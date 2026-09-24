Il finale di Backrooms non prova a dare una risposta ordinata a tutto ciò che abbiamo visto. Fa quasi il contrario: chiarisce abbastanza le regole di quel luogo da farci capire perché sia pericoloso, poi apre una domanda ancora peggiore.

Nel finale di Backrooms, Mary sopravvive all’attacco della copia mostruosa di Clark e viene recuperata da Async. Ma non è davvero al sicuro: mentre viene interrogata dall’organizzazione, nelle Backrooms compare uno Still Life con le sue sembianze. Il labirinto ha quindi cominciato a ricostruire anche lei, trasformando ricordi e identità in copie imperfette.

Da qui in poi, naturalmente, spoiler completi sul film del 2026 diretto da Kane Parsons.

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Cosa succede nel finale di Backrooms

Nell’ultimo atto Mary Kline entra nelle Backrooms cercando Clark, il suo paziente. Clark ha scoperto l’accesso al labirinto nel seminterrato del suo negozio di mobili e, dopo essere rimasto a lungo all’interno di quella dimensione, il suo rapporto con la realtà è ormai profondamente alterato.

Mary riesce a trovarlo, ma quello che incontra non è semplicemente un uomo perso in un posto impossibile. Clark ha praticamente costruito una nuova realtà intorno a sé.

Con lui ci sono figure umanoidi deformate: copie che ricordano persone reali senza riuscire a riprodurle correttamente. Sono gli Still Life, uno degli elementi decisivi per capire non soltanto il finale, ma il funzionamento stesso delle Backrooms.

Clark costringe Mary a partecipare alla sua messinscena domestica, collegata ai ricordi della vita precedente e del matrimonio fallito. Poi tutto precipita.

Tra le creature c’è una gigantesca versione distorta dello stesso Clark, vestita come il personaggio piratesco associato al suo negozio. Questa copia, spesso indicata come Captain Clark, attacca e uccide il Clark originale. Mary fugge mentre la creatura la insegue attraverso gli ambienti ricostruiti dalle Backrooms.

Il particolare conta parecchio: Clark non viene semplicemente ucciso da “un mostro”. Viene distrutto da una versione deformata di se stesso.

Ed è esattamente qui che il film smette di funzionare come un normale monster movie.

Cosa sono davvero gli Still Life

Gli Still Life sono copie imperfette prodotte dalle Backrooms. Possono ricordare una persona, un ambiente o qualcosa proveniente dalla memoria di chi è entrato nel labirinto, ma c’è quasi sempre qualcosa di sbagliato.

Un volto. Le proporzioni. I movimenti. Il modo in cui diversi dettagli sembrano appartenere alla stessa cosa senza riuscire davvero a formarla.

Clark offre durante il film una metafora particolarmente utile: immaginare di descrivere qualcosa a qualcuno che non l’ha mai visto e chiedergli poi di ricostruirlo.

Il risultato potrebbe essere riconoscibile, ma non corretto.

Le Backrooms sembrano funzionare in maniera simile.

Non abbiamo però la conferma che esista dietro tutto questo un’intelligenza cosciente che osserva deliberatamente gli esseri umani. Kane Parsons ha descritto il fenomeno in termini più vicini al cosmic horror: chi entra nelle Backrooms proietta il proprio mondo interiore su qualcosa che non comprende davvero.

È una distinzione facile da perdere.

Dire che “le Backrooms leggono la mente” è una buona scorciatoia per descrivere ciò che vediamo. Dire che sappiamo con certezza perché lo facciano sarebbe andare oltre quello che il film rivela.

Perché Captain Clark uccide il vero Clark

La scena funziona su due livelli.

Quello letterale è semplice: Captain Clark è uno Still Life, una copia mostruosa che assume elementi dell’identità del protagonista e del personaggio promozionale legato al suo negozio.

Quello tematico è molto più interessante.

Clark passa buona parte del film cercando qualcosa che possa sostituire ciò che ha perso. Le Backrooms sembrano offrirgli esattamente questo: stanze, persone, situazioni familiari.

Ma sono imitazioni.

La nuova realtà che Clark prova ad abitare finisce quindi per generare una versione di lui stesso che non può controllare. Captain Clark diventa quasi la manifestazione fisica dell’errore alla base del suo comportamento: credere che una copia possa prendere il posto della realtà.

Non è necessario interpretarlo come una punizione soprannaturale. Anzi, sarebbe probabilmente una lettura troppo semplice.

Parsons ha spiegato che ciò che lo affascina delle Backrooms è proprio l’assenza di una morale prestabilita: il luogo non funziona necessariamente come inferno, purgatorio o tribunale che punisce chi ha sbagliato.

