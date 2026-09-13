Pokémon Pokopia passa decine di ore a farci ricostruire un mondo apparentemente tranquillo, quasi rassicurante. Poi, quando mette finalmente insieme tutti gli indizi disseminati tra rovine, registrazioni e vecchi documenti umani, cambia parecchio il tono della storia.

Il finale di Pokémon Pokopia rivela che gli esseri umani hanno abbandonato il pianeta dopo una serie di catastrofi ambientali, rifugiandosi nello spazio. Ditto riesce infine a spedire un razzo fuori dal pianeta: durante i titoli di coda un essere umano recupera il suo contenuto, e tutto lascia intendere che possa trattarsi dell’allenatore originale di Ditto.

Attenzione, da questo punto gli spoiler riguardano non soltanto l’ultima sequenza, ma anche gli Human Records e il vero retroscena narrativo di Pokopia.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa succede nel finale di Pokémon Pokopia

Per arrivare ai titoli di coda bisogna portare avanti le Important Requests e completare il Team Initiation Challenge collegato alla misteriosa struttura nella Withered Wasteland. È una missione che Pokopia introduce relativamente presto, ma che può essere conclusa soltanto dopo aver fatto parecchia strada nelle varie regioni.

La costruzione sembra inizialmente una specie di quartier generale collegato a Team R, riferimento decisamente poco mascherato al Team Rocket. Nel corso della sfida Ditto deposita al suo interno materiali e oggetti raccolti durante l’avventura.

Tra questi c’è anche qualcosa di molto meno impersonale: una fotografia a cui Ditto tiene particolarmente.

Ed è qui che il finale smette di sembrare una semplice gag sul Team Rocket.

Dopo gli ultimi passaggi della missione, Professor Tangrowth suggerisce di utilizzare i party popper. L’attivazione fa scattare il protocollo della struttura, che si rivela essere tutt’altro che un normale edificio: è un razzo. Il veicolo si stacca dalla superficie e parte verso lo spazio trasportando tutto ciò che Ditto aveva inserito al suo interno.

Pokopia avrebbe potuto fermarsi qui. Non lo fa.

Chi trova il razzo nello spazio?

Durante i titoli di coda seguiamo il viaggio del razzo fino allo spazio, dove viene intercettato nei pressi di una struttura o capsula abitata da esseri umani.

Una figura in tuta spaziale esce e recupera ciò che Ditto ha inviato.

Il gioco non mostra esplicitamente il volto della persona e non compare una didascalia che dica “questo è l’allenatore di Ditto”. Gli indizi, però, sono piuttosto pesanti. Nella capsula compare un oggetto legato a Ditto e tra il materiale recuperato c’è anche la fotografia spedita dal protagonista. Game8 e altre ricostruzioni della trama interpretano quindi la scena come una forte allusione all’allenatore originale di Ditto.

La distinzione conta.

Il finale conferma che almeno alcuni esseri umani sono ancora vivi nello spazio. Non conferma esplicitamente che la persona vista sia l’allenatore di Ditto, anche se è chiaramente la lettura verso cui la regia spinge il giocatore.

È uno di quei casi in cui spiegare troppo la scena finisce quasi per rovinarla. Pokopia vuole che riconosciamo quella persona prima ancora che qualcuno ce ne pronunci il nome.

Dove sono finiti tutti gli esseri umani?

La risposta non arriva con una grande cutscene espositiva. È distribuita soprattutto negli Human Records, i documenti lasciati dagli uomini prima della loro scomparsa: diari, lettere, giornali e registrazioni disseminati nelle diverse aree.

Mettendoli in ordine emerge uno scenario sorprendentemente cupo per un gioco che, visivamente, passa gran parte del tempo tra casette, orti e Pokémon che chiedono favori.

Il pianeta venne colpito da una successione di disastri naturali. Siccità, fenomeni atmosferici estremi e altre catastrofi resero progressivamente vaste zone inadatte alla vita e portarono alla prospettiva di una carestia su scala globale. A quel punto gli esseri umani organizzarono un’evacuazione verso lo spazio.

Non potevano però portare con loro tutti i Pokémon.

Ed è da qui che nasce uno degli elementi più interessanti del finale.

Perché i Pokémon erano dentro i PC?

