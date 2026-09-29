Facebook dovrebbe ricordarti il compleanno degli amici, ma può capitare che gli avvisi smettano di comparire anche se fino a poco tempo prima funzionavano normalmente. Non sempre il problema dipende dall’app.

Se le notifiche dei compleanni di Facebook non arrivano, bisogna controllare due livelli distinti: le impostazioni dei compleanni dentro Facebook e l’autorizzazione del telefono a mostrare le notifiche dell’app. Se entrambi sono corretti, conviene verificare eventuali modalità silenziose, restrizioni del sistema operativo e la disponibilità della data di nascita dell’amico.

Controllare prima le notifiche dei compleanni dentro Facebook

La prima verifica va fatta direttamente nelle impostazioni di Facebook. In genere il percorso è simile a questo:

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apri Facebook; entra nel Menu o tocca l’immagine del profilo; apri Impostazioni e privacy e poi Impostazioni; cerca la sezione Notifiche; apri Compleanni; verifica che le notifiche relative ai compleanni siano abilitate.

La posizione esatta delle voci può cambiare leggermente tra Android, iPhone, versione web e aggiornamenti dell’interfaccia. Facebook modifica spesso la disposizione dei menu, quindi è più utile cercare direttamente “Notifiche” nelle impostazioni piuttosto che affidarsi a un percorso imparato mesi prima.

Un dettaglio che può trarre in inganno: avere attive le notifiche generali di Facebook non significa necessariamente avere attivi anche gli avvisi relativi ai compleanni. Facebook consente infatti di gestire diverse categorie di notifiche separatamente.

Le notifiche sono attive su Facebook ma non compaiono sul telefono

È uno dei casi più frequenti. Facebook può essere configurato correttamente, mentre Android o iOS impediscono all’app di mostrare gli avvisi.

In pratica ci sono due “interruttori”: quello dentro Facebook e quello del sistema operativo. Devono essere entrambi attivi.

Su Android

Google permette di disattivare tutte le notifiche di un’app oppure, sui dispositivi che lo supportano, soltanto determinate categorie. Il percorso cambia leggermente in base alla marca dello smartphone e alla versione di Android.

In genere puoi controllare da:

Impostazioni → Notifiche → Notifiche app → Facebook

Verifica che Facebook sia autorizzato a inviare notifiche. Se sono presenti categorie separate, controlla che non ne sia stata disattivata qualcuna per errore.

Su alcuni smartphone è possibile anche impostare una notifica come silenziosa. In quel caso l’avviso può essere presente nel pannello delle notifiche senza produrre suono, vibrazione o comparire in modo evidente sullo schermo.

Su iPhone

Su iPhone l’autorizzazione può essere verificata da:

Impostazioni → App → Facebook → Notifiche

L’opzione Consenti notifiche deve essere attiva. Da quella stessa schermata puoi decidere se gli avvisi devono comparire nella schermata di blocco, nel Centro Notifiche o come banner.

Questa distinzione è utile: una notifica può essere autorizzata ma configurata in modo talmente discreto da sembrare assente.

Facebook non ricorda più i compleanni come prima

Può capitare che l’utente abbia l’impressione che Facebook mostri molti meno compleanni rispetto al passato. Non significa necessariamente che ci sia un guasto.

Facebook può notificare un compleanno soltanto se dispone dell’informazione e se le impostazioni dell’account interessato permettono che quella data venga utilizzata o mostrata nel contesto previsto.

Se quindi non ricevi l’avviso per una sola persona, mentre continui a riceverlo per altri amici, prima di modificare tutte le impostazioni del telefono conviene controllare se il problema riguarda effettivamente Facebook nel suo complesso.

Il caso è diverso quando non compare più nessun compleanno per giorni o settimane nonostante tu sappia che diversi amici hanno compiuto gli anni: lì ha senso partire dalle impostazioni delle notifiche.

Controllare manualmente i compleanni su Facebook

Quando vuoi capire se il problema riguarda solo gli avvisi push, prova a verificare se Facebook mostra comunque i compleanni all’interno della piattaforma.

La disponibilità e la posizione della sezione dedicata possono cambiare con gli aggiornamenti di Facebook e non tutti gli account presentano necessariamente la stessa interfaccia.

Se i compleanni sono visibili dentro Facebook ma sullo smartphone non compare nessun avviso, il sospetto principale si sposta sulle impostazioni di notifica dell’app o del sistema operativo.

Se invece manca anche l’informazione dentro Facebook, il problema potrebbe non riguardare le notifiche.

Attenzione a “Non disturbare”, Full immersion e notifiche silenziose

Ci sono situazioni in cui tutto risulta apparentemente configurato bene ma il telefono continua a non segnalare niente.

Su iPhone, per esempio, una modalità Full immersion può modificare il comportamento delle notifiche. Apple consiglia di controllare proprio queste impostazioni quando gli avvisi di un’app non arrivano come previsto.

