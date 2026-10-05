Apri le impostazioni del profilo, cerchi il campo per inserire il tuo sito web e non c’è traccia della voce dedicata, oppure il testo inserito non risulta cliccabile.

Per aggiungere un link cliccabile nella bio di TikTok devi avere un account Business con almeno 1.000 follower o aver registrato formalmente l’azienda tramite la procedura di verifica documenti della piattaforma. Se usi un account Personale o non soddisfi questi requisiti, il campo “Sito web” non compare nelle opzioni di modifica del profilo.

Account Business e Personale: dove risiede il blocco

La distinzione tra i due tipi di profilo è la causa primaria dell’assenza del campo URL.

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Un account Personale standard non offre il campo “Sito web” cliccabile, a prescindere dal numero di follower accumulati. In passato alcune eccezioni regionali consentivano l’inserimento libero, ma TikTok ha progressivamente uniformato le policy per limitare spam e schemi promozionali non tracciati. Chi incolla un indirizzo web nella sezione descrittiva della bio (la “Descrizione”) ottiene soltanto una stringa di testo grigio: gli utenti non possono toccarla per aprire il browser.

Il campo dedicato, identificato chiaramente come “Sito web” nella schermata Modifica profilo, è riservato agli account Business. Il passaggio da personale ad aziendale è gratuito e si effettua direttamente da Impostazioni e privacy > Account > Passa a un account aziendale. Questo switch da solo, però, non garantisce l’accesso immediato al link se mancano le condizioni numeriche o documentali imposte dall’algoritmo.

La soglia dei 1.000 follower e la registrazione aziendale

Raggiungere 1.000 follower rappresenta lo sblocco automatico per la maggior parte dei creator e dei piccoli brand. Una volta superata la quota su un account Business, l’opzione “Sito web” si attiva generalmente entro poche ore.

Chi non ha raggiunto questo volume numerico ha a disposizione una seconda strada ufficiale: la verifica dell’attività commerciale.

Impostazioni e privacy ➔ Account aziendale ➔ Registrazione dell'attività

Completando questa procedura, TikTok richiede:

Nome legale dell’impresa;

Numero di registrazione della società o partita IVA;

Documentazione fiscale o camerale che attesti l’effettiva esistenza dell’ente.

Se la revisione va a buon fine, il campo per l’URL viene abilitato anche con zero follower. Questa via è accessibile solo a chi possiede documentazione societaria idonea; non è applicabile a progetti amatoriali o pagine creator prive di inquadramento fiscale.

Errori comuni e anomalie tecniche frequenti

Capita che il campo “Sito web” sia visibile e compilato, ma il link continui a dare problemi. Esistono tre scenari ricorrenti:

Protocollo non valido o assente: TikTok rifiuta o disattiva i link privi di protocollo sicuro ( https:// ). Se l’URL inserito presenta reindirizzamenti errati o certificati SSL scaduti, l’app può mostrare una schermata di avviso bloccando il traffico in uscita. Aggiornamento da browser desktop: tentare di inserire il link bio collegandosi da PC spesso non mostra la voce corretta. Le modifiche ai dati del profilo aziendale vanno completate dall’applicazione mobile aggiornata all’ultima versione disponibile su iOS o Android. Penalizzazioni temporanee e filtri anti-spam: inserire link a domini segnalati per truffe, pagine di phishing o servizi di accorciamento URL non graditi ai filtri di sicurezza (shortener aggressivi) porta alla rimozione forzata del link o al blocco della modifica del profilo per diversi giorni.

Alternative temporanee in attesa dei requisiti

Chi deve indirizzare il pubblico verso canali esterni ma non possiede ancora i 1.000 follower né un’azienda registrata può sfruttare gli strumenti nativi concessi agli account personali:

Collegamento diretto a Instagram e YouTube : nella sezione Modifica profilo, sotto la voce Social, è possibile autenticare i propri canali YouTube e Instagram. TikTok aggiunge un pulsante grafico dedicato accanto a “Segui”, consentendo di convogliare il traffico verso piattaforme dove i link esterni sono inseribili liberamente.

: nella sezione Modifica profilo, sotto la voce Social, è possibile autenticare i propri canali YouTube e Instagram. TikTok aggiunge un pulsante grafico dedicato accanto a “Segui”, consentendo di convogliare il traffico verso piattaforme dove i link esterni sono inseribili liberamente. Call to action vocale o nei video: menzionare un dominio breve e facile da digitare a voce o tramite testo in sovrimpressione, evitando espressioni come “link in bio” se il link non è presente, per non frustrare chi guarda.

Domande frequenti

Perché non vedo il campo “Sito web” anche se ho un account Business?

Se il tuo profilo è Business ma non vedi il campo, non hai ancora raggiunto i 1.000 follower oppure non hai completato la verifica aziendale con documenti. In rari casi, l’opzione richiede un riavvio dell’app o la cancellazione della cache locale.

Posso usare Linktree o Beacons su TikTok?

Sì. I servizi di landing page aggregata funzionano regolarmente, purché vengano inseriti nel campo apposito “Sito web”. Incollarli nella riga descrittiva della biografia li renderà testo semplice non cliccabile.

Passare ad account Business penalizza la visibilità dei video?

No, il cambio non riduce la distribuzione organica. La differenza principale riguarda l’accesso alla libreria musicale: i profili Business possono usare solo tracce commerciali con licenza d’uso, escludendo i brani protetti da copyright usati nei trend personali.

Cosa succede se perdo follower e scendo sotto i 1.000?

Se il profilo scende stabilmente sotto la soglia, TikTok può revocare l’accesso alla funzione e disattivare il link precedentemente inserito fino al nuovo raggiungimento dei requisiti.

Prima di inviare documenti o cambiare tipologia di profilo, valuta l’impatto della libreria audio commerciale: se la tua strategia si basa sull’uso di suoni di tendenza mainstream protetti da copyright, passare subito a un account Business potrebbe limitare le opzioni creative dei tuoi video.

Per i dettagli costantemente aggiornati sulle policy commerciali e i requisiti di sistema, consulta la documentazione ufficiale disponibile sul TikTok Business Help Center.