Gli esseri umani utilizzarono una versione modificata del sistema dei PC Box per mettere al sicuro i Pokémon rimasti sul pianeta.

Pokopia prende quindi una delle meccaniche più familiari dell’intera serie — depositare Pokémon nei box — e la trasforma retroattivamente in qualcosa di quasi inquietante.

Secondo la ricostruzione fornita dagli Human Records, il sistema avrebbe dovuto mantenere i Pokémon al sicuro durante l’assenza degli umani. Era stato predisposto anche un meccanismo automatico collegato alle condizioni ambientali: quando alcune zone fossero tornate sufficientemente abitabili, i Pokémon avrebbero potuto essere rilasciati.

Alcune registrazioni raccontano anche dell’intervento di un programmatore che modificò il sistema affinché i Pokémon non rimanessero intrappolati per sempre qualora gli uomini non fossero più tornati.

Ed ecco perché all’inizio di Pokopia il mondo sembra praticamente vuoto.

Non è semplicemente una regione abbandonata. È una regione che sta ricominciando a popolarsi.

Ditto è stato uno dei primi Pokémon a tornare?

È la lettura che meglio combacia con gli indizi forniti dal gioco.

Ditto si risveglia in un ambiente devastato, trova tracce del proprio vecchio allenatore e ne assume una forma umanoide. Da lì comincia a rendere nuovamente abitabili le varie aree.

Il dettaglio interessante è il ribaltamento del rapporto causa-effetto: all’inizio sembra che Ditto stia semplicemente costruendo habitat per convincere nuovi Pokémon a trasferirsi. Dopo aver letto gli Human Records, quelle apparizioni assumono un altro significato.

Ditto non sta soltanto attirando Pokémon: sta contribuendo a creare le condizioni che permettono al sistema progettato dagli uomini di restituirli al mondo.

È probabilmente la scelta narrativa più riuscita di Pokopia. Una meccanica da cozy game diventa parte integrante della lore.

Nella pratica capita spesso, nei giochi costruiti attorno a crafting e decorazione, che la storia sembri appiccicata sopra il gameplay. Qui accade quasi il contrario: quando scopri cosa è successo, molte delle azioni ripetute per ore acquistano retroattivamente un senso diverso.

Team R è davvero il Team Rocket?

Praticamente sì, anche se Pokopia utilizza il nome Team R.

I documenti associati alla fazione raccontano di un’organizzazione criminale e collegano la misteriosa struttura della Withered Wasteland proprio alle sue attività. Gli indizi sono deliberatamente costruiti per richiamare il Team Rocket della Kanto originale.

Dopo il lancio del razzo, poi, diventa possibile esplorare ciò che si trova sotto la struttura. Nel post-game viene scoperto un vecchio nascondiglio e si può trovare anche un CD dedicato al Rocket Hideout, rendendo il riferimento ancora meno ambiguo.

C’è una bella ironia nella scelta degli autori: il collegamento che permette finalmente a Ditto di mandare un messaggio agli uomini nasce da tecnologia appartenuta proprio all’organizzazione criminale più famosa della saga.

Gli uomini torneranno sulla Terra?

Qui bisogna frenare un po’ le interpretazioni.

Pokémon Pokopia non mostra il ritorno degli esseri umani.

Il razzo viene ricevuto, quindi sappiamo che qualcuno nello spazio ha avuto una prova concreta di ciò che sta accadendo sul pianeta. Ma tra “gli uomini sanno che il mondo sta tornando abitabile” e “gli uomini stanno tornando” c’è una bella differenza.

Professor Tangrowth continua a sperare nel loro ritorno. Il giocatore, invece, possiede informazioni che lui non ha e sa quanto lunga e incerta sia stata l’evacuazione.

La scena resta volutamente sospesa.

Ed è proprio questo a renderla più efficace di un atterraggio spettacolare con decine di astronavi: Ditto è riuscito a comunicare. Per il momento basta quello.

Perché la fotografia è così importante

La fotografia inviata nel razzo potrebbe sembrare semplicemente uno degli oggetti necessari per completare la quest, ma narrativamente è il cuore della scena.

Ditto ha trascorso l’intero gioco assumendo una forma modellata sul ricordo del proprio allenatore. La sua identità è letteralmente costruita attorno a una persona che non sa se rivedrà mai.

