Risparmiare sul riscaldamento e le bollette elettriche

I dispositivi che abbiamo in casa consumano molta elettricità ma quanto ogni dispositivo domestico è responsabile della bolletta dell’elettricità.

Le bollette elettriche sono ormai l’incubo di tutti i cittadini. Evitare di utilizzare dispositivi che consumano energia durante le ore di punta, è il metodo principale per ridurre i costi.

“Dalle 18.00 alle 21.00 non utilizzeremo affatto gli elettrodomestici, risparmieremo, possiamo farlo in altri orari, la sera, la mattina. Abbiamo sostituito i condizionatori con inverter perché i primi consumavano troppo“.

Quali elettrodomestici consumano di più

Gli elettrodomestici che consumano di più sono quelli che vengono utilizzati, secondo statistiche, dopo le 18:00 e sono lo scaldabagno elettrico, dato che la famiglia fa il bagno dopo le varie attività casalinghe ed il lavoro.

Il secondo dispositivo che è considerato dispendioso in termini di energia è il fornello elettrico, poi il ferro da stiro e la lavatrice.

Evitare l’uso di dispositivi ad alta intensità energetica dalle 18.00 alle 21.00 mira a risparmiare energia durante le ore di punta di almeno il 5%.

I consumatori devono ricordare di scollegare dalle prese gli elettrodomestici quando non sono in uso, poiché anche quando sono in stand-by hanno un consumo di energia non indifferente.