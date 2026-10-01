Apri TikTok, controlli il profilo e la cronologia delle visite non c’è più, oppure compare ma resta vuota. Non significa necessariamente che nessuno abbia visitato il tuo account.

Se TikTok non mostra le visualizzazioni del profilo, le cause più comuni sono la funzione disattivata, i requisiti dell’account non soddisfatti oppure il fatto che i visitatori abbiano disabilitato la propria cronologia. TikTok mostra infatti soltanto determinate visite degli ultimi 30 giorni e la funzione è disponibile agli utenti di almeno 16 anni con meno di 5.000 follower.

Come funzionano davvero le visualizzazioni del profilo TikTok

La funzione da controllare si chiama Cronologia visualizzazioni del profilo. Non è un contatore completo di tutte le persone che hanno aperto il tuo profilo.

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Questo dettaglio spiega buona parte dei dubbi.

Quando la cronologia è attiva, TikTok permette di vedere gli account che hanno visitato il profilo negli ultimi 30 giorni, ma solo se anche quelle persone hanno attivato la stessa funzione.

Di conseguenza, dieci persone potrebbero visitare il profilo e nell’elenco potrebbe comparirne soltanto una. Le altre visite non vengono necessariamente mostrate.

La funzione è anche reciproca: attivandola, le altre persone che utilizzano la cronologia possono vedere quando visiti il loro profilo.

È quindi sbagliato interpretare un elenco vuoto come la prova che il profilo non abbia ricevuto visite.

Perché TikTok non mostra più le visualizzazioni del profilo

Prima di pensare a un bug dell’app conviene controllare alcune condizioni precise. In parecchi casi TikTok sta semplicemente applicando le regole previste per questa funzione.

Hai raggiunto 5.000 follower

È probabilmente il controllo più importante se l’opzione era presente in passato e improvvisamente non si trova più.

TikTok limita la Cronologia visualizzazioni del profilo agli utenti che hanno meno di 5.000 follower. Anche l’età dell’account deve essere compatibile: bisogna avere almeno 16 anni.

Per un creator che sta crescendo può quindi verificarsi una situazione apparentemente strana: la funzione funzionava regolarmente e, raggiunta la soglia prevista da TikTok, non risulta più disponibile.

In questo caso reinstallare l’app, svuotare la cache o cambiare smartphone non risolve il problema.

La cronologia delle visualizzazioni è disattivata

La funzione può essere controllata dalle impostazioni della privacy.

Nell’app TikTok il percorso normalmente previsto è:

aprire Profilo; toccare il pulsante Menu ☰; entrare in Impostazioni e privacy; selezionare Privacy; aprire Visualizzazioni del profilo; attivare Cronologia visualizzazioni del profilo.

La disposizione delle voci può cambiare leggermente con gli aggiornamenti dell’app, quindi conviene cercare la voce dedicata alle visualizzazioni del profilo all’interno della sezione Privacy.

Una volta attivata, bisogna ricordare l’altra metà del meccanismo: anche il visitatore deve utilizzare la funzione perché il suo account possa apparire nella cronologia.

Le persone che visitano il profilo hanno la funzione disattivata

È il caso più facile da interpretare male.

La cronologia non registra necessariamente ogni account che entra nel profilo. TikTok specifica che vengono mostrati gli account che hanno visualizzato il profilo negli ultimi 30 giorni e che hanno attivato la cronologia delle visualizzazioni.

Esempio pratico: una persona guarda diversi tuoi video, apre il profilo e scorre altri contenuti. Se mantiene disattivata la Cronologia visualizzazioni del profilo, non dovresti aspettarti di trovarla nell’elenco.

Non esiste quindi un rapporto uno a uno tra traffico ricevuto dal profilo e numero di nomi presenti nella cronologia.

Perché vedo visite al profilo nelle statistiche ma nessun nome?

Qui si confondono spesso due strumenti diversi.

TikTok mette a disposizione dei creator strumenti di analisi per controllare l’andamento dell’account e dei contenuti. TikTok Studio, per esempio, contiene sezioni dedicate alle metriche dell’account, ai contenuti, agli spettatori e ai follower.

La Cronologia visualizzazioni del profilo, invece, è una funzione legata alla privacy che può mostrare alcuni account che hanno visitato il profilo.

Le due informazioni non devono quindi coincidere.

Puoi avere attività sul profilo rilevata dalle statistiche senza ottenere un elenco equivalente di nomi nella Cronologia visualizzazioni del profilo. Il motivo è proprio la natura selettiva di quest’ultima.

È una distinzione utile soprattutto per creator e account aziendali: la cronologia dei visitatori non va utilizzata come strumento per misurare il traffico complessivo del profilo.

TikTok mostrava le visualizzazioni e ora non le mostra più

Se fino a pochi giorni fa funzionava, conviene procedere per esclusione.

Per prima cosa controlla il numero dei follower. Se l’account è arrivato alla soglia prevista per la funzione, hai già una spiegazione plausibile.

Se invece hai meno di 5.000 follower e hai almeno 16 anni, verifica che la cronologia sia ancora attiva nelle impostazioni Privacy.

Solo dopo questi due controlli ha senso trattare il problema come possibile anomalia dell’app.

TikTok consiglia, in caso di problemi tecnici, di utilizzare la versione più recente dell’app e del sistema operativo e di eseguire i normali controlli di risoluzione dei problemi.

Può quindi essere utile:

aggiornare TikTok;

chiudere completamente e riaprire l’app;

riavviare lo smartphone;

verificare la connessione;

controllare nuovamente le impostazioni della privacy;

svuotare la cache dell’app se il problema persiste.

La reinstallazione dovrebbe arrivare dopo questi tentativi, non essere il primo intervento.