Clark viene divorato dalla propria copia non perché “meriti” una condanna, ma perché è entrato in contatto con un fenomeno capace di trasformare la sua interiorità in qualcosa di fisico e incontrollabile.

Mary riesce davvero a uscire dalle Backrooms?

Sì, per quanto il film permette di stabilire.

Durante la fuga da Captain Clark, Mary viene raggiunta dal personale di Async, l’organizzazione che studia le Backrooms. Viene quindi riportata fuori dal labirinto e successivamente interrogata.

Qui compare Phil, interpretato da Mark Duplass.

La conversazione cambia nuovamente la prospettiva dello spettatore. Async conosce le Backrooms e le studia da tempo, ma questo non significa che ne comprenda completamente la natura. Lo stesso universo creato da Parsons aveva già collegato Async all’esplorazione sistematica di questo spazio nella webserie.

La tentazione, guardando il finale, è pensare che Async abbia finalmente fornito la spiegazione definitiva.

Non è così.

Async possiede tecnologia, accessi e informazioni. Il fenomeno resta però più grande dell’organizzazione che prova a studiarlo.

E Mary passa semplicemente da un luogo nel quale non conosceva le regole a una stanza controllata da persone che ne conoscono soltanto alcune.

Async ha creato le Backrooms?

È uno dei punti sui quali si genera più confusione.

Async è strettamente legata all’accesso e allo studio delle Backrooms, ma sarebbe eccessivo concludere dal film che abbia creato l’intera dimensione.

Parsons ha parlato delle Backrooms come di qualcosa di simile a un fenomeno naturale, privo di una morale intrinseca. La ricerca di Async può aver aperto, sfruttato o studiato un collegamento con quella realtà; non equivale automaticamente ad aver generato tutto ciò che esiste al suo interno.

La distinzione è utile anche per chi arriva al film conoscendo la webserie di Kane Pixels. Una parte della mitologia è condivisa, ma il lungometraggio non trasforma ogni dettaglio precedente in una spiegazione esplicita pronunciata davanti alla macchina da presa.

Cosa significa la scena finale con Mary

Ed eccoci all’immagine che cambia il senso di tutto il finale.

Mentre la vera Mary si trova nelle mani di Async, il film torna nelle Backrooms. Qui vediamo una figura che la riproduce in maniera sbagliata: uno Still Life di Mary.

È il segnale che il processo osservato con Clark non era limitato a lui.

Le Backrooms hanno assorbito anche qualcosa di Mary.

Durante il film abbiamo conosciuto parti del suo passato e il trauma legato alla madre agorafobica e alla casa della sua infanzia. Nel finale quegli elementi diventano materiale che il labirinto può riprodurre, alterare e ricombinare.

La domanda quindi non è semplicemente “Mary è uscita?”.

La risposta a quella domanda sembra essere sì.

Il problema è un altro: che cosa ha lasciato Mary nelle Backrooms quando è uscita?

Il luogo non ha bisogno di trattenere fisicamente una persona per continuare a riprodurla.

Ed è probabilmente l’idea più inquietante dell’intero film.

La Mary interrogata da Async è quella vera?

La lettura più lineare del film è che la Mary con Async sia la Mary originale.

La scena finale non dimostra che sia stata segretamente sostituita da uno Still Life. Anzi, il montaggio distingue la donna recuperata da Async dalla copia deformata rimasta nelle Backrooms.

Interpretare Mary come una copia già infiltrata nel mondo reale è una teoria possibile, ma il film non la conferma.

Questo è uno dei classici casi in cui una spiegazione del finale rischia di trasformare un’ipotesi interessante in un fatto.

Ciò che vediamo con certezza è molto più semplice e forse più disturbante: Mary è fuori, mentre un’altra Mary sta prendendo forma dall’altra parte.

Perché le Backrooms copiano i ricordi

La memoria è probabilmente la chiave tematica più utile per leggere il film.

Parsons ha spiegato che il fascino dei liminal spaces nasce anche da frammenti visivi che sembrano appartenere a ricordi privi di contesto: un corridoio, una moquette, un soffitto, una stanza che sembra stranamente familiare anche quando non sappiamo dire dove l’abbiamo vista.

Nel suo universo questa sensazione diventa qualcosa di concreto.

Le Backrooms prendono quella familiarità incompleta e la trasformano in architettura.

E fanno lo stesso con le persone.

Per questo gli ambienti non sono semplicemente casuali e gli Still Life non sono normali cloni. Sono ricostruzioni basate su informazioni incomplete, proprio come un ricordo può conservare alcuni dettagli e perderne completamente altri. Parsons ha collegato apertamente il suo interesse per gli spazi liminali ai frammenti di memoria e alla maniera in cui le persone proiettano il proprio mondo interiore su ambienti privi di un significato evidente.

