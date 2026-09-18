Prezzi dell’energia e bollette: dal mercato all’ingrosso alle famiglie

Quando le quotazioni di elettricità e gas salgono, l’attenzione si sposta subito sulle possibili conseguenze per i bilanci di famiglie e imprese. Il passaggio dai mercati all’ingrosso alle bollette domestiche, però, non è immediato: i prezzi che compaiono nelle cronache economiche e quelli effettivamente sostenuti dai consumatori appartengono infatti a livelli differenti.

Un esempio arriva dai dati riportati da ANSA: nella settimana compresa tra il 31 agosto e il 6 settembre 2026, il prezzo all’ingrosso dell’elettricità in Italia ha raggiunto una media di 202,89 euro/MWh, rispetto ai 194,14 euro/MWh della settimana precedente.

Secondo quanto riportato dall’agenzia, sull’aumento hanno inciso il rialzo delle quotazioni del gas e gli elevati consumi legati all’ampio utilizzo dei condizionatori dovuto alle elevate temperature che hanno caratterizzato questi mesi estivi.

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Mercati energetici: perché luce e gas sono collegati

Per capire meglio i valori riportati nelle cronache economiche occorre distinguere innanzitutto i mercati all’ingrosso dalle condizioni che vengono poi applicate ai clienti finali.

Come spiega il Gestore dei Mercati Energetici (GME), il mercato elettrico italiano è integrato con quelli europei e il prezzo dell’elettricità viene determinato ogni giorno e per ciascuna ora.

Elettricità e gas hanno mercati distinti, ma le loro dinamiche sono spesso collegate. Il gas naturale viene infatti utilizzato anche per la produzione di energia elettrica e, di conseguenza, variazioni significative delle sue quotazioni finiscono per incidere sui costi di generazione e si riflettono inevitabilmente sul mercato elettrico.

Proprio il rialzo del gas è indicato, insieme agli elevati consumi, tra i fattori che hanno contribuito all’aumento del prezzo dell’elettricità registrato all’inizio di settembre.

Questo rapporto non significa però che i prezzi di luce e gas si muovano sempre nella stessa misura o seguano automaticamente lo stesso andamento. Si tratta pur sempre di due mercati differenti e le quotazioni all’ingrosso sono, in entrambi i casi, soltanto uno degli elementi da considerare quando si passa ad analizzare la spesa sostenuta dalle famiglie.

Dal mercato alle offerte per i clienti domestici

Quando si valutano le offerte luce e gas, è importante verificare il meccanismo con cui vengono determinate le condizioni economiche della fornitura. Le oscillazioni osservate sui mercati energetici, infatti, possono avere effetti differenti a seconda della tipologia di contratto sottoscritto.

Per esempio, nelle offerte a prezzo fisso, la componente di prezzo stabilita per contratto rimane invariata per il periodo indicato nelle condizioni economiche (6, 12, 24 mesi ecc.).

Nelle offerte indicizzate (altrimenti dette “a prezzo variabile”), invece, il prezzo della materia energia segue l’andamento dell’indice di riferimento previsto dal contratto, secondo le modalità specificate nell’offerta. Di fatto, si è esposti alle oscillazioni del mercato.

La scelta di una fornitura però non dovrebbe riguardare soltanto questa distinzione. È opportuno verificare anche la durata delle condizioni economiche, eventuali promozioni o sconti, i costi fissi e, se presenti, i servizi associati alla fornitura.

Luce e gas possono inoltre essere gestiti separatamente oppure attraverso formule che riuniscono entrambe le utenze presso lo stesso operatore (le cosiddette offerte dual fuel).

Non esiste quindi una soluzione necessariamente adatta a tutti: consumi, esigenze familiari e caratteristiche contrattuali concorrono a determinare quale proposta possa risultare più adatta al singolo profilo.

Dal prezzo dell’energia all’importo della bolletta

Il prezzo della materia energia è una componente importante, ma non esaurisce l’importo della bolletta. Alla spesa legata ai consumi e alle condizioni dell’offerta si aggiungono infatti le altre componenti previste per la fornitura.

Il livello dei consumi ha comunque un peso non indifferente.

Due famiglie con condizioni contrattuali analoghe possono sostenere spese differenti se utilizzano quantità diverse di elettricità o gas; allo stesso modo, consumi simili non comportano necessariamente lo stesso importo quando cambiano le condizioni economiche applicate.

Per questo, una variazione delle quotazioni all’ingrosso non può essere automaticamente tradotta in un aumento o in una diminuzione della stessa entità sulla bolletta di ogni famiglia.

Quindi, avere chiara la distinzione tra mercato, contratto e consumi permette di leggere con cognizione di causa le notizie sui prezzi energetici e di valutare le proprie forniture sulla base delle condizioni effettivamente applicate.