operativo blocca l’esecuzione dell’app in background o impedisce l’uso della rete dati a schermo spento. Su Android bisogna disattivare il risparmio energetico per Telegram; su iPhone va attivata la voce “Aggiorna app in background” nelle impostazioni di sistema.

Perché i suoni di notifica non si sentono anche se il display si accende?

Spesso dipende dall’assegnazione di un file audio non valido o corrotto. In Impostazioni > Notifiche e suoni, verificare che il tono selezionato per le chat non sia impostato su “Nessuno” e che il profilo audio dello smartphone non escluda il volume dei file multimediali o degli avvisi.

Perché non ricevo notifiche dai gruppi o dai canali Telegram?

Nei gruppi molto numerosi e nei canali, le notifiche vengono spesso disattivate di default al momento dell’iscrizione. Per riattivarle, entrare nella chat specifica, toccare il nome in alto e verificare che l’interruttore “Notifiche” sia acceso.

Il badge delle notifiche non mostra il conteggio corretto dei messaggi: cosa fare?

Il conteggio può disallinearsi dopo aver archiviato molte conversazioni. Su Android si risolve cancellando la cache dell’app da Impostazioni > Dati e archivio > Utilizzo archivio; su iOS basta forzare la chiusura dell’app dallo switcher e riaprirla per forzare un nuovo sync.

La risoluzione dei problemi di notifica su Telegram richiede di isolare il livello in cui avviene il blocco: se il messaggio non arriva affatto a schermo spento la causa risiede nella gestione di sistema della batteria o della rete, mentre se la notifica compare muta o senza anteprima il controllo va fatto sulle eccezioni interne dell’applicazione. Per riferimenti costanti sulle novità dell’infrastruttura di sincronizzazione e sui protocolli MTProto impiegati dall’app è possibile consultare le FAQ ufficiali di Telegram.