L’icona delle visualizzazioni del profilo è sparita

Se non trovi più neppure la voce o l’icona dedicata, controlla soprattutto i requisiti dell’account.

Un account con 5.000 follower o più non rientra nei requisiti indicati da TikTok per la Cronologia visualizzazioni del profilo. Lo stesso vale per gli utenti che non hanno raggiunto l’età minima prevista.

Se invece sei sicuramente idoneo, non conviene concludere immediatamente che TikTok abbia eliminato la funzione.

Le interfacce delle app cambiano e alcuni comandi possono essere spostati. Cerca quindi la voce partendo da Impostazioni e privacy > Privacy e assicurati che l’app sia aggiornata.

Un errore frequente è cercare la funzione nelle statistiche di TikTok Studio. Sono strumenti diversi: le visualizzazioni nominative del profilo appartengono alle impostazioni di privacy, non al normale pannello Analytics.

Perché TikTok mostra solo alcune persone che hanno visto il profilo?

Perché l’elenco è volutamente limitato.

La Cronologia visualizzazioni del profilo non dovrebbe essere letta come una lista completa dei visitatori. TikTok applica almeno due filtri importanti: la visita deve rientrare nella finestra degli ultimi 30 giorni e l’altro account deve avere attivato la stessa funzione.

Questo significa anche che il numero di persone visibili può essere molto inferiore alle visite effettivamente ricevute.

Un altro errore comune è confondere chi ha visto un video con chi ha visitato il profilo. Guardare un contenuto nel feed Per Te non implica necessariamente aprire la pagina personale del creator.

Attivando le visualizzazioni profilo gli altri vedono quando li guardo?

Sì, ed è un dettaglio da considerare prima di attivare l’opzione.

La funzione funziona in modo reciproco: quando la Cronologia visualizzazioni del profilo è attiva, gli altri account che utilizzano la stessa funzione possono vedere che hai visitato il loro profilo, secondo le condizioni previste da TikTok.

Chi vuole semplicemente sapere chi entra sul proprio profilo senza rendere visibili le proprie visite, quindi, non ottiene questo tipo di funzionamento dalla funzione ufficiale.

Disattivare la cronologia elimina invece questa reciprocità, ma significa anche rinunciare alla possibilità di vedere chi ha visitato il proprio profilo attraverso questo strumento.

Cosa fare se la funzione dovrebbe esserci ma non compare

Se hai controllato età, numero di follower, impostazioni e aggiornamenti ma la voce continua a non comparire, resta la possibilità di un problema dell’account o dell’app.

TikTok mette a disposizione una procedura interna per segnalare i malfunzionamenti. Nell’app puoi partire da:

Profilo > Menu ☰ > Impostazioni e privacy > Segnala un problema.

Da qui è possibile scegliere l’argomento più vicino al problema e seguire la procedura proposta. TikTok indica questo percorso anche nella propria documentazione di assistenza.

Prima di inviare la segnalazione conviene annotare versione dell’app, modello dello smartphone e comportamento riscontrato. Uno screenshot della schermata Privacy può rendere più chiaro il problema.

Attenzione alle app che promettono di mostrare tutti i visitatori

Se la funzione ufficiale non mostra un determinato account, non c’è motivo di consegnare username, password o altri dati di accesso a un sito esterno che sostiene di poter recuperare una presunta lista completa dei visitatori.

La cronologia disponibile nell’app ha limiti precisi. Un servizio che promette di aggirarli dovrebbe quindi essere trattato con molta cautela, soprattutto quando chiede le credenziali TikTok o autorizzazioni non necessarie.

Per controllare le visualizzazioni nominative del profilo, il riferimento resta la funzione integrata nell’app.

Domande frequenti

Perché TikTok non mi fa vedere chi ha visualizzato il profilo?

Controlla innanzitutto i requisiti. TikTok rende disponibile la Cronologia visualizzazioni del profilo agli utenti di almeno 16 anni con meno di 5.000 follower. Anche quando è attiva, vengono mostrati solo gli account compatibili che hanno abilitato a loro volta questa funzione.

Se qualcuno guarda il mio profilo TikTok lo vedo sempre?

No. La Cronologia visualizzazioni del profilo non mostra necessariamente tutti i visitatori. TikTok visualizza le visite degli ultimi 30 giorni provenienti da account che hanno attivato anch’essi la funzione. Un visitatore con la cronologia disattivata può quindi non comparire nell’elenco.

Perché non ho più l’opzione visualizzazioni profilo su TikTok?

Una delle prime cose da verificare è il numero dei follower. La funzione è prevista per gli account con meno di 5.000 follower e per utenti di almeno 16 anni. Se rispetti i requisiti, controlla aggiornamenti dell’app e impostazioni Privacy.

Le visualizzazioni profilo TikTok mostrano gli ultimi 30 giorni?

Sì. La documentazione TikTok indica una finestra di 30 giorni per la Cronologia visualizzazioni del profilo. Non si tratta però dell’elenco completo di ogni visitatore: possono apparire soltanto gli account che utilizzano anch’essi la funzione.

Se disattivo le visualizzazioni profilo posso vedere chi mi visita?

No. La funzione è reciproca. Disattivando la Cronologia visualizzazioni del profilo non puoi utilizzare l’elenco per vedere chi visita il tuo profilo e, allo stesso tempo, le tue visite non vengono mostrate agli altri attraverso questa funzione.

Cosa controllare prima di pensare a un bug

Il controllo più utile richiede pochi secondi: guarda età dell’account, numero di follower e stato della Cronologia visualizzazioni del profilo. Se questi requisiti sono rispettati ma l’opzione continua a mancare anche dopo l’aggiornamento dell’app, a quel punto una segnalazione attraverso l’assistenza TikTok ha più senso di continue reinstallazioni.

Fonti