Aromaterapia contro la caduta dei capelli, funziona?

I nostri antenati non beneficiavano dei farmaci oggi scientificamente studiati, ma spesso trovavano rimedi naturali che funzionavano altrettanto bene.

I rimedi erboristici sono stati usati per secoli per trattare qualsiasi cosa, dalla sindrome premestruale all’ipertensione. Anche gli uomini che sperimentano i primi segni di calvizie hanno cercato cure naturali e alcuni rimedi erboristici hanno risultati sorprendenti.

Un gruppo di dermatologi in Scozia ha testato un rimedio a base di erbe con grande successo, aiutando oltre il 40% dei loro pazienti con una miscela di oli essenziali contenenti legno di cedro, lavanda, rosmarino e timo.

In questo studio in doppio cieco, il gruppo che utilizzava gli oli essenziali ha mostrato un miglioramento nel 40% dei soggetti, mentre solo il 15% del gruppo di controllo ha notato un miglioramento.

L’aromaterapia come soluzione per la caduta dei capelli?

Se desideri sperimentare l’aromaterapia, mescola tre gocce di olio di lavanda e rosmarino con due gocce di olio di cedro e timo. Aggiungere questa miscela a 4 cucchiaini di olio di semi d’uva e un quarto di cucchiaino di olio di jojoba. Strofina la miscela sul cuoio capelluto per due minuti ogni notte, quindi usa un asciugamano caldo per avvolgere la testa.

Se non stai ancora sperimentando la calvizie, ma i tuoi capelli non sembrano sani, potresti provare una miscela di oli essenziali di lavanda e alloro per stimolare il flusso sanguigno al cuoio capelluto e aiutare la circolazione nell’area.

Si dovrebbero aggiungere circa sei gocce di ogni olio, come l’olio di mandorle o di sesamo. Scaldare leggermente la miscela e strofinare sul cuoio capelluto. Dopo aver lasciato che la miscela penetri nel cuoio capelluto per 20 minuti, effettuare lo shampoo con un normale shampoo. Per ulteriori benefici, potresti voler aggiungere fino a 4 gocce di olio di alloro al tuo normale shampoo.

Naturalmente, non vedrai una chioma completamente nuova dopo solo uno o due trattamenti. Tuttavia, l’uso ripetuto molto probabilmente ti darà capelli più sani e pieni.

Sperimenterai anche i benefici positivi dell’aromaterapia e del massaggio del cuoio capelluto, sentendoti più rilassato e pronto per affrontare la giornata.