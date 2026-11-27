Gli auricolari Bluetooth risultano regolarmente connessi, la musica si sente senza problemi, ma durante una telefonata l’interlocutore non riesce a sentire la vostra voce. Oppure il microfono continua a non funzionare durante una videochiamata, nonostante il dispositivo sia correttamente associato.

Quando il Bluetooth è connesso ma il microfono non funziona, le cause più comuni sono un profilo audio non attivo, autorizzazioni mancanti, una sorgente di ingresso selezionata in modo errato o un problema di compatibilità. Verificare le impostazioni delle chiamate, selezionare il microfono corretto ed effettuare nuovamente l’associazione permette spesso di risolvere il problema.

Perché il Bluetooth funziona ma il microfono no?

Una connessione Bluetooth attiva non garantisce che tutte le funzionalità del dispositivo siano disponibili. Riprodurre musica e trasmettere la voce sono operazioni differenti, gestite attraverso specifici profili di comunicazione.

Nel Bluetooth classico, i due profili più rilevanti sono:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): utilizzato principalmente per la riproduzione di musica e contenuti multimediali.

utilizzato principalmente per la riproduzione di musica e contenuti multimediali. HFP (Hands-Free Profile): permette la comunicazione vocale bidirezionale, necessaria per telefonate e conversazioni tramite auricolari e vivavoce.

I dispositivi più recenti possono utilizzare anche Bluetooth LE Audio, che gestisce l’audio attraverso un’architettura differente.

Se funziona soltanto la riproduzione multimediale, è quindi possibile ascoltare musica senza riuscire a utilizzare il microfono degli auricolari. Questo comportamento non indica necessariamente un guasto hardware.

Cosa controllare prima di modificare le impostazioni

Prima di aggiornare driver, ripristinare lo smartphone o acquistare nuovi auricolari, conviene escludere alcuni problemi piuttosto comuni.

Verificare che il dispositivo Bluetooth disponga effettivamente di un microfono.

Controllare che non sia attiva la funzione Mute.

Ricaricare completamente gli auricolari.

Disconnettere eventuali altri dispositivi associati contemporaneamente.

Spegnere e riaccendere il Bluetooth.

Effettuare una telefonata di prova selezionando manualmente gli auricolari come dispositivo audio.

La connessione multipoint, presente su numerose cuffie wireless, consente di mantenere il collegamento con più dispositivi contemporaneamente. In determinate circostanze, però, il passaggio da un computer a uno smartphone può interferire con la gestione dell’audio delle chiamate.

Per escludere questa possibilità basta disattivare temporaneamente il Bluetooth sul secondo dispositivo.

Microfono Bluetooth non funzionante su Android

Sugli smartphone Android il problema può dipendere dalla configurazione del singolo accessorio.

Aprire le impostazioni Bluetooth, individuare gli auricolari collegati e accedere alle relative opzioni attraverso l’icona dell’ingranaggio o il pulsante delle informazioni.

A seconda del produttore e della versione di Android, potrebbero essere disponibili due impostazioni distinte:

Audio multimediale.

Chiamate telefoniche.

Se la seconda opzione è disattivata, gli auricolari possono continuare a riprodurre musica senza gestire correttamente le conversazioni telefoniche.

Controllare le autorizzazioni del microfono

Quando il problema riguarda soltanto WhatsApp, Telegram o un’altra applicazione, è opportuno verificare i permessi di accesso al microfono.

Il percorso generalmente disponibile è:

Impostazioni → Applicazioni → Nome dell’applicazione → Autorizzazioni → Microfono.

Bisogna consentire l’accesso durante l’utilizzo dell’applicazione. Sulle versioni di Android che prevedono un controllo generale della privacy del microfono, verificare anche che quest’ultimo non sia stato disabilitato.

Attenzione a un dettaglio facilmente trascurabile: concedere l’autorizzazione al microfono non significa obbligare l’applicazione a utilizzare quello Bluetooth. La scelta della sorgente audio dipende anche da come l’app gestisce gli accessori esterni.

Il microfono Bluetooth non funziona su iPhone

Durante una telefonata su iPhone è possibile selezionare manualmente il dispositivo attraverso cui gestire l’audio della conversazione.

Premendo il pulsante Audio nella schermata della chiamata, verificare che siano selezionati gli auricolari Bluetooth e non l’altoparlante dello smartphone.

Se il problema persiste, accedere a Impostazioni → Bluetooth, premere il pulsante delle informazioni accanto all’accessorio e scegliere Dissocia questo dispositivo. Procedere quindi con una nuova associazione.

Nel caso delle AirPods, controllare anche l’impostazione relativa alla scelta del microfono. Se è stato impostato permanentemente l’auricolare destro o sinistro e quello specifico microfono presenta un problema, la selezione automatica o il passaggio all’altro auricolare può aiutare a individuare la causa.

Per le applicazioni di terze parti, verificare le autorizzazioni in Impostazioni, nella sezione Privacy e sicurezza dedicata al microfono.

Bluetooth connesso ma microfono non funzionante su Windows 11

Sul computer è possibile utilizzare le cuffie Bluetooth come dispositivo di uscita e mantenere contemporaneamente il microfono integrato del notebook come sorgente di ingresso.

