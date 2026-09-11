Hai firmato, o stai per firmare, un accordo di risoluzione consensuale e nessuno ti ha spiegato con chiarezza se dopo avrai diritto alla disoccupazione. È la domanda che arriva più spesso su questo argomento, in ufficio come nelle chat dei consulenti del lavoro, e la risposta non è mai un semplice sì o no.

La risoluzione consensuale, da sola, non dà diritto alla NASpI: per la legge è una cessazione volontaria del rapporto, proprio come le dimissioni. La disoccupazione spetta solo se l’accordo nasce dentro la procedura di conciliazione dell’articolo 7 della legge 604/1966, davanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, oppure in alcuni casi specifici previsti dalla normativa: giusta causa, maternità o paternità protetta, trasferimento della sede oltre una distanza ragionevole.

Dimissioni e risoluzione consensuale non sono sinonimi

Le dimissioni sono un atto unilaterale: il lavoratore comunica la volontà di chiudere il rapporto e il datore di lavoro non deve accettare nulla, si limita a prenderne atto (artt. 2118-2119 del codice civile). La risoluzione consensuale, invece, è un accordo bilaterale: serve la firma di entrambe le parti su condizioni negoziate insieme, che siano la data di uscita, un incentivo economico o la gestione del preavviso.

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Nella pratica capita spesso che i due termini vengano usati come sinonimi anche da chi lavora in ufficio del personale da anni. Non lo sono, e la differenza pesa sul portafoglio: nelle dimissioni “semplici” il lavoratore non ha quasi mai margine di trattativa, mentre in una risoluzione consensuale c’è spazio per negoziare una buonuscita, specie se l’iniziativa parte di fatto dall’azienda che vuole liberare una posizione senza passare per un licenziamento.

L’errore più diffuso: pensare che “sede protetta” voglia dire NASpI garantita

Qui si annida il malinteso che genera più telefonate disperate a gennaio dopo la prima rata di stipendio mancata. Molti lavoratori firmano la risoluzione consensuale davanti al sindacato o in un altro contesto “protetto” convinti che questo basti da solo a garantire la disoccupazione. Non è così, ed è un punto che la Cassazione ha ribadito di recente in modo netto.

Con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026, la Corte ha chiarito che la NASpI in caso di risoluzione consensuale spetta solo se l’accordo si forma dentro la procedura prevista dall’articolo 7 della legge 604/1966, quella attivata quando il datore comunica l’intenzione di procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo in aziende sopra una certa soglia dimensionale. Se manca questo passaggio formale davanti all’Ispettorato del Lavoro, la Corte esclude qualsiasi estensione per analogia: una risoluzione consensuale “pura”, anche se sottoscritta in sede sindacale e con un bell’incentivo all’esodo sul tavolo, resta una cessazione volontaria a tutti gli effetti previdenziali (art. 3, comma 2, D.Lgs. 22/2015).

Un dettaglio che molti sottovalutano: la sede protetta serve a rendere l’accordo non impugnabile (art. 2113 c.c., artt. 410-411 c.p.c.), non a garantire automaticamente l’accesso agli ammortizzatori sociali. Sono due tutele diverse che viaggiano su binari diversi, e confonderle è il motivo per cui tante persone scoprono di non avere diritto alla NASpI solo dopo aver già firmato.

Quando la NASpI spetta davvero

Al di là del caso sopra, la disoccupazione è riconosciuta in un numero limitato di situazioni:

risoluzione consensuale raggiunta nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7 legge 604/1966, con il procedimento davanti all’ITL effettivamente attivato dal datore di lavoro;

dimissioni per giusta causa, quando il lavoratore lascia perché l’azienda è inadempiente in modo grave (mancato pagamento della retribuzione, demansionamento, mobbing accertato e situazioni assimilabili);

dimissioni rassegnate nel periodo di maternità o paternità tutelato, fino ai tre anni di vita del bambino, con convalida obbligatoria presso l’Ispettorato del Lavoro;

dimissioni per trasferimento della sede di lavoro a una distanza che renda il tragitto irragionevole rispetto alla residenza. La prassi si è consolidata attorno alla soglia dei 50 km o a un tempo di percorrenza con i mezzi pubblici superiore agli 80 minuti, ma su questo punto la giurisprudenza non è sempre stata lineare, con pronunce che hanno discusso a lungo l’onere della prova a carico del lavoratore: vale la pena verificare il caso specifico con un consulente prima di dare per scontato l’esito.

Un caso limite che si vede spesso in pratica: aziende che, durante una riorganizzazione, propongono la risoluzione consensuale come alternativa “più elegante” al licenziamento collettivo, magari con un incentivo economico interessante. Il pacchetto può essere vantaggioso, ma se non passa dalla procedura ex art. 7 la NASpI resta fuori discussione, e questo va messo sul piatto della trattativa insieme ai soldi.

