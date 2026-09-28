Parlare della fine di Berserk significa fare i conti con un’opera monumentale che, per sua natura, non ha ancora una conclusione definitiva e codificata dall’autore originale.

Alla fine degli ultimi capitoli pubblicati, la narrazione si trova in un momento di estrema tensione emotiva e geopolitica. Guts, dopo il crollo psicologico ed il devastante scontro sull’isola di Elfhelm, subisce una sconfitta totale: Griffith rapisce Casca e annienta la resistenza della squadra, lasciando il Protagonista in uno stato di profondo abbattimento e impotenza. La storia interrompe i suoi eventi con Falconia all’apice del suo potere e il gruppo di Guts disperso o prigioniero della disperazione, mentre il mondo è ormai dominato dall’influenza della Mano di Dio.

La situazione editoriale e la continuazione postuma

Il dubbio principale di chi si avvicina al finale riguarda la possibilità di leggere una vera conclusione. Kentaro Miura è venuto a mancare nel maggio del 2021, lasciando i fan con il fiato sospeso proprio durante una delle svolte narrative più dolorose della serie.

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Tuttavia, il manga non è rimasto incompiuto in modo definitivo. Gli editor della rivista Young Animal e i collaboratori storici dello Studio Gaga, guidati dal mangaka e amico d’infanzia di Miura, Kouji Mori, hanno deciso di proseguire la pubblicazione. Mori possiede il vantaggio unico di conoscere l’intera trama e la direzione del finale che Miura gli aveva confidato nel corso di decenni di amicizia.

Come procede il racconto sotto la guida dello Studio Gaga?

I capitoli usciti dopo la scomparsa del Maestro seguono fedelmente gli appunti e le indicazioni verbali lasciate da Miura. Non si tratta di fanfiction o di invenzioni editoriali, ma della trasposizione su carta della visione originale dell’autore.

Il rispetto del tratto: Lo Studio Gaga cerca di replicare la densità visiva e la cura maniacale dei dettagli che hanno reso celebre il disegno di Miura.

Lo Studio Gaga cerca di replicare la densità visiva e la cura maniacale dei dettagli che hanno reso celebre il disegno di Miura. La progressione della trama: Il focus si è spostato sulla gestione della crisi a Falconia e sul disperato tentativo di capire come Guts possa rialzarsi dopo aver perso sia la sua spada che la capacità di proteggere Casca.

Il destino dei personaggi principali

Anche se la parola “fine” non è ancora stata scritta sull’ultima pagina, le traiettorie dei protagonisti delineano chiaramente i nodi che dovranno sciogliersi negli ultimi archi narrativi.

Guts deve fare i conti non solo con la superiorità schiacciante di Femto/Griffith, ma anche con la maledizione della sua stessa armatura da Berserker, che rischia di consumare quel poco di umanità che gli è rimasta. Dall’altra parte, Casca si ritrova nuovamente prigioniera del Falco della Luce, divisa tra i frammenti traumatici del passato e la manipolazione psicologica operata da Griffith all’interno della sua utopia dorata.

Domande frequenti

Il manga di Berserk è ufficialmente terminato?

No, il manga non è concluso. La pubblicazione continua a intermittenza sulla rivista Young Animal grazie al lavoro dello Studio Gaga e alla supervisione di Kouji Mori, che seguono la scaletta e i dettagli narrativi pianificati da Kentaro Miura prima della sua scomparsa.

Guts riuscirà a sconfiggere Griffith?

Al momento non esiste una risposta definitiva perché l’opera è in corso. Gli ultimi capitoli mostrano Guts in una situazione di netto svantaggio e profondamente segnato dal trauma, lasciando aperte diverse ipotesi sul prezzo che dovrà pagare per tentare la sua vendetta.

Kentaro Miura ha lasciato appunti scritti sul finale?

Miura non ha lasciato un copione dettagliato con tutti i dialoghi, ma ha condiviso l’intera struttura della storia, i punti chiave e la direzione del finale con il suo amico di una vita Kouji Mori e con i suoi assistenti dello Studio Gaga.

Dove è possibile leggere gli ultimi capitoli di Berserk?

In Italia, la pubblicazione ufficiale dei capitoli singoli e dei successivi volumi tankobon è curata da Panini Comics (Planet Manga), che detiene i diritti storici della serie.

Fonti di riferimento e approfondimenti: