Le storie di Instagram possono smettere di caricarsi, bloccarsi durante la pubblicazione, non mostrare le visualizzazioni oppure risultare invisibili solo ad alcuni utenti. Prima di reinstallare l’app o modificare impostazioni a caso conviene capire quale tipo di problema si sta verificando.

Se le storie Instagram non funzionano, controlla prima connessione e stato dell’app, chiudi e riapri Instagram, verifica la presenza di aggiornamenti e prova con un’altra rete. Se il problema riguarda soltanto una storia, un account o una determinata funzione, è più probabile che dipenda dal contenuto, dalle impostazioni di privacy o da un’anomalia dell’account.

Le storie Instagram non si caricano: da dove iniziare

Uno dei casi più comuni è abbastanza riconoscibile: apri Instagram, tocchi una storia e rimane il cerchio di caricamento. Oppure le storie nella parte alta dell’app compaiono, ma non partono.

Prima di intervenire sull’account conviene verificare se il resto di Instagram funziona. Apri qualche post, prova un Reel e aggiorna il feed. Se non carica praticamente nulla, il problema difficilmente riguarda soltanto le storie.

Le cause più frequenti sono una connessione instabile, un problema temporaneo dell’app oppure un disservizio lato Instagram.

Un controllo rapido può essere fatto così:

passa dal Wi-Fi alla rete mobile, o viceversa; chiudi completamente Instagram e riaprilo; controlla se nello store è disponibile un aggiornamento; riavvia lo smartphone; verifica se lo stesso problema compare anche con un altro account o dispositivo.

Quest’ultimo test è particolarmente utile. Se sullo stesso telefono un secondo account visualizza normalmente le storie, mentre il primo no, il problema potrebbe essere legato all’account e non allo smartphone.

Se invece Instagram non funziona correttamente per nessun account, è meglio evitare di cambiare password, cancellare contenuti o modificare una lunga serie di impostazioni: potrebbe trattarsi semplicemente di un problema temporaneo del servizio.

Instagram non pubblica la storia o rimane bloccato sul caricamento

Un’altra situazione tipica è la storia che sembra partire ma resta ferma durante l’upload.

Qui la connessione conta parecchio, soprattutto quando si carica un video. Una rete che funziona bene durante la semplice navigazione può comunque avere problemi di upload o passare continuamente da Wi-Fi a rete mobile.

La prima prova utile è salvare il contenuto, se possibile, e tentare nuovamente la pubblicazione con una connessione diversa.

Se una foto viene pubblicata e un determinato video no, invece, il problema potrebbe essere proprio quel file. Prima di pensare a un blocco dell’account, prova a pubblicare una storia molto semplice: una foto appena scattata, senza musica, GIF, sticker, link o altri elementi.

È un test banale ma molto efficace. Permette di distinguere un problema generale di pubblicazione da uno che compare soltanto con una determinata combinazione di contenuto e funzioni.

Attenzione anche a un errore ricorrente: continuare a premere “pubblica” quando l’app è evidentemente bloccata. Si rischia di creare più tentativi in coda senza risolvere la causa iniziale.

Le storie Instagram non si vedono: può dipendere dalla privacy

Se una storia è stata pubblicata correttamente ma una persona specifica non riesce a vederla, il problema cambia completamente.

Instagram consente di controllare il pubblico dei contenuti e di limitare la visibilità delle storie. Le impostazioni disponibili possono comprendere, a seconda della versione dell’app e dell’account, opzioni per nascondere la storia a determinate persone oppure condividerla con una lista più ristretta, come gli Amici più stretti.

Meta conferma più in generale che gli utenti possono gestire chi vede i contenuti condivisi attraverso le impostazioni di privacy.

Per questo, quando il problema riguarda una singola persona, ha poco senso cancellare la cache o reinstallare subito Instagram. È meglio controllare prima le impostazioni relative alla visibilità delle storie.

C’è poi il caso opposto: sei tu a non vedere più le storie di qualcuno. Non significa automaticamente essere stati bloccati. Potrebbero essere cambiate le impostazioni del pubblico, quella persona potrebbe non avere storie attive oppure la storia potrebbe essere già scaduta.

Le normali storie Instagram rimangono disponibili per 24 ore; Meta continua a descrivere questo comportamento anche nella documentazione relativa alle funzionalità più recenti.

Perché vedo le storie ma non le visualizzazioni?

Quando una storia è online ma il conteggio delle visualizzazioni sembra fermo, manca o non si aggiorna, bisogna distinguere il dato realmente azzerato da un semplice ritardo dell’interfaccia.

Chiudere e riaprire la storia oppure l’app può bastare per aggiornare le informazioni visualizzate. Se il dato continua a comportarsi in modo anomalo, prova a controllarlo più tardi prima di cancellare la storia e ripubblicarla.

Quest’ultima soluzione viene usata spesso troppo in fretta. Eliminando e caricando nuovamente la storia si azzera di fatto quella pubblicazione e si rende impossibile capire se il problema precedente fosse soltanto temporaneo.

Lo stesso principio vale quando una storia appena pubblicata sembra avere una copertura insolitamente bassa: pochi minuti di dati non sono sufficienti per concludere che ci sia un problema tecnico o una penalizzazione dell’account.

Musica, sticker o altre funzioni delle storie sono sparite

Non tutti i problemi delle storie Instagram coinvolgono l’intera funzione. A volte manca soltanto uno sticker, la musica, una particolare opzione di condivisione o uno strumento che era disponibile fino al giorno prima.

In questi casi bisogna essere prudenti con le diagnosi.

Instagram distribuisce periodicamente nuove funzioni e modifiche all’app e la disponibilità può non essere identica per tutti gli account. Anche il fatto che una funzione compaia su un profilo e non su un altro, quindi, non dimostra da solo che l’account abbia un problema.

Le verifiche sensate sono poche: aggiornare Instagram, riavviare l’app e confrontare il comportamento sullo stesso dispositivo con un altro account, se disponibile.

Se manca solo una funzione mentre tutto il resto delle storie continua a funzionare, reinstallare ripetutamente l’app difficilmente dovrebbe essere la prima mossa.

Cancellare la cache può risolvere?

Su Android la pulizia della cache dell’app può essere utile quando Instagram presenta file temporanei corrotti o anomalie dell’interfaccia. Il percorso esatto cambia in base al produttore dello smartphone e alla versione di Android.

Conviene però distinguere la cache dai dati dell’app. Eliminare tutti i dati può comportare la disconnessione dall’account e il ripristino di alcune informazioni locali.

Su iPhone la gestione è diversa e non esiste necessariamente l’equivalente dello stesso comando Android accessibile nello stesso modo. In caso di problemi persistenti può essere necessario intervenire attraverso le opzioni di archiviazione di iOS o, come ultima prova, reinstallare Instagram.

Prima di farlo assicurati di conoscere password e sistemi di verifica necessari per accedere nuovamente all’account.

Reinstallare Instagram: quando ha davvero senso

Disinstallare e reinstallare l’app è una prova utile, ma dovrebbe arrivare dopo i controlli più semplici.

Ha maggiormente senso quando:

Instagram continua a presentare lo stesso errore dopo il riavvio;

l’app è aggiornata;

la connessione funziona correttamente;

il problema persiste da tempo e non sembra un disservizio generale;

altre applicazioni sul telefono funzionano normalmente.

Prima della reinstallazione è prudente assicurarsi di poter effettuare nuovamente il login, soprattutto se sull’account è attiva l’autenticazione a due fattori.

Se il problema esiste anche dopo una reinstallazione e compare solo su un determinato account, continuare a modificare il telefono serve a poco: a quel punto conviene concentrarsi sull’account o inviare una segnalazione.

La qualità delle storie è bassa dopo la pubblicazione

Una storia può essere perfettamente nitida nella galleria dello smartphone e apparire peggiore dopo essere stata caricata.

Instagram elabora e comprime i contenuti pubblicati. Una connessione problematica durante il caricamento, un video già fortemente compresso o un file passato attraverso più applicazioni prima dell’upload possono peggiorare ulteriormente il risultato.

Prima di attribuire il problema alla fotocamera, prova a caricare direttamente un contenuto originale presente sul telefono.

Un caso frequente è il video esportato più volte: viene montato in un’app, salvato, inviato attraverso un servizio che lo ricomprime, riscaricato e infine pubblicato. Instagram riceve già un file deteriorato e applica poi la propria elaborazione.

Se il problema si presenta con ogni contenuto e per diversi giorni, vale la pena controllare anche eventuali impostazioni di Instagram relative all’utilizzo dei dati o alla qualità dei caricamenti, tenendo presente che nomi e posizione di queste opzioni possono cambiare tra versioni dell’app.

