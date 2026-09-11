Se hai appena finito Little Nightmares e sei rimasto lì, controller in mano, a chiederti “ma quindi Six è la buona o no?”, non sei l’unico. È il gioco che, dopo tre-quattro ore passate a farti tenere il fiato in gola, ti molla addosso un finale che non spiega niente a parole e tutto per immagini.

Nel finale di Little Nightmares, Six usa uno specchio per stordire la Signora, la divora e ne eredita il potere di drenare la forza vitale dagli altri. Da vittima innocente diventa lei stessa una minaccia: l’ultima inquadratura, con Six che cammina verso un faro sull’isola, suggerisce che il ciclo di predazione della Maw non si è chiuso — si è solo spostato su un nuovo mostro.

Cosa succede prima del finale, in breve

Six è una bambina con un impermeabile giallo che si ritrova a bordo della Maw, una nave-sottomarino enorme dove gli “Ospiti” — adulti grassi e ciechi, guidati solo dall’olfatto — divorano qualunque cosa capiti a tiro, bambini inclusi. Per tutto il gioco Six scappa da tre antagonisti diversi (i Twin Chefs, la Granny/Cameriera cieca, il Custode) mentre affronta una fame che cresce capitolo dopo capitolo: mangia topi, resti di cibo, e in alcune sequenze — se il giocatore lo fa — anche i Nomi, le piccole creature gialle che si nascondono nei livelli.

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Quel dettaglio della fame non è decorativo. È la chiave di lettura di tutto quello che segue, e infatti Tarsier Studios (lo studio svedese che ha sviluppato il gioco) l’ha costruito apposta come un crescendo: più Six ha fame, più la si vede disposta a fare cose che all’inizio del gioco l’avrebbero disgustata.

La scena finale: cosa fa davvero Six

Nell’ultimo capitolo, “The Lady”, Six raggiunge gli alloggi della Signora, la figura con la maschera bianca e il vestito da geisha che governa la Maw dall’alto. La Signora si muove solo davanti agli specchi — è l’unico modo in cui la vediamo, e l’unico modo in cui lei vede se stessa — ed è ossessionata dalla propria immagine fino al parossismo.

Six sfrutta esattamente questo: usa la luce riflessa da uno specchietto per disorientarla e farla cadere priva di sensi. A quel punto, invece di scappare, la divora. È qui che il gioco smette di essere una storia di sopravvivenza e diventa qualcos’altro: Six non uccide la Signora per liberarsi, la uccide per prenderne il posto. Ne eredita il potere — quello di drenare la forza vitale, la stessa abilità che la Signora usava sugli Ospiti — e lo usa subito, nei minuti finali, contro chi le sta ancora addosso.

L’ultima scena la mostra da sola su un’isola, davanti a un faro sormontato dal simbolo dell’Occhio, mentre la sua ombra proietta qualcosa di enorme e inquietante alle sue spalle. Nessun dialogo, nessuna didascalia. Il gioco ti lascia lì.

Perché non è un “lieto fine”

Un errore che vedo fare spesso a chi arriva a questa scena aspettandosi la classica fuga liberatoria: Little Nightmares non è mai stato quel tipo di gioco, e il finale lo conferma fino in fondo. Six sopravvive, sì, ma il prezzo è diventare esattamente il tipo di predatore da cui è scappata per ore. La lettura più condivisa tra chi ha analizzato il gioco (tra gli altri Shacknews) è che il titolo stesso — Little Nightmares, “piccoli incubi” — si riferisca proprio a questo: non ai mostri che Six incontra, ma a quello che Six diventa.

Chi è davvero Six? La teoria della “figlia della Signora”

Qui bisogna essere onesti: non è confermato, è una teoria — probabilmente la più diffusa, ma resta una teoria. L’idea, ripresa da diverse analisi della community e da testate come Mandatory, è che Six sia figlia della Signora, abbandonata nella Maw quando quest’ultima si è accorta che la bambina sarebbe diventata più bella di lei. Se fosse vera, il finale assumerebbe un significato ulteriore: Six non ruberebbe soltanto un potere, ma riprenderebbe qualcosa che le apparteneva di diritto, chiudendo un cerchio familiare oltre che di potere.

