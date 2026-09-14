La lavastoviglie Bosch si ferma, magari a pochi minuti dall’avvio, e sul pannello compare il simbolo del rubinetto. È una segnalazione abbastanza comune e, prima di pensare a una pompa guasta o alla scheda elettronica, conviene partire dalle cose semplici.

Il simbolo del rubinetto su una lavastoviglie Bosch indica generalmente un problema legato al carico o alla gestione dell’acqua. Le cause più frequenti sono rubinetto chiuso o parzialmente aperto, tubo di carico piegato, pressione insufficiente o filtro d’ingresso ostruito. Se questi controlli non risolvono, il guasto può richiedere una diagnosi tecnica.

Cosa significa il simbolo del rubinetto sulla lavastoviglie Bosch

Bosch utilizza il simbolo stilizzato del rubinetto per segnalare che la macchina ha rilevato un’anomalia relativa all’acqua. Nella documentazione ufficiale viene indicato, in particolare, che la lavastoviglie potrebbe non riuscire a caricare una quantità sufficiente d’acqua.

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Questo però non significa automaticamente che non entri acqua.

È uno degli equivoci che vedo più spesso. La macchina può anche iniziare il programma, caricare un po’ d’acqua e fermarsi subito dopo perché il flusso rilevato è inferiore a quello previsto. All’utente sembra che “l’acqua arrivi”, ma per l’elettronica non ne arriva abbastanza o non arriva nei tempi corretti.

Sui modelli con display può comparire anche un codice di errore insieme al simbolo del rubinetto. In quel caso il codice è molto più utile per restringere la diagnosi: Bosch pubblica una tabella specifica dei codici errore delle proprie lavastoviglie.

Prima prova: controllare il rubinetto dell’acqua

Sembra banale, ma va controllato per primo.

Il rubinetto che alimenta la lavastoviglie deve essere completamente aperto. Se è rimasto mezzo chiuso dopo un intervento sotto il lavello, oppure è diventato duro internamente per calcare e ossidazione, può lasciar passare acqua ma non con una portata sufficiente.

Qui c’è una situazione tipica: la lavastoviglie ha funzionato per anni, nessuno ha mai toccato il rubinetto, poi improvvisamente compare la spia. Si tende quindi a escludere il rubinetto perché “non è cambiato niente”. In realtà una valvola vecchia può perdere progressivamente portata anche senza essere stata manovrata.

Non forzare una valvola molto dura con pinze o attrezzi improvvisati: se il rubinetto è bloccato o perde, quello diventa un lavoro da idraulico.

Controllare che il tubo di carico non sia piegato

Bosch indica espressamente il tubo piegato o strozzato tra le prime cause da verificare quando compare il simbolo del rubinetto.

Il punto critico è quasi sempre dietro la lavastoviglie o sotto il lavello. Basta spostare l’elettrodomestico di pochi centimetri, infilare qualcosa nel mobile o intervenire sul sifone perché il tubo finisca schiacciato.

Controllalo per tutta la parte accessibile. Non deve presentare curve molto strette, schiacciamenti contro il mobile o torsioni.

Sulle lavastoviglie dotate di tubo AquaStop bisogna fare ancora più attenzione: non va smontata o aperta la scatola del dispositivo per tentare riparazioni casalinghe.

Il filtro sul tubo di carico può essere ostruito

Nel raccordo di ingresso dell’acqua è normalmente presente un piccolo filtro a rete che trattiene sabbia, residui e particelle provenienti dall’impianto.

Con gli anni può sporcarsi abbastanza da ridurre la portata.

Bosch inserisce proprio il filtro ostruito fra le cause principali dell’errore rubinetto.

Se vuoi controllarlo, la sequenza prudente è questa:

spegni la lavastoviglie; scollega l’alimentazione elettrica; chiudi il rubinetto dell’acqua; svita il tubo di carico dal rubinetto solo se il collegamento è facilmente accessibile; verifica lo stato del piccolo filtro presente sull’ingresso; rimuovi delicatamente eventuali depositi senza danneggiare la retina; ricollega il tubo e controlla che non vi siano perdite.

