Energia a basso costo ormai è un sogno

Il presidente esecutivo (CEO) di Galp, Andy Brown, ha affermato in un panel al Web Summit, che il mondo sta entrando in un periodo in cui “l’energia a basso costo cesserà di esistere“.

“Penso che stiamo entrando in un periodo in cui l’energia a basso costo non esisterà più. Ci saranno enormi cambiamenti nelle nostre abitudini di consumo e nel modo in cui utilizziamo l’energia, e dovremo abituarci a un’immensa volatilità“, ha affermato Brown nel panel “Energy in Europe: What’s Next?“.

Per l’amministratore delegato della compagnia petrolifera, il prezzo attuale dell’energia è dovuto “sia a un sottoinvestimento che alla guerra in Ucraina”.

“Il prezzo dell’energia prima della guerra era più alto di quello attuale, il prezzo del gas alla fine dello scorso anno era più alto di quello che è ora, quindi devi guardare l’intero spettro“, ha detto Andy Brown.

Uno dei motivi di queste procedure, secondo il gestore, è perché le aziende produttrici di energia sono orientate verso un’alternativa senza investimenti in petrolio e gas, ma “l’alternativa non è disposta a dominare”.

Il CEO di Galp ha fatto riferimento alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che stima che entro il 2050 sarà richiesto un investimento di 125 miliardi di dollari.

“Ci sono dai tre ai quattro miliardi all’anno, che è il doppio di quello che investiamo oggi, e se hai intenzione di investire il doppio, l’energia costerà il doppio“, ha stimato.

Una delle soluzioni è rafforzare il capitale delle aziende, in modo che possano reinvestire in queste produzioni e per questo è necessaria la collaborazione dei governi.

“Quello che dobbiamo fare, ad esempio, è che abbiamo una raffineria qui [Sines], dobbiamo trasformarla e per questo dobbiamo investire, dobbiamo trovare un modo per rafforzare il capitale per farlo. Dobbiamo fare in modo che i governi regolino e mettano in atto incentivi in ​​modo che quando c’è un aumento dei prezzi, il denaro generato non solo venga tassato e distribuito, ma destinato all’energia del futuro”, ha difeso.

Andy Brown garantisce che Galp vede un futuro con minori emissioni di anidride carbonica, ma ha anche messo in guardia dalle attuali abitudini di consumo, che pongono i prodotti derivati ​​dagli idrocarburi come assi su cui ruotare.

“Vediamo che il futuro sarà decarbonizzato, sappiamo che dovremo trovare soluzioni tecniche, ma riconosciamo che le persone in Portogallo continuano a vivere la loro vita attorno ai combustibili fossili, quindi non possiamo abbandonare questa responsabilità, dobbiamo farne parte quella responsabilità”, ha assicurato.

Andy Brown era anche entusiasta dell’idrogeno verde, credendo che “porterà molte soluzioni“.

Sul suo futuro, Brown ha lasciato le porte aperte e dice che “è ancora da decidere“.

“Quello che verrà dopo deve ancora essere deciso. Non voglio lasciare il settore energetico”, ha concluso il manager inglese.