Tarsier non ha mai confermato questa lettura in modo esplicito, e infatti nel materiale ufficiale il legame resta volutamente ambiguo — è uno dei tanti casi in cui il gioco preferisce il silenzio alla spiegazione. Prendila per quello che è: la teoria più solida, non un fatto.

Il DLC Secrets of the Maw e il “vero” finale

Chi si ferma al gioco base si perde un pezzo importante. Secrets of the Maw è il DLC in tre episodi (The Depths, The Hideaway, The Residence) che mette nei panni di un altro bambino fuggitivo, il Runaway Kid — capelli castani, ciuffo che gli copre gli occhi, un bracciale metallico con una catena spezzata alla caviglia. A differenza di Six, che nel gioco base è quasi sempre sola, il Kid collabora con i Nomi per sabotare macchinari e aprirsi vie di fuga.

Il finale del DLC è quello che chiude davvero il cerchio, e lo fa con un colpo di scena che ribalta il senso di tutto quello che hai giocato fino a quel punto: catturato dalla Signora nell’ultimo capitolo, il Kid si sveglia trasformato in Nome. E in una delle scene più crudeli e più citate della serie, è proprio lui — ormai ridotto a piccola creatura gialla — a offrire da mangiare a Six durante uno dei suoi momenti di fame nel gioco principale, prima di essere divorato vivo da lei.

È un dettaglio che molti giocatori si perdono alla prima run, perché la sequenza nel gioco base sembra anonima finché non hai completato il DLC e capisci chi era davvero quel Nome. Da lì in poi, ogni scena con i Nomi nel gioco base acquista un peso diverso: quelle creaturine non sono un elemento estetico, sono bambini che hanno fatto la stessa fine del Kid, molto prima che tu iniziassi a giocare.

Il collegamento con Little Nightmares 2

Qui il discorso si fa delicato, perché le fonti non sono unanimi e il rischio di sconfinare nello spoiler di un gioco diverso è alto. Quello che si può dire con ragionevole certezza è che Little Nightmares 2 riprende Six come personaggio giocato da un’altra prospettiva (quella di Mono) e ne approfondisce il lato oscuro già anticipato nel primo capitolo — coerentemente con quello che abbiamo visto nel finale: una bambina che, tra fame e potere, ha smesso di essere solo una vittima. Oltre questo, entrare nei dettagli del finale del secondo gioco meriterebbe un articolo a parte, perché tocca eventi e interpretazioni ancora più controversi tra i fan.

Domande frequenti

Six muore alla fine di Little Nightmares? No. Six sopravvive alla Maw: divora la Signora, ne eredita il potere e lascia la nave. L’ultima scena la mostra viva, su un’isola, non morta.

Cosa significa la scena del faro nell’ultima inquadratura? Non c’è una spiegazione ufficiale univoca. La lettura più comune è che rappresenti il nuovo status di Six come predatrice, con l’ombra enorme alle sue spalle a suggerire il potere appena acquisito — più minaccia che salvezza.

Bisogna giocare il DLC Secrets of the Maw per capire il finale? Non è obbligatorio per capire il finale del gioco base, ma senza il DLC ti perdi il collegamento tra il Runaway Kid e la scena in cui Six mangia un Nome: un dettaglio che cambia il significato di più momenti del gioco principale.

Six è davvero la figlia della Signora? È la teoria più diffusa tra i fan, non una conferma ufficiale di Tarsier Studios. Il gioco lascia il legame volutamente ambiguo, quindi va trattata come un’ipotesi solida più che come un fatto assodato.

Little Nightmares ha più di un finale? No, non ci sono finali alternativi legati alle scelte del giocatore: raccogliere o meno i Nomi sblocca contenuti extra (come illustrazioni nel menu), non un epilogo diverso. Il finale narrativo è uno solo.

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