Se il collegamento è incassato, ossidato o difficile da raggiungere, eviterei di insistere. Un raccordo vecchio che si rompe sotto il lavello crea un problema molto più fastidioso della spia accesa.

Pressione dell’acqua troppo bassa

Un’altra causa indicata direttamente da Bosch è una pressione dell’acqua insufficiente.

Prima di attribuire il problema alla lavastoviglie, verifica se nello stesso momento anche altri rubinetti della casa hanno poca pressione.

Se il problema compare soltanto in determinate ore, oppure dopo lavori sull’impianto idrico, la causa potrebbe essere esterna alla macchina.

Un dettaglio che molti sottovalutano: non basta vedere l’acqua uscire dal rubinetto. La lavastoviglie deve ricevere una portata compatibile con ciò che si aspetta durante la fase di riempimento. Un flusso molto debole può quindi far scattare comunque l’anomalia.

Simbolo del rubinetto e acqua rimasta sul fondo

Qui la diagnosi cambia.

Se aprendo la lavastoviglie trovi una quantità anomala di acqua nella vasca, il problema potrebbe non essere semplicemente il carico. Bosch segnala che un accumulo d’acqua dopo il lavaggio può essere collegato anche al tubo di scarico o a un filtro ostruito.

La prima cosa che controllerei è il gruppo filtri sul fondo.

Togli il cestello inferiore, estrai il filtro seguendo le indicazioni previste per il modello e pulisci bene sia la retina sia il vano circostante. Pezzetti di vetro, etichette, residui di cibo e frammenti di plastica sono più comuni di quanto si pensi.

Evita però di infilare cacciaviti o utensili alla cieca nel vano della pompa. Su alcuni modelli l’accesso alla girante è semplice, su altri molto meno, e la procedura dipende dall’E-Nr della macchina.

Quando spegnere e riaccendere può servire

Un reset può cancellare un’anomalia occasionale, ma non risolve un problema reale di alimentazione idrica.

Se il simbolo del rubinetto è comparso una sola volta, dopo aver controllato rubinetto, tubo e filtri puoi spegnere la macchina e riavviare il programma secondo la procedura prevista dal modello.

Quello che non farei è ripetere dieci reset consecutivi sperando che riparta.

Se la lavastoviglie interrompe sempre il programma nello stesso punto, il reset sta semplicemente facendo ripetere alla macchina lo stesso errore.

Il rubinetto lampeggia ma la lavastoviglie continua a scaricare

Questo comportamento merita più attenzione.

Quando una lavastoviglie continua ad azionare la pompa di scarico anche senza acqua evidente nella vasca, può esserci stata un’attivazione del sistema antiallagamento o un’altra anomalia che non si risolve controllando soltanto il rubinetto.

Qui il caso dipende molto dal modello Bosch.

Se la pompa continua a lavorare, compare nuovamente la spia appena accendi la macchina oppure trovi acqua sotto l’apparecchio, chiudi l’alimentazione idrica e non continuare a fare prove.

Una perdita interna richiede l’individuazione del punto da cui arriva l’acqua, non un semplice reset.

Quando il problema può essere l’elettrovalvola o l’elettronica

Se l’acqua arriva correttamente al tubo, il filtro è libero e non ci sono strozzature, bisogna spostarsi verso i componenti interni.

Tra le possibilità ci sono problemi alla valvola di ingresso, al sistema che controlla il livello o il flusso dell’acqua, ai cablaggi oppure all’elettronica di comando. Bosch stessa contempla possibili anomalie elettroniche quando il simbolo del rubinetto rimane acceso dopo i normali controlli sull’allacciamento idrico.

Da questo punto, senza misure e senza il codice esatto della macchina, iniziare a sostituire pezzi è quasi sempre una cattiva strategia.

Ho visto cambiare elettrovalvole perfettamente funzionanti perché “non caricava acqua”, quando il problema reale era a monte. E capita anche l’opposto: ore spese a pulire filtri quando la valvola non viene più comandata correttamente.

Serve conoscere il modello Bosch esatto

Due lavastoviglie Bosch esteticamente quasi uguali possono avere componenti e logiche diagnostiche differenti.