Come si formalizza: procedura telematica e sede protetta

Sia le dimissioni sia la risoluzione consensuale devono passare, nella maggior parte dei casi, dalla procedura telematica obbligatoria introdotta per contrastare le cosiddette “dimissioni in bianco” (art. 26 D.Lgs. 151/2015, attuativo del Jobs Act, e D.M. 15 dicembre 2015). La comunicazione va inoltrata attraverso il portale cliclavoro.gov.it, con SPID, CIE o CNS, oppure tramite un intermediario abilitato — patronato, consulente del lavoro o sindacato — quando il lavoratore non ha le credenziali digitali o preferisce farsi assistere. Il lavoratore può revocare la comunicazione entro 7 giorni dall’invio, senza dover motivare la scelta.

Non tutti i rapporti passano da questo portale: colf e badanti, dirigenti, lavoratori in periodo di prova e contratti intermittenti restano fuori dalla procedura telematica. Fuori restano anche i casi che devono essere convalidati in sede diversa, come le dimissioni in maternità/paternità protetta, che richiedono il passaggio davanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Preavviso, TFR e incentivo all’esodo: la parte economica

Nelle dimissioni ordinarie il preavviso è dovuto secondo i termini del contratto collettivo applicato, e chi non lo rispetta rischia una trattenuta pari all’indennità sostitutiva. Nella risoluzione consensuale, invece, non c’è un obbligo di legge sul preavviso: le parti sono libere di concordare la data di uscita che preferiscono, e spesso il preavviso viene semplicemente convertito in un’indennità economica dentro il pacchetto complessivo.

Il TFR resta sempre dovuto, qualunque sia la modalità di cessazione: su questo non ci sono eccezioni legate alla forma dell’uscita.

L’incentivo all’esodo, quando c’è, è la parte più negoziabile dell’accordo. In genere copre almeno l’indennità sostitutiva del preavviso e può aggiungere mensilità calcolate su anzianità, età anagrafica, difficoltà di ricollocamento e quello che in gergo si chiama “rischio causa”, cioè il rischio che l’azienda valuta di correre se il lavoratore decidesse di impugnare l’uscita. Il trattamento fiscale di queste somme segue in genere le regole della tassazione separata, spesso più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria applicata in busta paga, ma l’aliquota effettiva dipende dal reddito dei cinque anni precedenti e va calcolata caso per caso: qui non ha senso dare una percentuale valida per tutti, meglio farsela quantificare da un commercialista o dal consulente del lavoro prima di firmare, non dopo.

Quanto vale la NASpI, quando spetta

Quando la NASpI spetta, servono almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi prima della cessazione. L’importo si calcola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni: il 75% fino a una soglia di riferimento rivalutata ogni anno, più il 25% della parte eccedente, fino a un massimale mensile. Dal sesto mese di fruizione l’importo si riduce gradualmente (dall’ottavo mese per chi ha 55 anni o più al momento della domanda). Le cifre esatte in vigore vanno sempre controllate sul sito INPS, perché soglie e massimali si aggiornano periodicamente [FONTE: INPS, sezione NASpI].

Domande frequenti

La risoluzione consensuale dà sempre diritto alla NASpI? No. Spetta solo se l’accordo nasce dentro la procedura di conciliazione ex art. 7 della legge 604/1966 davanti all’Ispettorato del Lavoro, o in altri casi specifici come giusta causa, maternità protetta o trasferimento oltre una distanza ragionevole.

Firmare davanti al sindacato basta a garantire la disoccupazione? No, e questo è il malinteso più comune. La sede protetta rende l’accordo non impugnabile, ma non equivale di per sé alla procedura ex art. 7 L. 604/1966 che dà diritto alla NASpI.

Devo comunque fare la procedura telematica se firmo una risoluzione consensuale? Sì, nella maggior parte dei casi va comunicata tramite il portale cliclavoro.gov.it o un intermediario abilitato, con le stesse regole previste per le dimissioni, salvo le categorie escluse per legge.

Posso tornare indietro dopo aver firmato? Sulla comunicazione telematica hai 7 giorni per revocarla. Sull’accordo di risoluzione consensuale vero e proprio, una volta sottoscritto in sede protetta, revocarlo è molto più difficile: verificalo con un legale prima di firmare, non dopo.

Conviene di più dimettersi o negoziare una risoluzione consensuale? Dipende dal caso: se l’iniziativa è tua e non c’è nulla da negoziare, le dimissioni sono più semplici. Se invece c’è margine per un incentivo economico o per accedere alla NASpI attraverso la procedura corretta, vale la pena negoziare una risoluzione consensuale strutturata bene.

Un pensiero in più

La differenza tra “risoluzione consensuale” e “risoluzione consensuale che dà diritto alla NASpI” si gioca tutta nella procedura seguita, non nelle parole scritte sul verbale. Prima di firmare qualsiasi accordo, vale la pena chiedere per iscritto quale percorso normativo si sta seguendo: è una domanda scomoda da fare in un colloquio già teso, ma è quella che fa la differenza tra un’uscita concordata serena e una brutta sorpresa qualche settimana dopo, quando la domanda NASpI viene respinta.

Questo articolo ha finalità informativa generale e non sostituisce una consulenza legale o previdenziale personalizzata. Per il tuo caso specifico verifica sempre con un consulente del lavoro, un avvocato giuslavorista o direttamente presso l’INPS e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.