Anche il Riepilogo notifiche di iOS può far arrivare determinati avvisi in un momento diverso da quello atteso anziché mostrarli immediatamente.

Su Android le possibilità dipendono maggiormente dal produttore dello smartphone. Oltre alla modalità Non disturbare, alcuni telefoni applicano sistemi proprietari di gestione energetica o delle notifiche.

Prima di reinstallare Facebook, quindi, controlla almeno se l’app riesce a mostrarti altre notifiche push. Se non arriva neppure un avviso di Facebook, è improbabile che il problema riguardi esclusivamente i compleanni.

Serve cancellare la cache o reinstallare Facebook?

Non dovrebbe essere il primo tentativo.

Se l’opzione Compleanni è semplicemente disattivata, cancellare cache e dati non risolve la causa. Lo stesso vale quando Android o iOS hanno negato a Facebook il permesso di mostrare notifiche.

Ha più senso procedere in quest’ordine:

controllare le notifiche dei compleanni dentro Facebook; controllare l’autorizzazione alle notifiche sul telefono; verificare modalità Non disturbare, Full immersion o notifiche silenziose; aggiornare Facebook dallo store; chiudere e riaprire l’app o riavviare il telefono; valutare soltanto dopo una reinstallazione.

Su Android, prima di cancellare dati dell’app, assicurati di conoscere le credenziali del tuo account: la cancellazione dei dati può richiedere un nuovo accesso.

Perché vedo il compleanno su Facebook ma non ricevo l’avviso?

È un indizio piuttosto utile.

Se Facebook mostra correttamente il compleanno quando apri l’app, significa che l’informazione è disponibile. Il problema riguarda quindi con maggiore probabilità il meccanismo di notifica: impostazioni interne di Facebook, permessi del telefono o modalità che limitano la visualizzazione degli avvisi.

Controlla anche il Centro Notifiche o la cronologia delle notifiche, se disponibile sul tuo dispositivo. Android, per esempio, può offrire una cronologia che permette di recuperare notifiche ignorate o eliminate di recente, anche se la disponibilità dipende dal dispositivo.

Le notifiche possono smettere di funzionare dopo un aggiornamento?

Può succedere che il problema venga notato dopo l’aggiornamento di Facebook o del sistema operativo, ma la coincidenza non dimostra automaticamente che l’aggiornamento abbia causato un bug.

Prima di concludere che Facebook abbia un malfunzionamento generale, conviene ricontrollare permessi e impostazioni. Aggiornamenti importanti di Android o iOS possono modificare il modo in cui vengono gestite o presentate le notifiche.

Se il problema compare contemporaneamente su più dispositivi o interessa molte persone, potrebbe invece esserci un disservizio temporaneo. In quel caso cambiare ripetutamente le impostazioni del telefono serve a poco: meglio verificare se Facebook presenta problemi generalizzati e riprovare successivamente.

Domande frequenti

Perché Facebook non mi manda più le notifiche dei compleanni?

Le cause più comuni sono la categoria Compleanni disattivata nelle impostazioni di Facebook oppure le notifiche dell’app bloccate dal telefono. Controlla prima Facebook e successivamente Android o iPhone. Se arrivano normalmente altre notifiche di Facebook, concentra la verifica sulla categoria dedicata ai compleanni.

Come riattivare le notifiche dei compleanni su Facebook?

Apri le impostazioni di Facebook, entra nella sezione Notifiche e cerca Compleanni. Verifica che gli avvisi siano abilitati. I nomi e la posizione esatta dei menu possono cambiare in base alla versione dell’app e all’interfaccia disponibile sul tuo account.

Perché non ricevo la notifica del compleanno di una sola persona?

Se gli avvisi funzionano con altri amici, probabilmente non c’è un problema generale con le notifiche del tuo account. La data potrebbe non essere disponibile a Facebook nelle stesse condizioni oppure le impostazioni di visibilità di quella persona potrebbero essere diverse.

Perché le notifiche Facebook arrivano solo quando apro l’app?

Se il problema riguarda tutte le notifiche e non soltanto i compleanni, controlla i permessi dell’app, le impostazioni di risparmio energetico del telefono e le modalità Non disturbare o Full immersion. Le opzioni disponibili cambiano tra Android, iOS e produttori diversi.

Devo reinstallare Facebook per far tornare le notifiche dei compleanni?

Non subito. Prima controlla la categoria Compleanni nelle impostazioni di Facebook e l’autorizzazione alle notifiche nelle impostazioni del telefono. La reinstallazione ha senso soltanto dopo aver escluso configurazioni errate e aver verificato che l’app sia aggiornata.

Prima di considerarlo un problema di Facebook

Un controllo incrociato evita parecchie prove inutili: guarda se Facebook mostra il compleanno all’interno dell’app e verifica se ricevi normalmente altre notifiche della piattaforma. Queste due informazioni permettono già di capire se cercare il problema nell’account, nell’app o nelle impostazioni dello smartphone.

Fonti attendibili consultate