Una storia è scomparsa prima del previsto?

Le storie normali sono contenuti temporanei e restano disponibili per 24 ore.

Instagram dispone anche dell’archivio delle storie e degli Highlights, introdotti proprio per conservare o mostrare sul profilo contenuti oltre la normale durata della storia. Meta descrive gli Highlights come storie che possono restare visibili sul profilo oltre le 24 ore.

Se una storia sparisce molto prima delle 24 ore, invece, controlla prima di tutto se è ancora presente nell’archivio e se Instagram mostra notifiche relative al contenuto o all’account.

La sua assenza non dimostra automaticamente un bug: una storia può essere stata eliminata, rimossa oppure non essere stata pubblicata correttamente fin dall’inizio.

Quando conviene segnalare il problema a Instagram

Se hai escluso connessione, aggiornamento dell’app e problemi specifici del file, e l’anomalia continua a comparire sullo stesso account, puoi utilizzare la funzione di segnalazione integrata in Instagram.

Il percorso esatto può cambiare con gli aggiornamenti dell’interfaccia, ma Instagram mantiene nell’app una funzione Segnala un problema accessibile dall’area di assistenza. Le versioni recenti consentono anche di aggiungere una descrizione del problema e materiale utile alla diagnosi, come uno screenshot.

Una segnalazione utile dovrebbe spiegare cosa accade davvero. Meglio scrivere, per esempio, che “la storia video rimane in caricamento al 95% sia con Wi-Fi sia con rete mobile” piuttosto che limitarsi a “Instagram non funziona”.

Se l’errore compare sempre nello stesso punto, allegare uno screenshot può rendere la segnalazione molto più comprensibile.

Come capire rapidamente dove si trova il problema

Quando le storie Instagram fanno qualcosa di strano, il metodo più efficace è procedere per esclusione.

Se non funziona quasi nulla su Instagram, verifica connessione e possibili problemi del servizio.

Se non funzionano soltanto le storie, aggiorna e riavvia l’app, quindi prova con un altro account.

Se non viene pubblicato soltanto un contenuto, prova una foto o un video diverso e senza sticker.

Se una sola persona non vede la storia, controlla il pubblico e le impostazioni di privacy.

Se il problema segue l’account anche cambiando dispositivo, è poco probabile che la causa sia la cache del telefono.

È molto più utile fare due o tre test mirati che applicare dieci soluzioni generiche trovate online.

Domande frequenti sulle storie Instagram

Perché le storie Instagram oggi non funzionano?

Potrebbe essere un problema della connessione, dell’app oppure un disservizio temporaneo di Instagram. Controlla se funzionano anche feed, Reel e messaggi, prova un’altra rete e verifica il comportamento con un secondo account prima di modificare le impostazioni.

Perché Instagram non mi fa pubblicare una storia?

Se il caricamento resta bloccato, prova prima con una connessione diversa e con una foto semplice, senza musica o sticker. Se quella viene pubblicata, l’anomalia potrebbe riguardare il file originale o una funzione utilizzata nella storia.

Perché una persona non vede le mie storie Instagram?

Controlla le impostazioni del pubblico della storia. Potresti aver escluso quella persona oppure aver pubblicato il contenuto per un gruppo ristretto, come gli Amici più stretti. Se il problema riguarda solo un utente, è preferibile controllare la privacy prima di reinstallare l’app.

Perché non vedo più le storie di una persona?

Non significa necessariamente che ti abbia bloccato. Potrebbe non avere storie attive, aver modificato il pubblico oppure aver condiviso il contenuto con un gruppo limitato. Le normali storie, inoltre, scompaiono dopo 24 ore.

Cosa faccio se le storie continuano a non funzionare?

Aggiorna Instagram, riavvia app e smartphone, prova un’altra rete e verifica l’account su un altro dispositivo. Se il problema rimane associato allo stesso profilo, utilizza la funzione Segnala un problema nell’area di assistenza dell’app.

Prima di cancellare tutto, fai una prova semplice

Quando le storie smettono di funzionare, cambiare contemporaneamente rete, password, impostazioni, cache e applicazione rende più difficile capire cosa abbia risolto davvero il problema. Meglio modificare una cosa alla volta.

E se l’anomalia compare soltanto su un account e resta presente anche su un secondo dispositivo, quello è già un indizio molto più utile di qualsiasi reinstallazione.