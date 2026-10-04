L’impatto visivo del film dei fratelli Coen e l’ambientazione polverosa del Texas occidentale spingono spesso gli spettatori a chiedersi se i fatti narrati siano realmente accaduti.

Non è un paese per vecchi non è una storia vera. La trama è frutto di finzione, basata sull’omonimo romanzo pubblicato nel 2005 da Cormac McCarthy. L’autore non ha trasposto un fatto di cronaca specifico, ma ha costruito un racconto fittizio attingendo a dinamiche reali del narcotraffico al confine tra Stati Uniti e Messico nel 1980.

Dalla cronaca di frontiera al romanzo: le vere origini

Chi analizza la scrittura di McCarthy sa che lo scrittore si documentava in modo ossessivo prima di stendere una sola riga. Nei suoi archivi, custoditi presso la Texas State University a San Marcos (i Cormac McCarthy Papers), compaiono decine di ritagli di giornale dell’epoca.

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Negli anni Settanta e Ottanta, la rotta della droga tra Ciudad Juárez ed El Paso registrava scontri a fuoco nei deserti della contea di Terrell o intorno a Del Rio. Il ritrovamento di veicoli abbandonati con carichi di messicani o trafficanti crivellati di colpi apparteneva alla cronaca nera locale. L’idea di Llewelyn Moss che inciampa in una transazione finita nel sangue riassume una serie di vicende giudiziarie documentate dalla DEA in quegli anni, senza però ricalcare un singolo fascicolo d’indagine.

Un errore comune nell’analisi del film sta nel confondere l’accuratezza antropologica con la fedeltà storica: McCarthy non voleva fare del true crime, ma usare la violenza del confine per indagare la decadenza morale di una società al tramonto.

Il killer Anton Chigurh è esistito davvero?

Nessun sicario registrato negli archivi dell’FBI o dei Texas Rangers corrisponde ad Anton Chigurh. Il killer armato di bombola d’aria compressa per bestiame e moneta da lanciare è un’invenzione letteraria pura.

Nel 2014, uno studio condotto da psichiatri forensi belgi guidati da Samuel Leistedt ha esaminato centinaia di pellicole cinematografiche per valutare la rappresentazione clinica della psicopatia. Il profilo di Chigurh, interpretato da Javier Bardem, è risultato il più realistico della storia del cinema per freddezza, assenza totale di empatia e pragmatismo spietato. Questa precisione clinica ha alimentato l’equivoco: il personaggio appare così plausibile sul piano comportamentale da indurre molti a credere che sia basato su un serial killer reale.

I sicari dei cartelli messicani dell’epoca usavano pistole semi-automatiche e fucili d’assalto; l’impiego della pistola da macello per violare i cilindri delle serrature è un’intuizione narrativa usata da McCarthy per enfatizzare l’idea dell’essere umano ridotto a bestiame sacrificale.

Lo sceriffo Ed Tom Bell e i vecchi tutori dell’ordine del West Texas

La voce narrante appartiene a Ed Tom Bell, interpretato su schermo da Tommy Lee Jones. Anche in questo caso si tratta di un personaggio composito.

McCarthy si è ispirato a figure storiche di sceriffi texani vecchio stampo, cresciuti con il codice d’onore della frontiera e spiazzati dall’arrivo di trafficanti equipaggiati con armi automatiche pesanti. Tra le figure di riferimento citate dagli studiosi dell’autore c’è lo sceriffo Jim Clark, che operò nella contea di Presidio.

Il contrasto tra il vecchio investigatore abituato a reati dettati da moventi comprensibili e la barbarie impersonale del narcotraffico moderno costituisce il nucleo tematico dell’opera: il paese “non è per vecchi” perché le regole del gioco sono mutate all’improvviso, lasciando indietro chiunque credesse in un ordine morale condiviso.

Domande frequenti

Il film dei fratelli Coen è fedele al libro?

Sì, la trasposizione del 2007 ricalca quasi pedissequamente dialoghi e sequenze del testo di McCarthy. I Coen hanno eliminato alcuni passaggi secondari sul passato di Llewelyn Moss in Vietnam e parte dei monologhi interiori dello sceriffo Ed Tom Bell.

Dove sono stati girati i fatti nella realtà?

La storia è ambientata nel 1980 nel West Texas, tra Sanderson, Del Rio e Piedras Negras. Le riprese della pellicola si sono svolte prevalentemente a Marfa (Texas) e in New Mexico, vicino a Las Vegas e Santa Fe.

Qualcuno ha mai trovato davvero una valigetta piena di soldi nel deserto?

Si sono verificati sequestri doganali milionari, ma il ritrovamento fortuito da parte di un civile rimasto impunito non trova riscontri nei registri ufficiali. Nella realtà operativa, i cartelli recuperavano carichi e contanti prima che estranei potessero dileguarsi.

Quando si guarda un’opera come questa, il realismo scenografico e la precisione dei dettagli procedurali servono a mascherare una tragedia morale universale. Per chi vuole approfondire le note di lavoro originali dell’autore, l’inventario del fondo archivistico di Cormac McCarthy è consultabile pubblicamente sul portale della Texas State University Wittliff Collections.