Alla fine non gli spedisce soltanto materiali.

Gli manda una prova della propria esistenza.

È difficile non leggere quel razzo come una gigantesca bottiglia lanciata nel mare cosmico: “sono ancora qui”.

Un dettaglio che rischia di passare inosservato, soprattutto se si arriva alla missione pensando soltanto a completare l’ennesima richiesta, è proprio questa progressione. All’inizio depositiamo risorse. Alla fine depositiamo un ricordo. Il passaggio da oggetto a memoria è ciò che trasforma la missione da meccanica a racconto.

Il vero significato del finale di Pokémon Pokopia

Pokopia non racconta davvero la riconquista del pianeta da parte degli esseri umani.

Racconta qualcosa di leggermente diverso: un mondo che impara a vivere anche senza di loro.

Gli uomini avevano costruito il sistema dei PC sperando di proteggere i Pokémon durante la loro assenza. Ma avevano contemplato anche una possibilità molto meno rassicurante: che il loro ritorno richiedesse decenni, o che il sistema non potesse essere mantenuto indefinitamente. Per questo i Pokémon dovevano prima o poi avere la possibilità di tornare fuori e continuare a vivere.

Ditto porta quel progetto molto oltre.

Ricostruisce habitat, ripristina luoghi, riunisce specie diverse e crea qualcosa che non è più la vecchia Kanto.

È Pokopia.

Il finale, quindi, non annulla ciò che abbiamo costruito facendo tornare improvvisamente gli umani. Stabilisce un contatto tra passato e presente, ma lascia il nuovo mondo ai Pokémon.

Per una serie che per trent’anni ha raccontato quasi sempre Pokémon attraverso il rapporto con i loro allenatori, è una prospettiva parecchio insolita.

Esiste un finale segreto in Pokémon Pokopia?

No. Al momento Pokémon Pokopia presenta un unico finale narrativo e non esistono finali alternativi determinati dalle decisioni del giocatore.

Finire la storia, però, non significa finire il gioco.

Dopo i titoli di coda si può continuare sulla stessa partita, costruire, completare le attività lasciate in sospeso e accedere a contenuti post-game. Tra questi c’è l’area sotto la struttura del Team R, dove compare anche Magnemite e può essere ottenuta l’abilità Magnet Rise.

Del resto il director Takuto Edagawa aveva già descritto la campagna principale come un percorso indicativamente nell’ordine delle 20-40 ore, chiarendo che i titoli di coda non rappresentano il vero punto d’arrivo dell’esperienza.

Domande frequenti

Dove sono gli umani nel finale di Pokémon Pokopia?

Gli esseri umani hanno lasciato il pianeta dopo una serie di catastrofi ambientali e si sono trasferiti nello spazio. I titoli di coda confermano che almeno alcuni di loro sono ancora vivi, perché una persona recupera il razzo lanciato da Ditto.

La persona nello spazio è l’allenatore di Ditto?

Il gioco non lo dice apertamente. La presenza di elementi legati a Ditto e la costruzione della scena fanno però pensare con forza che possa essere il suo vecchio allenatore. È un’implicazione narrativa, non una conferma pronunciata esplicitamente.

Perché Ditto manda una fotografia nel razzo?

La fotografia è parte del carico spedito nello spazio e funziona soprattutto come messaggio personale. Permette a chi riceve il razzo di capire che Ditto è sopravvissuto e che sul pianeta esiste nuovamente una comunità di Pokémon.

Gli esseri umani tornano dopo il finale?

No. Pokémon Pokopia mostra il razzo raggiungere gli uomini nello spazio, ma non mostra nessuno tornare sul pianeta. Professor Tangrowth continua a sperarlo, lasciando volutamente aperta la possibilità per il futuro.

C’è un finale alternativo o segreto?

No. Il gioco ha un solo finale della storia principale. Dopo i titoli di coda si torna però nel mondo di Pokopia e si può continuare a costruire, completare il Pokédex e scoprire i contenuti del post-game.

Pokopia chiude così senza restaurare davvero il vecchio ordine. Ed è forse la scelta più interessante: il messaggio di Ditto raggiunge l’umanità, ma il paradiso che abbiamo costruito non ha bisogno di aspettarla per esistere.