Prima di cercare ricambi o procedure specifiche recupera quindi l’E-Nr, cioè il numero di modello dell’apparecchio. Bosch indica che questa sigla si trova sulla targhetta identificativa, normalmente nella zona della porta o del bordo dell’elettrodomestico.

Con l’E-Nr puoi consultare il manuale corretto e verificare l’eventuale codice visualizzato insieme alla spia.

È molto più affidabile che cercare semplicemente “lavastoviglie Bosch rubinetto acceso” e seguire la procedura di un modello diverso.

Cosa controllare, nell’ordine

Quando arriva una macchina con questa segnalazione, l’ordine delle verifiche conta. Partire dalla scheda elettronica non ha senso.

Io procederei così:

verificare che il rubinetto sia completamente aperto; controllare eventuali cali di pressione dell’impianto; controllare il tubo di carico e le eventuali strozzature; verificare il filtro dell’ingresso acqua; pulire il gruppo filtri interno se c’è acqua residua; controllare se sul display compare anche un codice E; effettuare un solo riavvio di prova; se l’errore ritorna, passare alla diagnosi tecnica.

È anche l’ordine che evita di smontare inutilmente mezza lavastoviglie per scoprire alla fine che il tubo era rimasto piegato dietro il mobile.

Quando chiamare l’assistenza

Meglio fermarsi e chiedere una diagnosi se il simbolo del rubinetto ritorna subito dopo i controlli esterni oppure se si verifica una di queste condizioni:

la lavastoviglie non carica acqua pur avendo una buona alimentazione idrica;

la pompa di scarico rimane continuamente in funzione;

compare contemporaneamente un codice di errore;

c’è acqua sotto la macchina;

senti rumori insoliti durante il carico;

il salvavita interviene;

sono presenti odore di bruciato, connettori surriscaldati o altre anomalie elettriche.

In presenza di perdite o problemi elettrici, evita ulteriori tentativi e scollega l’apparecchio in sicurezza.

Bosch mette a disposizione sia la sezione Self-Help sia la ricerca dei centri di assistenza autorizzati sul proprio sito ufficiale.

Domande frequenti

Perché sulla lavastoviglie Bosch è acceso il simbolo del rubinetto?

Indica generalmente che la lavastoviglie ha rilevato un problema nella gestione dell’acqua. Le prime cose da controllare sono rubinetto di alimentazione, pressione, tubo di carico e filtro d’ingresso. Se tutto è regolare e la spia ritorna, serve una diagnosi più approfondita.

Posso usare la lavastoviglie con il simbolo del rubinetto acceso?

Se il programma continua normalmente, consulta comunque il manuale del modello. Se la macchina si blocca, scarica continuamente o trovi acqua sotto l’elettrodomestico, non insistere: chiudi il rubinetto e individua prima la causa.

Come si resetta il simbolo del rubinetto Bosch?

La procedura di reset non è identica per tutte le lavastoviglie Bosch. Va verificata nel manuale relativo all’E-Nr del proprio modello. Un reset può eliminare una segnalazione occasionale, ma se c’è un problema di carico o scarico la spia ricomparirà.

Il simbolo del rubinetto può dipendere dal filtro sporco?

Sì. Bosch indica esplicitamente un filtro dell’ingresso acqua ostruito tra le possibili cause della segnalazione. Se invece nella vasca rimane acqua dopo il ciclo, va controllato anche il gruppo filtri interno e il circuito di scarico.

Se l’acqua arriva, perché compare comunque il rubinetto?

Perché la lavastoviglie non verifica soltanto la presenza dell’acqua. Un flusso insufficiente, un riempimento troppo lento o un’anomalia rilevata durante la gestione dell’acqua possono provocare la stessa segnalazione anche se senti chiaramente entrare acqua nella macchina.

Conclusione

Il simbolo del rubinetto non condanna automaticamente la lavastoviglie a una riparazione costosa. Molte volte il problema è ancora fuori dalla macchina: portata insufficiente, tubo schiacciato o filtro sporco.

Se quei controlli sono a posto, però, conviene smettere di procedere per tentativi. E-Nr e codice di errore sono i due dati che fanno davvero la differenza tra una diagnosi sensata e la sostituzione casuale di componenti.