Windows, quindi, potrebbe riprodurre correttamente l’audio attraverso le cuffie senza utilizzarne il microfono.

Per verificare la configurazione:

Aprire le Impostazioni di Windows. Selezionare Sistema e successivamente Audio. Individuare la sezione Input. Selezionare il microfono delle cuffie Bluetooth. Avviare il test del microfono e parlare normalmente. Verificare che venga rilevato il segnale vocale.

Se il test funziona, ma nessuno riesce a sentirvi durante una riunione su Microsoft Teams, Zoom o Discord, controllare le impostazioni audio direttamente nell’applicazione.

È possibile che il programma continui a utilizzare un microfono differente da quello selezionato nel sistema operativo.

Il microfono Bluetooth non compare tra i dispositivi di input

Se Windows riconosce le cuffie esclusivamente come dispositivo di uscita, il problema potrebbe riguardare i driver Bluetooth, la compatibilità dell’accessorio o la corretta attivazione delle funzionalità vocali.

Conviene rimuovere le cuffie dall’elenco dei dispositivi associati, riavviare il computer ed effettuare una nuova associazione.

Se non cambia nulla, verificare la disponibilità di driver aggiornati sul sito del produttore del computer o dell’adattatore Bluetooth.

Anche le autorizzazioni presenti in Impostazioni → Privacy e sicurezza → Microfono possono impedire alle applicazioni di acquisire la voce.

Il microfono Bluetooth non funziona in auto

Quando lo smartphone è collegato all’autoradio, ma durante le telefonate l’interlocutore non sente nulla, bisogna considerare anche il funzionamento del microfono integrato nell’automobile.

Il fatto che la musica venga riprodotta correttamente non dimostra che il sistema vivavoce sia operativo.

Verificare che sia abilitato l’audio delle chiamate nelle impostazioni Bluetooth dello smartphone e provare a collegare un secondo telefono all’autoradio.

Se il problema si presenta con entrambi, il sospetto si sposta verso il sistema multimediale dell’auto, il microfono del vivavoce o il relativo cablaggio.

Nel caso delle autoradio aftermarket, il microfono esterno potrebbe non essere stato collegato correttamente durante l’installazione.

Come capire se il microfono Bluetooth è rotto

La prova più indicativa consiste nell’utilizzare gli stessi auricolari con un altro smartphone o computer, assicurandosi che venga effettivamente selezionato il loro microfono.

Se il problema si ripete su dispositivi differenti, aumenta la probabilità di un malfunzionamento dell’accessorio.

Controllare anche le piccole aperture del microfono: polvere, residui e sporco possono attenuare sensibilmente la voce. La pulizia deve essere effettuata seguendo le indicazioni del produttore, evitando liquidi e oggetti appuntiti.

Un microfono che trasmette una voce debole o ovattata presenta un sintomo differente rispetto a uno che non viene riconosciuto dal sistema. Distinguere questi due comportamenti aiuta a evitare interventi software inutili.

Domande frequenti

Perché la qualità audio delle cuffie Bluetooth peggiora quando attivo il microfono?

Con molti dispositivi Bluetooth classici, l’attivazione del microfono comporta il passaggio dalla modalità di riproduzione multimediale a quella bidirezionale delle conversazioni. Questo può ridurre la qualità sonora. Bluetooth LE Audio può migliorare la situazione quando è supportato da entrambi i dispositivi.

Perché il microfono Bluetooth non funziona nei messaggi vocali di WhatsApp?

L’applicazione potrebbe utilizzare il microfono integrato dello smartphone anziché quello degli auricolari. La gestione della sorgente audio può variare in base al sistema operativo, all’applicazione e all’accessorio. Un microfono funzionante durante le telefonate non garantisce il suo utilizzo nei messaggi vocali.

Perché il microfono Bluetooth ha smesso di funzionare dopo un aggiornamento?

Un aggiornamento del sistema operativo, dei driver o del firmware può introdurre problemi di compatibilità oppure modificare la gestione delle periferiche audio. Ripetere l’associazione e verificare la disponibilità di aggiornamenti correttivi sono operazioni consigliate prima di ricorrere a un ripristino completo.

La versione del Bluetooth influisce sul funzionamento del microfono?

La versione Bluetooth, da sola, non garantisce il funzionamento del microfono. Contano anche i profili audio supportati, i driver, il firmware e la gestione della sorgente audio. Due dispositivi con la stessa versione Bluetooth possono offrire funzionalità differenti.

Il reset del Bluetooth cancella tutti i dispositivi associati?

La semplice disattivazione e riattivazione del Bluetooth non elimina le associazioni. Il ripristino delle impostazioni di rete o delle connessioni wireless, invece, può cancellare i dispositivi memorizzati e le reti Wi-Fi salvate, a seconda del sistema operativo e del produttore.

Conclusione

Prima di sostituire cuffie o auricolari, conviene verificare il loro funzionamento durante una normale telefonata. Un’applicazione di registrazione vocale non rappresenta sempre un test affidabile, perché potrebbe acquisire l’audio dal microfono interno dello smartphone anche quando il Bluetooth risulta connesso.

Fonti e approfondimenti