Backrooms è quindi tutto nella mente dei protagonisti?

No.

Un’altra interpretazione che il finale rende poco convincente è quella del “era tutto nella sua testa”.

Le Backrooms nel film hanno un’esistenza fisica all’interno della storia. Async può raggiungerle, esplorarle e intervenire al loro interno. Mary e Clark entrano nello stesso fenomeno.

La componente psicologica riguarda come quello spazio interagisce con chi vi entra, non necessariamente la sua esistenza.

È una differenza sostanziale.

Backrooms usa trauma, memoria e percezione per caratterizzare il labirinto, ma resta fantascienza e cosmic horror, non la semplice rappresentazione mentale di un personaggio.

Il finale prepara Backrooms 2?

Il finale lascia intenzionalmente parecchio spazio narrativo, ma non serve inventare indizi nascosti per accorgersene.

Async continua le proprie ricerche. Mary possiede informazioni che l’organizzazione vuole conoscere. Le Backrooms hanno iniziato a riprodurre il suo passato e hanno creato uno Still Life con il suo aspetto.

Soprattutto, Kane Parsons ha dichiarato che il progetto Backrooms è sempre stato pensato come qualcosa di più ampio del singolo film e che il lungometraggio rappresenta un ingresso in una storia costruita anche attraverso il materiale online.

Quindi l’apertura narrativa è deliberata.

Questo non significa che ogni mistero del finale sia necessariamente un “teaser” da risolvere nel capitolo successivo. Parte dell’effetto delle Backrooms deriva proprio dal fatto che il fenomeno non viene completamente addomesticato da una spiegazione.

Qual è allora il significato del finale di Backrooms?

Il finale mette in crisi una delle idee più rassicuranti del film: che uscire dal labirinto significhi interrompere ciò che è accaduto al suo interno.

Clark non riesce a separarsi dal mondo che le Backrooms hanno costruito partendo da lui. Mary fisicamente riesce a farlo, ma scopriamo che il processo di duplicazione è già cominciato.

Le Backrooms conservano qualcosa delle persone che le attraversano e lo ricostruiscono senza comprenderlo perfettamente.

Non sono quindi soltanto uno spazio infinito dal quale bisogna trovare un’uscita.

Sono una macchina narrativa capace di prendere la memoria di una persona e restituirne una versione sbagliata.

E la scena finale con lo Still Life di Mary suggerisce che uscire dalla porta potrebbe non bastare per impedirlo.

Domande frequenti sul finale di Backrooms

Mary muore alla fine di Backrooms?

No. Mary sopravvive all’inseguimento finale e viene recuperata da Async. L’ultima scena mostra però una sua copia deformata nelle Backrooms. Non viene confermato che la Mary con Async sia uno Still Life: la lettura più diretta è che si tratti della donna originale.

Clark muore davvero?

Sì. Nel climax Clark viene attaccato e ucciso da Captain Clark, la gigantesca copia deformata che riproduce elementi della sua identità e della mascotte del negozio. La scena rafforza il tema delle Backrooms come luogo capace di generare imitazioni imperfette delle persone.

Cosa sono gli Still Life in Backrooms?

Sono riproduzioni umanoidi imperfette create nelle Backrooms. Sembrano derivare dalle persone e dai ricordi che il fenomeno incontra, ma non sono copie precise: corpi, volti e comportamenti vengono ricostruiti in maniera disturbante e spesso incompleta.

Async ha creato le Backrooms?

Il film non stabilisce che Async abbia creato l’intera dimensione. L’organizzazione la studia ed è in grado di accedervi, mentre Kane Parsons ha descritto le Backrooms come un fenomeno privo di un significato morale intrinseco, più vicino al cosmic horror che a una costruzione concepita per punire qualcuno.

Cosa significa l’ultima Mary nelle Backrooms?

È uno Still Life di Mary. La scena dimostra che le Backrooms hanno iniziato a riprodurre anche lei e i suoi ricordi. Non prova invece, almeno per ora, che la Mary salvata da Async sia stata sostituita dalla copia.

Conclusione

La cosa più utile per interpretare Backrooms è non cercare una spiegazione che trasformi il labirinto in un meccanismo perfettamente razionale. Parsons costruisce esattamente l’opposto: abbastanza regole da permetterci di riconoscere il fenomeno, ma non abbastanza da renderlo innocuo.

Mary trova un’uscita. Il suo Still Life dimostra che le Backrooms, invece, non hanno ancora finito con lei.

Fonti